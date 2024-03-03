73歲李龍基無懼甄妮寸爆「扮豬食老虎」演唱會宣布加開1場勁識玩

現年73歲的李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的愛情風波持續發酵，未婚妻因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留於大欖懲教所。面對未婚妻的困境，基哥不僅連日不斷地探監，更對天發誓表明必娶Chris，又同時希望大家留意他快將推出的新歌，此舉就被自封「樂壇風紀」甄妮寸爆他「扮豬食老虎」。不過基哥無放在眼內，日前才推出個唱晚宴更宣布加開一場，兼大幅加價升級食魚翅，網民亦笑言「老人家真係非常識玩」！