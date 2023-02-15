李龍基

72歲李龍基自爆與36歲女友將於年內結婚 自爆性生活超協調

最新娛聞
東方新地

廣告

72歲的李龍基與年齡相差36歲的Chris Wong的「爺孫戀」已經維持了四年多，兩人依然甜蜜依然，李龍基無論開工拍劇定朋友聚會都會帶Chris在身邊。近日，李龍基接受訪問表示將會與Chris在今年內結婚，並且大爆兩人性生活都很協調！

72歲李龍基自爆同36歲女友今年結婚

今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。

李龍基 今年72歲的李龍基早前36歲女友將會在今年內低調結婚。
今年72歲的李龍基早前36歲女友將會在今年內低調結婚。（圖片來源：[email protected]
李龍基 「跟得女友」Chris經常與李龍基出雙入對，連活動都一起去！
「跟得女友」Chris經常與李龍基出雙入對，連活動都一起去！（圖片來源：[email protected]

自爆兩人無代溝 性生活協調

李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！

李龍基 李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調
李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調。（圖片來源：[email protected]

傳將7個物業轉到女友名下

「隱形富豪」李龍基在20年前已經在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租。愛妻十足的李龍基曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」

李龍基 愛妻十足的李龍基為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下
愛妻十足的李龍基為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下。（圖片來源：[email protected]

嫩妻對「阿叻」陳百祥情有獨鐘 朋友圈年齡層偏高

Chris在與李龍基拍拖之後，一直係「跟得女友」，無論李龍基開工拍劇定朋友聚會，都一定孖公仔咁出席。從她的社交平台可見，Chris的朋友圈年齡層都偏高，Chris亦經常同羅蘭姐等人high tea、飲咖啡，從Chris的朋友圈都可以知道佢同李龍基真係無代溝！

李龍基 Chris經常上傳自己同一班「老友記」嘅合照
Chris經常上傳自己同一班「老友記」嘅合照。（圖片來源：[email protected]
李龍基 同羅蘭姐就更加friend過打band，經常一起飲咖啡！
同羅蘭姐就更加friend過打band，經常一起飲咖啡！（圖片來源：[email protected]
李龍基 喜歡「集郵」嘅Chris都同過鮑姐合照
喜歡「集郵」嘅Chris都同過鮑姐合照。（圖片來源：[email protected]
李龍基 Chris社交網中唯一同比較年輕演員嘅合照就係得古天樂！
Chris社交網中唯一同比較年輕演員嘅合照就係得古天樂！（圖片來源：[email protected]

此外，Chris亦經常上傳與「阿叻」陳百祥的合照，並且經常為陳百祥畫人像畫。有次更引用了周星馳的《鹿鼎記》名句叻哥致敬：「想我對你既景仰就如滔滔江水連綿不絕又如黃河氾濫一發不可收拾」，Chris的品味認真獨特！

李龍基 Chris經常上傳同叻哥嘅合照
Chris經常上傳同叻哥嘅合照。（圖片來源：[email protected]
李龍基 仲曾經發文話自己好尊敬叻哥
仲曾經發文話自己好尊敬叻哥。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 