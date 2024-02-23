李龍基憔悴現身準備周到探監 帶1物品盡顯「皇帝」身份？
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李龍基未婚妻王青霞（Chris）因逾期居留及使用虛假文書等六項罪名被捕，目前正被拘留於大欖懲教所等候審訊。李龍基今（23日)準備去探望Chris，仲帶定一樣物品為愛人解悶，認真夠細心！
基哥憔悴現身 物資準備周到
只睡了4至5小時的李龍基憔悴現身，沒有穿上平時的粉紅色上衣，而是選擇了一件啡色外套搭配藍色上衣。基哥為未婚妻準備了一系列日用品，包括：日用品、記事簿、潤唇膏、護膚品等。李龍基表示，這些物品的準備是希望Chris能在獄中找到一絲平靜，「諗住畀佢喺裡面得閒可以畫畫，潤脣膏同護膚品等佢可以用習慣吓以前嘅生活。」他又希望能夠盡量減輕未婚妻的抑鬱情緒。
李龍基當正自己「皇帝」帶《延禧攻略》記事簿
神奇的是，李龍基還拿著一本《延禧攻略》記事簿，有網民猜測是否意味著基哥希望Chris能從中學習女主角魏瓔珞堅韌不拔的精神，面對目前的困境。另一方面，有網民笑指，李龍基在過去的演藝生涯中也多次飾演皇帝角色，拎住《延禧攻略》當正自己係「皇帝」，將Chris視為自己的皇后。
探監第二日帶呢本書「希望佢洗滌心靈」
其實李龍基真係好準備充足，探監第二日（22日)帶咗本書給Chris，更指「希望佢洗滌心靈。」據悉書籍是 《笠翁對韻》，為明末清代文學家李漁創作的文集。
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圖片來源：TVB、《延禧攻略》、IG@chrisart1017