73歲李龍基三字回應被爆再婚延期 娶37歲女友傳有人「縮沙」
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現年73歲李龍基，原定今年年尾與細36年女友王青霞（Chris Wong）結婚，早前曾一度盛傳對方有喜，不過遭二人否認。今日卻忽然傳出李龍基再婚臨埋門一腳要延期，而他就現身以三字無奈回應。
73歲李龍基娶37歲女友被爆再婚延期 傳有人「縮沙」
剛在11月過生日現年73歲的李龍基，跟年紀細自己36年的王青霞（Chris Wong）譜「爺孫戀」，亦因而與前妻離婚。今年年初李龍基與Chris接受傳媒訪問時，男方爆料稱已計劃返內地見家長後，計劃今年年底會低調迎娶Chris，更指兩人只會請好友食飯，不會擺酒。期間，李龍基又自誇老當益壯，4年來跟Chris性生活協調兼同居試婚成功，表示各方面溝通沒問題。
李龍基：隨緣吧
不過近日就傳出李龍基與Chris的婚禮要延期，疑遇阻滯，被問到是否有人「縮沙」將結婚延遲，李龍基就否認，更透露因女友家有白事，按照中國人傳統紅白二事不能相沖，所以二人的婚禮要延期舉行，他無奈地回應：「人不能勝天，隨緣吧！」
李龍基年內娶36歲女友 仲話有心有力超協調
今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。
李龍基自爆與Chris無代溝 性生活協調
李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！
傳將7個物業轉到女友名下
「隱形富豪」李龍基在20年前已經在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租。愛妻十足的李龍基曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」
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圖片來源：Facebook@李龍基、IG@chrisart1017