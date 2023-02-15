72歲李龍基自爆與36歲女友將於年內結婚 自爆性生活超協調

72歲的李龍基與年齡相差36歲的Chris Wong的「爺孫戀」已經維持了四年多，兩人依然甜蜜依然，李龍基無論開工拍劇定朋友聚會都會帶Chris在身邊。近日，李龍基接受訪問表示將會與Chris在今年內結婚，並且大爆兩人性生活都很協調！