75歲李龍基走出情傷風騷登台 豪氣承諾經濟援助前女友Chris：唔需要掛住我

75歲李龍基與細36年女友王青霞（Chris Wong）轟動分手案再有最新發展！基哥在去年冬至正式分手後，事隔僅一星期已經走出情傷，12月31日更風騷登台唱歌賺外快。最令人震驚的是，基哥在訪問中大方表示，若Chris將來有經濟困難，在自己能力許可下會盡量幫忙，更豪氣宣稱「錢財是身外物」。