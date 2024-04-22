73歲李龍基稱未婚妻被拘留係上天考驗 曾經灰到睇唔開：唔想做人啦
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73歲李龍基（基哥）與未婚妻王青霞（Chris）嘅愛情長期受到網友關注。他曾激動地表示對未婚妻的愛從未改變。儘管基哥已表明不願再多談有關Chris的事，但在D100電台節目《霎時衝動》再次被問及此事，並分享曾有「灰爆」嘅一刻。
李龍基稱愛人被拘留 當做上天考驗
節目主持顏聯武詢問基哥是否有求助於算命或風水，基哥坦言年輕時曾有此經歷，但現在則相信一切由命運安排，不會刻意去改變。他提到，新歌《雲淡風清》的完成是在Chris被拘留之前，他視這次事件為上天的考驗。
面對困境的態度
面對逆境，基哥選擇以平靜的心態去面對。他坦言事件發生時感到非常難受，但認為這是一個考驗，需要努力去適應。他也坦言心中有恐懼和憂慮，但不會做最壞的打算。他也自嘲說，雖然近期事件讓他感到辛苦，但也讓他變得更加「紅」。他坦承自己的女人緣很好，但強調自己有底線，並保持著良好的形象。
李龍基：好似唔想做人啦
基哥感受到了人情的冷暖，他表示身邊的朋友都是真正的朋友，許多人對他的遭遇表示關心。這次事件讓他感到非常沮喪，甚至有一段時間食不下嚥、睡不著覺，感到萬念俱灰。「亂到有一個星期瞓唔到食唔到，做人好似冇晒目的唔想做人咁，好似唔想做人啦，萬念俱灰乜都唔想做」但他也表示，這些經歷讓他更加堅強。
圖片來源：YouTube圖片