47歲杜如風埋怨原搣甩「世界級港女」之稱 9年冇拖拍原因到底係？
杜如風2年冇旅行 靠疫情儲兩年彈藥
「旅遊達人」杜如風近日出席公開活動，表示因為受到疫情的影響，已經兩年沒有到外地旅行。每次到外地旅行都會瘋狂掃貨的她表示雖然收入大減，但同時因為沒法到外地掃貨，也成功儲下了五位數字的彈藥，準備通關後再到日本瘋狂血拼！
杜如風怨「臭朵」9年冇拖拍
除此之外，杜如風在活動中接受傳媒採訪時亦大呻自己身邊沒有追求者，而且已經持續9年沒有拍拖。杜如風表示自己單身多年全因「世界級港女」的稱號，懷疑港女的臭朵令身邊的追求者都被嚇跑。她更自嘲自己很Dry，Dry到如海味一樣。她直言雖然自己已經單身9年，但絕對不會主動追求別人。她亦表示認為愛情是應該要寧缺莫濫，自己已經降低了擇偶要求，希望緣分會快點來臨。
大呻身邊沒適合對象 只鐘情姊弟戀
當傳媒問道身邊的朋友為什麼不給她介紹對象的時候，杜如風表示身邊的朋友都已經盡力介紹，已經介紹到冇朋友好介紹，但依然沒有合適的人選。杜如風一直鐘情姊弟戀，她曾多次在訪問中表示，她眾多戀情中只有兩段感情不是姊弟戀。她解釋自己之所以會鐘情於弟弟，是因為覺得年紀小的能夠明白她的想法，成熟的男生反而跟自己想法差異太大，難以溝通。
自稱從不花男友錢 求平反港女臭朵
「世界級港女」的臭朵令杜如風單身9年，令她非常困擾。她多次澄清自己毫不拜金，自己雖然喜歡購物，但所有東西都是由自己付錢，絕對不會要求男友付錢。而且，在和男友約會和去旅行的時候都是用AA制，所以希望傳媒大眾能夠趕緊為自己平反，不要再叫自己做「世界級港女」。
曾大曬自己有媽媽養 從來不需要養家
杜如風出身於小康之家，父親生前為電影公司經理，所以從來不需要擔心錢銀問題。她亦曾經於訪問中大曬自己從來不需要養家，自己只需要繳付自己的卡數就得。杜如風媽媽亦曾經心痛愛女工作辛苦，說假如杜如風不買衣服的話，自己是可以養杜如風一世！
聽返6年前杜如風點講：
2016年杜如風主持的TVB節目《流行首爾》收到不少投訴，網民表示節目內容空洞並鼓吹物質主義，及後杜如風更被網民封為「世界級港女」。但當時杜如風亦不諱言自認！但事隔幾年，或者呢個名嘅影響力真係大強，杜如風終於都頂唔想想搣甩佢！
睇返當年佢係咪真係咁港女！？