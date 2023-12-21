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73歲李龍基三字回應被爆再婚延期 娶37歲女友傳有人「縮沙」

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現年73歲李龍基，原定今年年尾與細36年女友王青霞（Chris Wong）結婚，早前曾一度盛傳對方有喜，不過遭二人否認。今日卻忽然傳出李龍基再婚臨埋門一腳要延期，而他就現身以三字無奈回應。

李龍基 73歲李龍基娶37歲女友被爆再婚延期
73歲李龍基娶37歲女友被爆再婚延期（圖片來源：IG@chrisart1017）

73歲李龍基娶37歲女友被爆再婚延期 傳有人「縮沙」

剛在11月過生日現年73歲的李龍基，跟年紀細自己36年的王青霞（Chris Wong）譜「爺孫戀」，亦因而與前妻離婚。今年年初李龍基與Chris接受傳媒訪問時，男方爆料稱已計劃返內地見家長後，計劃今年年底會低調迎娶Chris，更指兩人只會請好友食飯，不會擺酒。期間，李龍基又自誇老當益壯，4年來跟Chris性生活協調兼同居試婚成功，表示各方面溝通沒問題。

李龍基 37歲女友Chris生活好富貴
37歲女友Chris生活好富貴（圖片來源：IG@chrisart1017）

李龍基：隨緣吧

不過近日就傳出李龍基與Chris的婚禮要延期，疑遇阻滯，被問到是否有人「縮沙」將結婚延遲，李龍基就否認，更透露因女友家有白事，按照中國人傳統紅白二事不能相沖，所以二人的婚禮要延期舉行，他無奈地回應：「人不能勝天，隨緣吧！」

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傳出李龍基與Chris的婚禮要延期，疑遇阻滯，李龍基無奈地回應。（圖片來源：大會提供）
李龍基 女友 李龍基 壯陽 仲會自己出錢製作，寫歌。
傳出李龍基與Chris的婚禮要延期，疑遇阻滯，李龍基無奈地回應。（圖片來源：大會提供）

李龍基年內娶36歲女友 仲話有心有力超協調

今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。

李龍基 結婚 個髮型似足壽包的李龍基，與細三十幾年的內地太太Chris Wong。
個髮型似足壽包的李龍基，與細三十幾年的內地太太Chris Wong。（圖片來源：Facebook@李龍基）

李龍基自爆與Chris無代溝 性生活協調

李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！

李龍基 結婚 李龍基 李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調
李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調。（圖片來源：IG@chrisart1017）

傳將7個物業轉到女友名下

「隱形富豪」李龍基在20年前已經在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租。愛妻十足的李龍基曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」

李龍基 結婚 李龍基 愛妻十足的李龍基為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下
愛妻十足的李龍基為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下。（圖片來源：IG@chrisart1017）
李龍基 結婚 李龍基 今年72歲的李龍基早前36歲女友將會在今年內低調結婚。
今年72歲的李龍基早前36歲女友將會在今年內低調結婚。（圖片來源：IG@chrisart1017）
李龍基 結婚 李龍基 「跟得女友」Chris經常與李龍基出雙入對，連活動都一起去！
「跟得女友」Chris經常與李龍基出雙入對，連活動都一起去！（圖片來源：IG@chrisart1017）

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圖片來源：Facebook@李龍基、IG@chrisart1017

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