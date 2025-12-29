75歲李龍基9字回應王青霞已婚傳聞 自爆聖誕孤獨玩飛機度過

75歲李龍基與39歲未婚妻王青霞的「爺孫戀」再爆驚人內幕！近日有YouTuber踢爆王青霞早已在內地結婚生子，更公開結婚證書及戶籍資料作為證據。面對鋪天蓋地的質疑聲浪，李龍基終於打破沉默，以9字神秘回應這場婚姻風波，但他的態度卻令人更加摸不著頭腦。更令人心酸的是，在這個本應溫馨的聖誕節，李龍基竟然獨自一人留港，只能靠玩遙控飛機度過孤獨時光。