73歲李龍基終極告白後突「換畫」 聚會竟然唔見女友Chris身影

73歲的李龍基與細自己36年的未婚妻王青霞（Chris）向來愛得高調，而且李龍基對未婚妻愛護有加，就算女方最近超多黑材料被曝光，李龍基依然選擇相信！繼早前李龍基在胡楓的訪問中默認得知Chris的黑材料後，日前李龍基出席活動時身邊的女伴竟然突然被「換畫」，再次引起網民關注2人的感情狀況……