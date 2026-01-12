李龍基澄清7層樓傳言 痛説分手經過 自爆知道王青霞老公存在
李龍基澄清7層樓傳言 指媒體斷章取義造假象
對於外界盛傳他送7層樓給王青霞的說法，李龍基激動澄清是媒體斷章取義。「當時主持人問我，你離婚後嗰7層樓點搞，點解全部冇你個名。我嗰陣話，因工作關係不時飛來飛去，如果出意外物業寫我個名就好麻煩，所以我7層樓都係寫前妻個名。」基哥解釋當時只是說「我完全過晒佢個名」，媒體就抽取這句話製造他將7層樓送給王青霞的假象。他更強調王青霞並非貪他的錢，平時最多在家放1萬幾千元讓對方買菜購物，「佢完全唔係貪我錢，佢連包包都冇買」。
王青霞與老公兒子食飯片段曝光 基哥心碎落淚
談到分手經過，李龍基忍不住哽咽落淚。他透露看到王青霞返回內地與疑似老公和兒子食飯的影片後感到非常傷心，「我真係好傷心，但我想深一層，我同佢一齊7年，我完全搵唔到佢有咩可疑之處。」基哥表示王青霞解釋該男子在她父親工廠工作，冬至要一起食飯，「佢話因為該男子於自己爸爸嘅工廠工作，所以冬至都要搵埋佢食飯，佢就係咁同我解釋。」但他坦言對方的解釋令他更加困惑，「不過又老公，又話有個仔，真係好奇怪，我就同佢講正正式式咁分開，所以佢點解釋，我已冇去深究。」
基哥質疑王青霞老公從未現身 高調生活7年無人阻撓
基哥透露王青霞曾解釋與前夫於2007年結婚，但2009年已經分開並飛往美國，直至2018年才再次相遇並開始同居生活。他認為如果王青霞真的仍有婚姻關係，對方丈夫不可能容忍他們如此高調的戀情。李龍基指出兩人多年來高調生活，王青霞的「老公」從未出現或聯絡他，證明對方婚姻早已名存實亡。「咁多年，我哋好高調咁生活，點解佢老公唔嚟搵我哋？老實講，如果佢老公嚟搵我，或者同我講聲，我就知佢真係有老公啦，但係冇。」
李龍基宣布不再談戀愛 只求餘生開心過活
基哥坦言自己「愛得太深」至今仍未完全放下這段感情，說到傷心處更忍不住落淚。他表示現在已不想跟異性有任何發展，「已七十多歲的他，只求之後生活得開開心心就夠。」李龍基強調經歷這次打擊後，已決定專注於自己的生活，不再尋求新的感情關係。他希望外界能夠給他一些空間，讓他慢慢走出這段痛苦的回憶。
網民狠批失德基講大話 質疑前後矛盾失憶
李龍基的訪問在網上引起熱烈討論，網民反應兩極化。有網民直斥「講小D啦，信你都奇」、「見到失德基真嘔心」、「全是大話」等負面評論。更有網民質疑他前後矛盾，「壽桃基，你唔記得左話過因為王青霞證據確鑿，所以唔打算請律師，依家你又話為左王青霞使左幾十萬律師費，你唔只係失德基，仲係失憶基！」亦有網民認為他「表演痕跡太重」、「繼續消費人哋嘅老婆」。不過也有少數網民表示同情，認為「感情事無對錯，錢財真係身外物，平常心就好了」。