72歲李龍基自爆與36歲女友將於年內結婚 自爆性生活超協調
72歲李龍基自爆同36歲女友今年結婚
今年72歲的李龍基早前在接受傳媒訪問時，自爆和36歲女友仍未結婚，兩人如無意外將會在今年內低調結婚。因為女友Chris未想公開婚訊，李龍基都非常口密，只係話兩人結婚一事要問准對方父母意見，禮金和日子問題都要北上見家長後才能決定。李龍基亦表示兩人會低調搞婚禮，不打算擺酒。
自爆兩人無代溝 性生活協調
李龍基和Chris相差36年，Chris仲要年輕過李龍基與前妻所生嘅女兒10幾歲，令外界都不禁好奇兩人會否有代溝。李龍基就訪問中自爆兩人不單沒有代溝，性生活亦非常協調！
傳將7個物業轉到女友名下
「隱形富豪」李龍基在20年前已經在深圳買優質樓投資，有傳他在中港兩地總共有7個物業等收租。愛妻十足的李龍基曾表示怕日後自己先離開人世，為了讓Chris有個保障，已將名下7個物業全轉到Chris名下：「萬一我賺不到錢，或者走先一步，都可以保障她生活無憂。」
嫩妻對「阿叻」陳百祥情有獨鐘 朋友圈年齡層偏高
Chris在與李龍基拍拖之後，一直係「跟得女友」，無論李龍基開工拍劇定朋友聚會，都一定孖公仔咁出席。從她的社交平台可見，Chris的朋友圈年齡層都偏高，Chris亦經常同羅蘭姐等人high tea、飲咖啡，從Chris的朋友圈都可以知道佢同李龍基真係無代溝！
此外，Chris亦經常上傳與「阿叻」陳百祥的合照，並且經常為陳百祥畫人像畫。有次更引用了周星馳的《鹿鼎記》名句叻哥致敬：「想我對你既景仰就如滔滔江水連綿不絕又如黃河氾濫一發不可收拾」，Chris的品味認真獨特！
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