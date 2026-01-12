李龍基澄清7層樓傳言 痛説分手經過 自爆知道王青霞老公存在

李龍基早前宣佈與未婚妻王青霞分手成為全城焦點。日前，李龍基早前接受網媒專訪，首度剖白兩人的感情現狀，對於外界盛傳他送7層樓給王青霞的說法，李龍基激動澄清是媒體斷章取義，談到分手經過，李龍基忍不住哽咽落淚。他透露看到王青霞返回內地與疑似老公和兒子食飯的影片後感到非常傷心。