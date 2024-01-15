李龍基現身反擊網民5大傳聞！親自交代名下7層物業去向
李龍基未婚妻慘遭壯漢當街襲擊喝罵
早前有報道指李龍基未婚妻Chris在撘小巴時，遇到壯漢當街喝罵：「賤人！嘔返基哥嗰7層樓出嚟！」，之後更被壯漢一腳踩在小腿上，令Chris當場跌親，弄傷臉部、膊頭、腰、腳等全身多處。李龍基得悉未婚妻被壯漢當街襲擊喝罵後，即刻不讓Chris一個人外出，並叫Chris出街都要撘的士，認真愛妻。
李龍基現身反擊網民5大傳聞
眼看事態欲趨嚴重，李龍基現身開腔澄清網民的5大傳聞，力證外界傳聞不實！
重點1.李龍基澄清財產過戶 並未將物業轉名給Chris
李龍基表示並沒有將名下7個物業轉名給Chris，反而將所有樓和車位過戶前妻。李龍基指有可能是因為早期的訪問，令人產生誤會，起初亦沒有打算澄清傳聞，但見Chris被打，所以才再三澄清Chris並沒有呃自己身家。
重點2.Chris背景揭秘 不是「坐枱」小姐，享有豪宅和優越教育
外界曾經傳出Chris為東莞「坐枱」小姐，李龍基就表示Chris從10歲開始已經去美國讀書，家境富裕，從小就學琴、畫畫和寫書法。Chris父親在內地有一家大型工廠，Chris個人名下亦有兩層樓，分別為1,800呎和1,500呎的豪宅，根本無需要「坐枱」賺錢。
重點3.畫作真偽爭議Chris堅稱每幅作品都是自己親手創作
曾經有網民指Chris上傳到社交平台的畫作均為電腦代筆，但Chris就表示每幅作品都至少用3星期去畫，絕對不會是電腦代筆。李龍基更直指覺得很心酸，不解為何香港還有如此多睇低人的人。
重點4.李龍基子女支持Chris澄清傳言，感激Chris對李龍基的照顧
曾經有報道指李龍基子女向傳媒透露，指Chris騙光李龍基的財產。李龍基就激動澄清指外界從沒見過自己子女；未婚妻與自己子女，甚至孫兒都相處得非常好，李龍基子女有時候甚至會發短信感激Chris照顧父親。
重點5.婚禮延期原因Chris公公逝世，不得不推遲婚禮計劃
Chris表示從未打算悔婚。雖然二人的確本身打算2023年年底舉辦婚禮，但因為Chris公公過身，所以100日內不能舉辦喜事，才會逼不得已地將婚禮延期。
未婚妻堅持冇騙財 大曬雄厚家底
除此之外，Chris亦多次堅持自己冇騙財。Chris指自己家底富裕，從小就學習琴棋書畫，長大後又在常春藤大學畢業，閒時更修讀飛機駕駛及直升機課程，光看學費就已經超過40萬美金，根本不需要騙財。
公開二人愛情故事 離婚前已有愛意
李龍基和Chris在訪問中亦有公開二人的愛情故事，李龍基指二人在2011年地鐵擦肩而過，當時李龍基對Chris一見鐘情，最後更互相交換了聯絡方式，但因為李龍基當時已婚，所以沒有繼續發展。直到2018年，李龍基到美國登台，重遇到美國工作的Chris，二人愛火重燃，李龍基就選擇與前妻離婚，與Chris繼續發展。李龍基表示因為與前妻的婚姻未算幸福愉快，所以當前妻得悉自己出軌亦沒有太大反應。
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