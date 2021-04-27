愛回家｜杜大偉大熱天時做義工！劇中孤寒Peter 現實大方關心人

杜大偉入行24年，近年以處境劇《愛回家之開心速遞》中Peter一角最得觀眾心。劇集播映多年，陪過唔少港人開飯，劇集角色相信觀眾都非常熟悉。其實不少演員戲外性格與戲內性格大相徑庭，例如飾演孤寒Peter一角的杜大偉，戲外其實非常大方！杜大偉非常關心基層市民，近日更親身到訪各區垃圾收集站，為前線清潔工人送餐點及打氣！

撰文：Andy、海月｜圖片：楊大偉IG、TVB《愛回家》 截圖｜編輯：東方新地