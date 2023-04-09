72歲李龍基搏命搵錢貼嫩妻 未婚妻豪曬名牌手袋塞滿大叠人民幣
72歲李龍基未婚妻頻炫富 大曬Hermès手袋塞滿人民幣
近日李龍基36歲未婚妻Chris Wong在社交平台頻頻高調炫富，在限時動態中上傳兩張將「大磚」人民幣放進Hermès手袋內，一個塞唔夠，仲要放埋入另一個細手袋。Chris更留言寫道：「我每個包包的都願意把所有位置，毫無保留留給你」、「你的努力耕耘 ，我不介意把手袋的空間，全部騰出來給你塞滿」，似乎李龍基搏命搵錢嘅收入都全數交給Chris管理，非常疼愛對方。
豪住沙巴私人游泳池獨立屋
現為業餘飛機師及藝術家的Chris，平時都做李龍基「跟得女友」，每次李龍基出騷都會跟出跟入。有傳Chris現在並沒有固定職業，但依然享受富貴生活。早前Chris就在社交平台大曬到沙巴的旅遊照，又自爆自己入住有私人遊泳池的高級獨立屋，非常富貴。
72歲李龍基自爆同36歲女友今年結婚
今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。
自爆兩人無代溝 性生活協調
李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！
傳將7個物業轉到女友名下
「隱形富豪」李龍基在20年前已經在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租。愛妻十足的李龍基曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」
嫩妻對「阿叻」陳百祥情有獨鐘 朋友圈年齡層偏高
Chris在與李龍基拍拖之後，一直係「跟得女友」，無論李龍基開工拍劇定朋友聚會，都一定孖公仔咁出席。從她的社交平台可見，Chris的朋友圈年齡層都偏高，Chris亦經常同羅蘭姐等人high tea、飲咖啡，從Chris的朋友圈都可以知道佢同李龍基真係無代溝！
李龍基疑幫嫩妻影浸浴照
早前李龍基的嫩妻在社交網站中激罕曬出浸浴的照片，照片中Chris露出白滑背部和一雙美腿，相當誘人，旁邊擺了一杯紅酒，相當懂得享受生活，不過拍攝者未知是否由老公李龍基操刀。
Chris視陳百祥為偶像
此外，Chris亦經常上傳與「阿叻」陳百祥的合照，並且經常為陳百祥畫人像畫。有次更引用了周星馳的《鹿鼎記》名句叻哥致敬：「想我對你既景仰就如滔滔江水連綿不絕又如黃河氾濫一發不可收拾」，Chris的品味認真獨特！
專攻優質樓
李龍基投資有道，全靠買內地樓致富，他說：「近年我一直住喺深圳，仲開始投資買深圳樓，咁多年keep住唱歌登台，試過十八個月内去咗六次美國、三次英國、三次澳洲同四次大馬，賺番嚟嘅錢就投資深圳樓，當年有好多朋友話我傻，覺得買深圳樓收租好冒險，但我好有冒險精神，只會買地段好嘅優質盤，亦證明咗我當年嘅決定好正確，嗰時我用100萬可以買到一個四百幾呎嘅優質屋苑單位，依家已經升咗好多倍，每個單位月租可以收七千幾蚊，回報率好高，托賴有能力買幾層樓畀老婆收租，等佢有啲細藝。」
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