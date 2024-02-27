李龍基連續七日探監支持未婚妻 5字回應能否成功保釋

連日來，李龍基（基哥）對於未婚妻王青霞（Chris）的愛意堅定不移。Chris因涉嫌逾期居留及使用虛假文書等六項罪名被捕，目前正在大欖懲教所等待審訊。在這段艱難時期，基哥展現了他對未婚妻的無條件支持，連續七天不間斷地前往探監。