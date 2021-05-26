杜以辰帶男友譚永浩上《熊仔頭》接受Q&A兩度落淚 重提紅斑狼瘡症折磨多年
撰文：東方新地 圖片：杜以辰IG圖片、《熊仔頭》YouTube影片截圖、顏夢如及Serco IG圖片
杜以辰有男友傍實
日前《熊仔頭》第一次拍片玩Q&A，找來第一代女神杜以辰(杜小喬)接受挑戰，這日杜以辰明顯有避而來，由男友譚永浩陪住現身，熊仔頭以幾條無厘頭問題當熱身，在譚永浩面前問杜以辰有冇鍾意過自己，又要杜以辰在男友與熊仔頭之間二揀一。
杜以辰一時感觸
熊仔頭提及杜小喬22歲已經開始在《熊仔頭》拍片，更因此在網上走紅，不過熊仔頭擔心再冇突破，所以近年只在大製作才搵杜以辰演出，令觀眾以為杜以辰紅了所以再拍《熊仔頭》，為此熊仔頭覺得自己只顧及拍片效果，沒有理杜以辰的感受，覺得自己做得不好，杜以辰聽到這番說話哭了起來。
杜以辰：有呢種病有苦自己知
熊仔頭一時認真問，一時又搞笑，一句「仲可以曬得太陽嗎？」，令現場氣氛變得非常凝重。杜以辰眼鼻都紅了，表示這個問題絕不能拿來講笑，因為只有她或同樣患有紅斑狼瘡症的人才會深深體會到痛苦，而她因為這個病影響到內臟，曾導致腎炎，關節與皮膚都有影響，杜以辰表示經常會感到疲累，不過她會盡力去令自己放鬆過得開心。
杜以辰淚灑《熊仔頭》第一條Q&A
同場加映：《熊仔頭》六大女神
1. 杜以辰（[email protected]）
現年30歲的杜以辰（原名杜小喬）可說係元祖YouTube女神，曾連續三年入選「高登女神總選」十大之列，IG有多達37萬個Followers，仲多過有32.4萬個Followers的《熊仔頭》！早前她透過近一萬人的IG投票為自己改新名「杜以辰」，她表示：「我好鍾意媽咪改嘅舊名，而視新名為認同自我嘅開始，IG系統改唔到用戶名，都希望大家都可以接受我嘅新名。」
2. 阿Bie（[email protected]_l）
IG有5.5萬個Followers的27歲阿Bie（林呈風），原名林映蔚，畢業自珠海學院新聞及傳播系，讀書時期參加過大專校花校草選舉，並做過Freelance模特兒，又曾在香港電台電視部實習，現在則正任職地產代理。2019年，她在無綫劇《解決師》飾演學生妹兼啦啦隊隊員「沈琪」，是她首次拍攝電視劇，獲網友大讚表現令人眼前一亮。
3. 嘉盈（[email protected]）
自封「九龍皇帝」的嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，她亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利，因此IG亦儲落有10.4萬個Followers，但因經常爆粗，嘉盈BB亦被網友封為「MK妹」代表。
4. 阿Me（[email protected]_）
現年26歲阿Me（陳逸敏）憑著陽光甜美的笑容和平易近人的個性，獲網民大讚「Gfable」，以及好有「鄰家女孩」Feel，成功吸引了不少網民的關注，IG有多達12.8萬個Followers，本身是位新娘化妝師的阿Me，由2014年開始為《熊仔頭》拍片做演員之餘，同時還擔任了團隊中的化妝師位置。
5. Santis Chan（[email protected]_chan）
正就讀港大創意產業課程的Santis Chan（華哥）在2000年11月出世，現年20歲，名副其實的00後，是《熊仔頭》頻道的新人，暫時只拍過《第三者故事》一段影片，但已成功引起不少網友關注，IG帳戶雖然只有十多個post，Followers卻足有5萬多個。
6.顏夢雨Mungyu（[email protected]）
在《熊仔頭》早前播出的新片《逃出豐力樓》中，顏夢雨Mungyu以「彩蛋」形式首次登場，獲「熊仔頭」介紹說：「佢真人係一個令人好開心既人，好善良，希望各位朋友多D認識下佢，佢好好架！」令她人氣極速高升，獲網友大讚「好pure好true」！