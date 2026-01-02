75歲李龍基走出情傷風騷登台 豪氣承諾經濟援助前女友Chris：唔需要掛住我
75歲李龍基與細36年女友王青霞（Chris Wong）轟動分手案再有最新發展！基哥在去年冬至正式分手後，事隔僅一星期已經走出情傷，12月31日更風騷登台唱歌賺外快。最令人震驚的是，基哥在訪問中大方表示，若Chris將來有經濟困難，在自己能力許可下會盡量幫忙，更豪氣宣稱「錢財是身外物」。
得知Chris已婚生子心情低落 仍含淚祝福前女友幸福
基哥在私人會所登台表演期間接受訪問，坦承當初知道Chris在內地擁有婚姻關係並育有十多歲兒子時，心情確實非常低落。他透露「知道咗佢背景之後呢⋯⋯真係很難捱，尤其係冬至冇同我過，後來畀人發現咗，當時知道係好難過」。基哥更承認之前已察覺到感情出現問題，曾經問過Chris「我哋嘅感情好似變淡咗好多喎？」但對方否認，他只能「呃住自己先，但卒之都係紙包唔住火」。儘管被欺騙了七年感情，衷心祝福Chris「一家團團圓圓，幸幸福福，最緊要幸福開心，唔需要掛住我喇」。
基哥豪氣承諾經濟援助 錢財身外物論獲網民讚賞
基最令人意外的是，基哥在分手後仍願意在經濟上協助前女友。當被問到若Chris將來有經濟困難會否幫助對方時，他毫不猶豫地回覆「我能力範圍之內一定幫，我冇問題，我好得意，我覺得錢財身外物啫」。
2026年新目標以工作為上 感情隨緣不強求
踏入2026年新一年，基哥被問及今年目標時直言「冇咩新目標啦！我會工作為上，有時間先會去玩啦！」顯示他將重心放回事業發展上。至於會否希望今年有新戀情，這位75歲的資深藝人表現得相當淡然，表示「真係隨緣啦！」看來經歷過這次感情風波後，基哥對愛情已經看得更加開放和隨性，不會刻意強求什麼。他能夠在除夕夜登台表演賺外快，也證明了他已經重新振作，準備迎接新一年的挑戰。
Chris複雜背景曝光 曾因多項罪名判監25個月
Chris的背景相當複雜，她曾因被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等合共7宗罪名，最終被裁定5項罪成，判監25個月，於去年7月刑滿出獄。基哥曾經多次公開表示Chris是他的未婚妻，甚至親暱稱呼對方為「老婆仔」，二人的感情關係一直備受外界關注。近日更被Youtuber「導遊哥哥」Hugo發現她身在佛山為父母打理業務，同時踢爆她與陳先生在內地的婚姻關係真相，這一連串的揭露令基哥與Chris的關係徹底破裂，最終在去年冬至正式分手收場。
