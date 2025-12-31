75歲李龍基爆喊認係第三者 14年爺孫戀玩完 拒向王青霞老公道歉

75歲李龍基首度證實與39歲王青霞的14年爺孫戀正式告終，面對鏡頭時兩度掩面落淚，坦承自己原來是第三者。這段轟動娛樂圈的忘年戀情，在王青霞被爆料疑似早已結婚生子後急轉直下，李龍基雖然強顏歡笑祝福對方，但眼中的不捨與痛苦仍清晰可見。