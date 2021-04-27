愛回家｜杜大偉大熱天時做義工！劇中孤寒Peter 現實大方關心人
杜大偉入行24年，近年以處境劇《愛回家之開心速遞》中Peter一角最得觀眾心。劇集播映多年，陪過唔少港人開飯，劇集角色相信觀眾都非常熟悉。其實不少演員戲外性格與戲內性格大相徑庭，例如飾演孤寒Peter一角的杜大偉，戲外其實非常大方！杜大偉非常關心基層市民，近日更親身到訪各區垃圾收集站，為前線清潔工人送餐點及打氣！
撰文：Andy、海月｜圖片：楊大偉IG、TVB《愛回家》 截圖｜編輯：東方新地
佢平時就熱心公益，佢近日更與一班朋友去各區垃圾收集站，向清潔工人送餐食和抗疫物資。
杜大偉表示，留意到近日氣溫開始熱，清潔工人工作將更辛苦：「天氣開始炎熱，每天戴口罩於户外工作，辛苦之餘口罩都損耗得快，所以透氣度較高、防禦好且高品質的口罩對他們尤其重要，希望我們微薄的心意、衷心的問候和關懷的擁抱，能為他們打打氣！」
杜大偉稱一定要支持守護香港衛生清潔工人：「受Jacky兄弟邀請自發到各區的垃圾收集站，為站在香港衛生最前線，勞苦功高的清潔哥哥姐姐送上餐點和抗疫物資。」
杜大偉更呼籲更多人捐贈物資俾垃圾收集站清潔工人：「如果老闆們都有意捐贈物資的話，歡迎聯絡小弟，大家都將愛心宣揚出去！見到你哋見到我咁開心，我都好開心。將開心速遞到全香港，把愛帶回家。」