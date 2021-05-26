杜以辰帶男友譚永浩上《熊仔頭》接受Q&A兩度落淚 重提紅斑狼瘡症折磨多年

杜以辰(原名杜小喬)是人氣YouTube Channel《熊仔頭》的首席女神，8年來合作無間，不過近月杜以辰出鏡率大減，《熊仔頭》亦有其他新女神冒起。日前杜以辰成為《熊仔頭》第一條Q&A片的女主角，卻被熊仔頭兩度搞喊……

撰文：東方新地 圖片：杜以辰IG圖片、《熊仔頭》YouTube影片截圖、顏夢如及Serco IG圖片