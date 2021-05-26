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杜以辰帶男友譚永浩上《熊仔頭》接受Q&A兩度落淚 重提紅斑狼瘡症折磨多年

東方新地 - 娛聞

杜以辰(原名杜小喬)是人氣YouTube Channel《熊仔頭》的首席女神，8年來合作無間，不過近月杜以辰出鏡率大減，《熊仔頭》亦有其他新女神冒起。日前杜以辰成為《熊仔頭》第一條Q&A片的女主角，卻被熊仔頭兩度搞喊……

撰文：東方新地 圖片：杜以辰IG圖片、《熊仔頭》YouTube影片截圖、顏夢如及Serco IG圖片

杜以辰
杜以辰首次帶男友譚永浩上《熊仔頭》。
杜以辰
熊仔頭又問杜以辰他們有冇拍過拖，杜以辰話冇，熊仔頭話有。

杜以辰有男友傍實

日前《熊仔頭》第一次拍片玩Q&A，找來第一代女神杜以辰(杜小喬)接受挑戰，這日杜以辰明顯有避而來，由男友譚永浩陪住現身，熊仔頭以幾條無厘頭問題當熱身，在譚永浩面前問杜以辰有冇鍾意過自己，又要杜以辰在男友與熊仔頭之間二揀一。

杜以辰
一直陪在杜以辰身邊的譚永浩，被熊仔頭指係「come兄弟」，佢一味傻笑。
杜以辰
熊仔頭突然玩認真，說到多年的合作，杜以辰講到喊，原來她曾向熊仔頭要求演出機會，連配角都唔介意做，男友譚永浩個樣好擔心。

杜以辰一時感觸

熊仔頭提及杜小喬22歲已經開始在《熊仔頭》拍片，更因此在網上走紅，不過熊仔頭擔心再冇突破，所以近年只在大製作才搵杜以辰演出，令觀眾以為杜以辰紅了所以再拍《熊仔頭》，為此熊仔頭覺得自己只顧及拍片效果，沒有理杜以辰的感受，覺得自己做得不好，杜以辰聽到這番說話哭了起來。

杜以辰
熊仔頭問杜以辰以後做配角路人甲好唔好，杜以辰話唔好。
杜以辰
熊仔頭突然轉話題講自己的乳頭，杜以辰爆料話拍片時曾見過他的乳頭是粉紅色。

杜以辰：有呢種病有苦自己知

熊仔頭一時認真問，一時又搞笑，一句「仲可以曬得太陽嗎？」，令現場氣氛變得非常凝重。杜以辰眼鼻都紅了，表示這個問題絕不能拿來講笑，因為只有她或同樣患有紅斑狼瘡症的人才會深深體會到痛苦，而她因為這個病影響到內臟，曾導致腎炎，關節與皮膚都有影響，杜以辰表示經常會感到疲累，不過她會盡力去令自己放鬆過得開心。

杜以辰
熊仔頭突然問7年前發現患上紅斑狼瘡症的杜以辰可唔可以曬太陽。
杜以辰
杜以辰認真地說絕對不可以拿紅斑狼瘡症來講笑。
杜以辰
杜以辰表示自己的內贜問題比較嚴重。
杜以辰
杜以辰14年確診患上紅斑狼瘡症，憶起在醫院的日子，直言是「呢世人最驚一次」，因為腎炎好嚴峻，她要即時在沒有麻醉的情況下，拮一支針落去抽腎組織，想起都恐怖。
杜以辰
杜以辰喊住話自己會積極面對，努力工作令自己的生活過得好一些。

杜以辰淚灑《熊仔頭》第一條Q&A

同場加映：《熊仔頭》六大女神

1. 杜以辰（[email protected]

現年30歲的杜以辰（原名杜小喬）可說係元祖YouTube女神，曾連續三年入選「高登女神總選」十大之列，IG有多達37萬個Followers，仲多過有32.4萬個Followers的《熊仔頭》！早前她透過近一萬人的IG投票為自己改新名「杜以辰」，她表示：「我好鍾意媽咪改嘅舊名，而視新名為認同自我嘅開始，IG系統改唔到用戶名，都希望大家都可以接受我嘅新名。」

杜以辰由2013年起始為《熊仔頭》拍片，因為經常扮演「收兵」港女，而被封「娘娘」稱號，不過她已在前年宣布撻著無綫藝人譚永浩，兩人更不時在社交網公開放閃。
杜以辰由2013年起始為《熊仔頭》拍片，因為經常扮演「收兵」港女，而被封「娘娘」稱號，不過她已在前年宣布撻著無綫藝人譚永浩，兩人更不時在社交網公開放閃。

2. 阿Bie（[email protected]_l）

IG有5.5萬個Followers的27歲阿Bie（林呈風），原名林映蔚，畢業自珠海學院新聞及傳播系，讀書時期參加過大專校花校草選舉，並做過Freelance模特兒，又曾在香港電台電視部實習，現在則正任職地產代理。2019年，她在無綫劇《解決師》飾演學生妹兼啦啦隊隊員「沈琪」，是她首次拍攝電視劇，獲網友大讚表現令人眼前一亮。

擁有甜美外表的阿Bie因任職地產代理，而被封為「地產界女神」，她自去年開設的個人YouTube頻道中，也拍了不少介紹樓盤的睇樓片。
擁有甜美外表的阿Bie因任職地產代理，而被封為「地產界女神」，她自去年開設的個人YouTube頻道中，也拍了不少介紹樓盤的睇樓片。

3. 嘉盈（[email protected]

自封「九龍皇帝」的嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，她亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利，因此IG亦儲落有10.4萬個Followers，但因經常爆粗，嘉盈BB亦被網友封為「MK妹」代表。

嘉盈BB經常在社交網大晒自己33E的魔鬼身材。
嘉盈BB經常在社交網大晒自己33E的魔鬼身材。

4. 阿Me（[email protected]_）

現年26歲阿Me（陳逸敏）憑著陽光甜美的笑容和平易近人的個性，獲網民大讚「Gfable」，以及好有「鄰家女孩」Feel，成功吸引了不少網民的關注，IG有多達12.8萬個Followers，本身是位新娘化妝師的阿Me，由2014年開始為《熊仔頭》拍片做演員之餘，同時還擔任了團隊中的化妝師位置。

一向走日系可愛路線的阿ME，獲網民大讚似女團TWICE的日籍成員Momo（平井桃）。
一向走日系可愛路線的阿ME，獲網民大讚似女團TWICE的日籍成員Momo（平井桃）。

5. Santis Chan（[email protected]_chan）

正就讀港大創意產業課程的Santis Chan（華哥）在2000年11月出世，現年20歲，名副其實的00後，是《熊仔頭》頻道的新人，暫時只拍過《第三者故事》一段影片，但已成功引起不少網友關注，IG帳戶雖然只有十多個post，Followers卻足有5萬多個。

作為新一代熊女郎的Santis Chan，獲網民封為「港大楊恭如」，被問到係咪混血兒，Santis就話自己係純正香港人。
作為新一代熊女郎的Santis Chan，獲網民封為「港大楊恭如」，被問到係咪混血兒，Santis就話自己係純正香港人。

6.顏夢雨Mungyu（[email protected]

在《熊仔頭》早前播出的新片《逃出豐力樓》中，顏夢雨Mungyu以「彩蛋」形式首次登場，獲「熊仔頭」介紹說：「佢真人係一個令人好開心既人，好善良，希望各位朋友多D認識下佢，佢好好架！」令她人氣極速高升，獲網友大讚「好pure好true」！

夢雨自去年開始成為了一間時裝網店的Model後，開始為網友所認識。
雖然身高只有156cm，但夢雨作為Model身形比例勻稱，一對白滑美腿非常吸睛。

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