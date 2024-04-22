73歲李龍基稱未婚妻被拘留係上天考驗 曾經灰到睇唔開：唔想做人啦

73歲李龍基（基哥）與未婚妻王青霞（Chris）嘅愛情長期受到網友關注。他曾激動地表示對未婚妻的愛從未改變。儘管基哥已表明不願再多談有關Chris的事，但在D100電台節目《霎時衝動》再次被問及此事，並分享曾有「灰爆」嘅一刻。

