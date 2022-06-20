47歲杜如風埋怨原搣甩「世界級港女」之稱 9年冇拖拍原因到底係？

久未露面的「旅遊達人」杜如風近日出席了公開活動，向傳媒大呻自己因為疫情，已經兩年沒有回「家鄉」日本。她更大爆自己因為未能到日本購物，成功儲下5位數字的彈藥，待開關後瘋狂掃貨。此外，杜如風更大呻因為「臭朵」9年冇拖拍，大呼冤枉求平反。