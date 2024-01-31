73歲李龍基終極告白後突「換畫」 聚會竟然唔見女友Chris身影
李龍基終極告白後突「換畫」
李龍基早前接受了胡楓的訪問，並在訪問中極力維護未婚妻Chris，表示每個人都有黑材料，仲大爆Chris承諾「我以後會乖乖哋」，李龍基更稱只要知道Chris同自己互相愛對方就夠。不過就在李龍基終極告白後幾日，他再次出席活動時就已經唔見Chris的身影，身邊的女伴仲突然變成89歲的羅蘭姐，令網民不禁猜測Chris是否要暫時「避世」。
Chris被目擊極低調現身
對於Chris突然冇孖住李龍基現身活動一事，隨即引起不少的猜測。但是就有網民表示其實Chris當日亦有出席活動，只不過未知是否因最近傳聞纏身，Chris以極低調的造型現身，除咗帶口罩同帽擋樣外，仲喺發現鏡頭時即刻轉身，似乎十分擔心被影到！
李龍基默認未婚妻黑材料
李龍基早前接受了修哥的專訪，大談近期未婚妻Chris黑材料滿天飛的事件。被修哥問到對自己的想法時，李龍基表示：「唔諗咁多」，更稱：「其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢，足夠」。對於最近不斷成為城中熱話時，李龍基默認了早前爆出關於Chris的黑材料：
「講真每一個人都有佢嘅過去，好多人摷佢啲黑材料出嚟畀我睇OK，我咁諗，佢有佢嘅過去，講真我都有我嘅過去，都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛。不過千祈唔好摷啊，只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」
李龍基自爆未婚妻7字承諾
李龍基除了大談Chris的黑材料一事外，更自爆未婚妻對自己許下的7字承諾：「佢都成日同我講：『我以後會乖乖哋』」。而李龍基對未婚妻的承諾非常受落，又表示：「咁就得啦，唔需要太多㗎，以後乖乖哋就ok」。李龍基話畢更向修哥賣口乖稱：「我都係得到修哥嘅教誨」，最後二人一同哼出《沉默是金》的歌詞，為專訪收尾。
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