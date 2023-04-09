72歲李龍基搏命搵錢貼嫩妻 未婚妻豪曬名牌手袋塞滿大叠人民幣

72歲的李龍基與年齡相差36歲的Chris Wong的「爺孫戀」已經維持了四年多，兩人依然甜蜜。近日李龍基未婚妻在社交平台頻頻高調炫富，大曬沙巴旅行照之餘，又炫耀塞滿人民幣現金的Hermès手袋，非常富貴！