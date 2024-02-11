李龍基與未婚妻王青霞私下互動曝光 不斷叫「老婆」女方竟急腳走人

73歲的李龍基與細自己36年的未婚妻王青霞（Chris）向來愛得高調，早前未婚妻突然被爆出多單黑材料，不過李龍基依然表示相信未婚妻！日前李龍基出席公開活動時，二人的私下真實互動首次曝光，不過卻反而令網民更加擔心2人的感情狀況…