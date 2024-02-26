李龍基衛衣事件慘被網友嘲笑 本尊大方堅稱著A貨無問題
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呢幾日，李龍基（基哥）日日到大欖女懲教所探望愛人Chris，夠曬體貼！不過早前基哥身穿的一件「CEILNE」衛衣，隨即引起大家關注！
基哥探望未婚妻突然拒透露最新情況
基哥的一舉一動仍然成為眾人關注的焦點，特別是基哥昨日的服裝選擇，再次引起了公眾的熱烈討論。他身穿的一件CELINE衛衣，卻被發現在「細節」上出現了錯誤，令人質疑其真偽。
著CELINE衛衣變「CEILNE」
這件引起爭議的衛衣，品牌「CELINE」的名字竟然被拼錯成「CEILNE」，這樣的錯誤在高端品牌的產品上是難以想象的。更令人震驚的是，這件疑似假貨的衛衣在淘寶上的售價僅為數十元人民幣，與原價高達港幣8,900元的正品相差甚遠。這一發現立即在網絡上引起了轟動，許多網民開始質疑基哥的品味與選擇。
林作笑指基哥：原來你同Chris一樣假
對於基哥的這次「時尚失誤」，知名的「抽水王」林作也加入了評論的行列。他對基哥的打扮進行了深度分析，並感到自己被欺騙，直言不諱地批評道：「原來你同Chris一樣假！」林作甚至嘲諷基哥可能是在用這件衛衣來暗諷當下的潮流、真偽、名牌和物質主義。他認為基哥可能在向獄中的Chris傳達某種信息，表達出一種對假貨的接受與認同，並以此來表達自己的立場。
基哥堅稱著A貨無問題！
這件衛衣事件迅速在社交媒體上引起了廣泛的討論，而基哥亦回應表示「問心無愧，不會生氣！」，指出這件A貨衛衣又暖質地好又平著得過，簡直是「平靚正」，堅持無問題指表示「我覺得冇問題！我哋大中華的出品，必屬佳品！」」雖然最後基哥沒有回應衛衣是自己購入還是女友Chris，而網民就笑言基哥用A貨行動支持Chris。
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圖片來源：IG@chrisart1017、YouTube@TVB娛樂新聞台、youtube＠TVB 娛樂新聞台