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杜如風vs梁芷珮 旅遊達人大對決！「香港公主」一面倒獲網民力捧

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Keith

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兩大旅遊節目主持杜如風和梁芷珮，近日分別在無綫和J2主持個人旅遊節目《解風大阪》與《北極潮什麼》。兩位旅遊達人的主持風格一直受網民熱議。近日就有網民提出「杜如風 VS 梁芷珮」大對決，大部分網民都竟然留言力撐「香港公主」杜如風，仲話梁芷珮有一個嚴重問題為人詬病！

杜如風 VS 梁芷珮 旅遊達人大對決

杜如風和梁芷珮近日分別在無綫和J2主持個人旅遊節目《解風大阪》與《北極潮什麼》。兩位旅遊達人的主持風格一直受到網民熱議，杜如風就被指太我行我素又港女；梁芷珮就頻頻製造公關災難，加上語速太快，令不少觀眾都指睇到頭都痛埋。最近就有網民「杜如風vs梁芷珮」大對決，出乎意料之外，竟然大部分網民都竟然留言力撐杜如風，更指其節目應該放81台，大家又點睇呢？

杜如風 杜如風近日為J2主持王牌節目《解風大阪》。
杜如風近日為J2主持王牌節目《解風大阪》。（圖片來源：《解風大阪》截圖）
杜如風 梁芷珮就有《北極潮什麼》。
梁芷珮就有《北極潮什麼》。（圖片來源：《北極潮什麼》截圖）

杜如風真性情夠好笑 獲業界人士讚最好睇

有「日本旅遊達人」杜如風（Helen）繼上次《解風東京》之後，今次再度為J2旅遊節目任主持，轉戰關西大阪主持《解風大阪》。有別過往，今次節目播出之後，不少網民都留言大讚杜如風夠搞笑夠爽直、主持風格有特色，更獲業界人士「羅人」在社交網開po大讚：「杜如風介紹日本嘅節目係最好睇」、「人人都一樣做主持，只有佢與眾不同，13點但係做嘢應真起來都好有水準，間唔中都爆吓啲金句 」、「其實我覺得佢講嘢好似癲癲得得，但有時會彈幾句詩或者好僻嘅詞語，文學水平應該有返咁上下」、「其實幾好呀，佢開心，我又睇得好開心」、「正所謂鹹魚白菜各有所愛，佢嘅旅遊節目係好有個人特色」、「最有風格女主持」等。

杜如風 今次為節目大膽挑戰拍成人影片封面！
今次為節目大膽挑戰拍成人影片封面！（圖片來源：《解風大阪》截圖）
杜如風 杜如風獲讚夠好笑又有特色。
杜如風獲讚夠好笑又有特色。（圖片來源：TVB

網民指大台風格反而拖杜如風後腿？

有網民更指出更加喜歡剛出道的杜如風，認為當時用低預算拍節目的杜如風夠真又更加貼地，相反現在以大台方式拍旅遊節目，反而拖其後腿：「我覺得佢最好睇嘅係冇乜budget時期」、「佢拍嘅風行全世界，印象仲好深刻」、「佢呢種”拍法”，多資源反而無幫助，以前，風行東京真心好睇，因為用心share用心做。依家呢d ，係為做而做，唔係唔用心，但無左一開始果種初心。」

杜如風 網民都指《風行東京》時期嘅杜如風好正！
網民都指《風行東京》時期嘅杜如風好正！（圖片來源：《風行東京》）

杜如風被指不停消費梁朝偉

雖然今次杜如風《解風大阪》好評如潮，但今次杜如風就被指不停消費偶像梁朝偉，睇到觀眾都覺得煩。今次杜如風於《解風大阪》中推介的校園主題 café時，杜如風以一身中學生打扮，喺節目中呼喚偶像梁朝偉，不少觀眾都指：「已經唔好笑，可唔可以唔好再睇梁朝偉」、「煩到喊」、「知道你鐘意梁朝偉喇」。杜如風由出道開始已經不停提及自己明戀梁朝偉，又指屋企擁有過百樣有梁朝偉親筆簽名的珍貴收藏。

杜如風 杜如風每次拍節目都要提梁朝偉。
杜如風每次拍節目都要提梁朝偉。（圖片來源：TVB
杜如風 網民都話已經唔好笑。
網民都話已經唔好笑。（圖片來源：TVB

梁芷珮語速出事 被封為「旅遊界容羨媛」

至於另一邊廂，梁芷珮就被網民留言鬧爆，網民都指其語速太快，加上把聲又唔好聽，每次睇其節目都會好頭痛：「鐘意如風多過梁芷珮，梁芷珮好嘈，成日有嘢上身咁」、「梁芷珮係旅遊界容羨媛，語速令人困擾」、「呢個女人好嘈，感覺極光會畀佢講到嚇走」、「佢好嘈，又做作，一見佢就覺得好煩」等。

杜如風 網民都話梁芷珮語速出事，煩到極光會畀佢講到嚇走！
網民都話梁芷珮語速出事，煩到極光會畀佢講到嚇走！（圖片來源：TVB
杜如風 有網民指梁芷珮連把聲都煩過人。
有網民指梁芷珮連把聲都煩過人。（圖片來源：TVB）
杜如風 新聞女王 容羨媛 容羨媛更窮追猛打問何廣沛幾時公開床照，被網民狠批唔專業。
更封梁芷珮為「旅遊版容羨媛」。（圖片來源：YouTube@東張+）

梁芷珮變負評王 曾笑住同鯨魚屍體合照

梁芷珮每隔一段時間就會傳出醜聞。就好似早前同老公一起遠赴南極拍攝旅遊節目事後，曾經在南極遇上一條已經擱淺2個多月的鯨魚屍體。梁芷珮當時馬上與鯨魚屍體合照之餘，其老公又走近鯨魚，超仔細地拍下鯨魚屍體的每一部分，並且在社交網站上發文寫道：「係鯨魚…嘅屍體呀！擱淺左2個月左右，真係第一次咁樣睇到鯨魚咋。」

杜如風 梁芷珮 旅遊 梁芷珮近日與老公一起遠赴南極拍攝新旅遊節目時，遇上已經擱淺兩個月的鯨魚屍體
梁芷珮近日與老公一起遠赴南極拍攝新旅遊節目時，遇上已經擱淺兩個月的鯨魚屍體（圖片來源：IG@imchristyleung）
杜如風 梁芷珮 旅遊 梁芷珮站在鯨魚屍體旁開心拍照po上社交網，捱轟後急急刪相。
梁芷珮站在鯨魚屍體旁開心拍照po上社交網，捱轟後急急刪相。（圖片來源：IG@imchristyleung）
杜如風 梁芷珮 旅遊 梁芷珮和老公先後同鯨魚屍體合照
梁芷珮和老公先後同鯨魚屍體合照。（圖片來源：IG@imchristyleung）
杜如風 梁芷珮 旅遊 梁芷珮老公更走上前仔細拍下鯨魚屍體的每一部分
梁芷珮老公更走上前仔細拍下鯨魚屍體的每一部分（圖片來源：IG@imchristyleung）
杜如風 梁芷珮 旅遊 網民見到鯨魚屍體照片都紛紛表示：「見到都覺得臭！」
網民見到鯨魚屍體照片都紛紛表示：「見到都覺得臭！」（圖片來源：IG@imchristyleung）

網友喪補：點解要咁開心仲笑得出

該發文一出，網民紛紛留言炮轟​​梁芷珮殘忍，留言：「其實點解要咁開心仲笑得出」、「點會笑得出，呢樣嘢即刻可以unfollow你」、「笑咩呢？」等。

杜如風 梁芷珮 旅遊
（圖片來源：網民留言截圖）
杜如風 梁芷珮 旅遊
（圖片來源：網民留言截圖）
杜如風 梁芷珮 旅遊
（圖片來源：網民留言截圖）

被廣告商「劃清界線」 梁芷珮發千字文反擊網友：劏房都住過

此外，去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，廣告商亦因此與梁芷珮「劃清界線」，搞到梁芷珮發千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。

杜如風 梁芷珮 旅遊 廣告商與梁芷珮「劃清界線」
廣告商與梁芷珮「劃清界線」（圖片來源：IG@imchristyleung）

面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」

杜如風 梁芷珮 旅遊 面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應。（圖片來源：IG@imchristyleung）

梁芷珮：希望各位高抬貴手

最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」

杜如風 梁芷珮 旅遊 梁芷珮 最後她提到希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手。（圖片來源：IG@imchristyleung）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：Facebook@梁芷珮 Christy Leung、IG@imchristyleung、

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