75歲李龍基9字回應王青霞已婚傳聞 自爆聖誕孤獨玩飛機度過
YouTuber爆料王青霞2007年已婚育有16歲兒子
YouTube頻道「導遊哥哥」日前發布震撼影片，聲稱掌握王青霞早在2007年已與一名陳姓男子結婚的鐵證。該YouTuber更公開了聲稱是結婚登記及戶籍資料的文件，顯示兩人不但已婚，更育有一名現年16歲的兒子。據悉，該名陳姓男子是王青霞父親的得力助手，在王父的公司中擔任要職，這段關係比外界想像中更加複雜。
李龍基回應仍為王青霞撐腰
面對這些爆炸性指控，李龍基早前回應傳媒時表示「感謝你，待我了解多啲，我暫時都係保持沈默」，展現出他一貫的謹慎態度。其後他強調，王青霞和其父親並非娛樂圈中人，他不欲回答有關他們的事，但仍為王青霞辯護指「他爸爸有權和任何人相熟的」。李龍基更對「導遊哥哥」表達不滿，希望對方多報道有養份的資料，因為報道他的私事「對國家對社會都沒有任何幫助」，並以「心若為惡，禍未至，福已離」教訓對方。
聖誕節孤獨玩遙控飛機度過
在王青霞未有陪伴在身邊的這個冬至及聖誕，李龍基都未有北上與她會合，而是獨自留港過節。他透露聖誕節沒有外出慶祝，只是忘我地玩遙控飛機打發時間。幸而他獲好友葉振棠邀請，與友人一同慶祝生日，總算在節日中找到一點慰藉，但這也反映出他內心的孤獨感。
王青霞冬至與疑似丈夫溫馨聚餐被直擊
「導遊哥哥」為了進一步證實爆料內容，更在冬至翌日的影片中直擊王青霞在佛山父母的工廠親力親為搬貨，形象與昔日的才女人設大相徑庭。冬至當晚，更拍到王青霞與疑似丈夫陳先生及母親一同溫馨吃飯的畫面。為了核實陳先生的身份，「導遊哥哥」更假扮買家致電，向陳先生聲稱找不到王青霞買貨，陳先生在電話中回應「你搵佢，佢應該會聽㗎，你打電話俾佢啊」，這個回應似乎暗示兩人關係密切。
網民熱議李龍基是否被蒙在鼓裡
這場風波在網上引起熱烈討論，不少網民都為李龍基感到不值，認為他可能被蒙在鼓裡。有網民留言「75歲老人家咁辛苦，竟然俾人咁樣玩」、「李生真係好心，但係好似俾人當水魚咁」。亦有網民質疑王青霞的真實動機，認為「呢啲咪就係為錢嘅愛情囉」。不過也有部分網民認為應該給當事人澄清的機會，「未有官方回應之前，一切都係推測」。