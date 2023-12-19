杜如風vs梁芷珮 旅遊達人大對決！「香港公主」一面倒獲網民力捧
杜如風 VS 梁芷珮 旅遊達人大對決
杜如風和梁芷珮近日分別在無綫和J2主持個人旅遊節目《解風大阪》與《北極潮什麼》。兩位旅遊達人的主持風格一直受到網民熱議，杜如風就被指太我行我素又港女；梁芷珮就頻頻製造公關災難，加上語速太快，令不少觀眾都指睇到頭都痛埋。最近就有網民「杜如風vs梁芷珮」大對決，出乎意料之外，竟然大部分網民都竟然留言力撐杜如風，更指其節目應該放81台，大家又點睇呢？
杜如風真性情夠好笑 獲業界人士讚最好睇
有「日本旅遊達人」杜如風（Helen）繼上次《解風東京》之後，今次再度為J2旅遊節目任主持，轉戰關西大阪主持《解風大阪》。有別過往，今次節目播出之後，不少網民都留言大讚杜如風夠搞笑夠爽直、主持風格有特色，更獲業界人士「羅人」在社交網開po大讚：「杜如風介紹日本嘅節目係最好睇」、「人人都一樣做主持，只有佢與眾不同，13點但係做嘢應真起來都好有水準，間唔中都爆吓啲金句 」、「其實我覺得佢講嘢好似癲癲得得，但有時會彈幾句詩或者好僻嘅詞語，文學水平應該有返咁上下」、「其實幾好呀，佢開心，我又睇得好開心」、「正所謂鹹魚白菜各有所愛，佢嘅旅遊節目係好有個人特色」、「最有風格女主持」等。
網民指大台風格反而拖杜如風後腿？
有網民更指出更加喜歡剛出道的杜如風，認為當時用低預算拍節目的杜如風夠真又更加貼地，相反現在以大台方式拍旅遊節目，反而拖其後腿：「我覺得佢最好睇嘅係冇乜budget時期」、「佢拍嘅風行全世界，印象仲好深刻」、「佢呢種”拍法”，多資源反而無幫助，以前，風行東京真心好睇，因為用心share用心做。依家呢d ，係為做而做，唔係唔用心，但無左一開始果種初心。」
杜如風被指不停消費梁朝偉
雖然今次杜如風《解風大阪》好評如潮，但今次杜如風就被指不停消費偶像梁朝偉，睇到觀眾都覺得煩。今次杜如風於《解風大阪》中推介的校園主題 café時，杜如風以一身中學生打扮，喺節目中呼喚偶像梁朝偉，不少觀眾都指：「已經唔好笑，可唔可以唔好再睇梁朝偉」、「煩到喊」、「知道你鐘意梁朝偉喇」。杜如風由出道開始已經不停提及自己明戀梁朝偉，又指屋企擁有過百樣有梁朝偉親筆簽名的珍貴收藏。
梁芷珮語速出事 被封為「旅遊界容羨媛」
至於另一邊廂，梁芷珮就被網民留言鬧爆，網民都指其語速太快，加上把聲又唔好聽，每次睇其節目都會好頭痛：「鐘意如風多過梁芷珮，梁芷珮好嘈，成日有嘢上身咁」、「梁芷珮係旅遊界容羨媛，語速令人困擾」、「呢個女人好嘈，感覺極光會畀佢講到嚇走」、「佢好嘈，又做作，一見佢就覺得好煩」等。
梁芷珮變負評王 曾笑住同鯨魚屍體合照
梁芷珮每隔一段時間就會傳出醜聞。就好似早前同老公一起遠赴南極拍攝旅遊節目事後，曾經在南極遇上一條已經擱淺2個多月的鯨魚屍體。梁芷珮當時馬上與鯨魚屍體合照之餘，其老公又走近鯨魚，超仔細地拍下鯨魚屍體的每一部分，並且在社交網站上發文寫道：「係鯨魚…嘅屍體呀！擱淺左2個月左右，真係第一次咁樣睇到鯨魚咋。」
網友喪補：點解要咁開心仲笑得出
該發文一出，網民紛紛留言炮轟梁芷珮殘忍，留言：「其實點解要咁開心仲笑得出」、「點會笑得出，呢樣嘢即刻可以unfollow你」、「笑咩呢？」等。
被廣告商「劃清界線」 梁芷珮發千字文反擊網友：劏房都住過
此外，去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，廣告商亦因此與梁芷珮「劃清界線」，搞到梁芷珮發千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」
梁芷珮：希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」
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