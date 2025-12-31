75歲李龍基爆喊認係第三者 14年爺孫戀玩完 拒向王青霞老公道歉
冬至飯後真相大白 李龍基承認第三者身份
李龍基接受傳媒訪問時，語氣平靜地交代與王青霞的關係已完結。他透露自王青霞返回內地娘家後，兩人便漸行漸遠，直至冬至後正式分手，並表示自己是在冬至飯後才完全明白一切，意識到自己其實是第三者。他指出，冬至是非常重要的日子，對方卻沒有與他一同度過，令事情再也無法隱瞞，因此王青霞正式提出分手。李龍基表示，兩人經過商討後達成和平分手，他承諾不會做出任何極端行為，亦不會傷害對方，雙方仍會保持聯絡。
李龍基從不過問婚姻狀況 稱愛就要相信
被問及是否一直被王青霞「瞞婚」時，李龍基避用這個字眼，反而解釋自己的立場，指站在他的角度，即使察覺到一些小問題，只要愛一個人就應該選擇相信對方。他坦言自己從來沒有主動追問過王青霞的婚姻狀況，只是一直認為多年來相處融洽，理應會有結果。他強調，當初送王青霞出獄返回內地時，自己仍不知實情，甚至已有結婚打算，但其後接連發生了不少事情。
王青霞冬至與丈夫團聚 李龍基目睹後心碎
談到目睹王青霞與陳姓丈夫共進冬至飯的感受時，李龍基強顏歡笑表示，當下確實感到非常難受，但細想之後，認為成全別人的家庭其實是一件好事。他直言，看見對方擁有家庭、生活幸福，自己也深知這樣才是正確的選擇。他寬容地表示，從始至終都沒有怪責王青霞，並感謝對方曾為他帶來多年的快樂時光。至於會否對王青霞的丈夫及兒子感到抱歉，李龍基連續八次否認，重申自己並非明知故犯，在得知真相後只會選擇祝福對方家庭美滿。語畢他掩面沉默良久，眼泛淚光地表示自己沒事，並感嘆自己已七十多歲，人生經歷過不少風浪。
網民熱議爺孫戀結局 同情李龍基遭欺騙
消息曝光後，網民紛紛留言討論這段14年爺孫戀的結局。不少網民同情李龍基被欺騙感情，認為一名75歲長者仍遭遇感情欺騙實在令人唏噓，亦有人感嘆他為這段關係付出了整整14年青春。亦有網民批評王青霞做法不當，質疑她在已有丈夫和子女的情況下仍隱瞞事實，甚至在冬至這個重要日子沒有陪伴李龍基，行為過分。部分網民則表示理解王青霞追求幸福的選擇，認為本意無可厚非，但處理方式確實存在問題。