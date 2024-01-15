李龍基現身反擊網民5大傳聞！親自交代名下7層物業去向

現年73歲的李龍基一直同比他細36歲的女友王青霞（Chris Wong）愛得轟烈，外界曾經多次傳出李龍基將7層物業轉名未婚妻，令此對爺孫戀一直未被外界看好。近日就傳出Chris遭壯漢當街襲擊喝罵，令到李龍基非常心痛，決定現身開腔澄清所有傳聞！