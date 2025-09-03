杜如風《解風東京2》豪食爆餡多士出事！當眾失儀面露尷尬 網民：發生咩事？
今晚（3日）「日本旅遊達人」杜如風（Helen）在旅遊節目《解風東京 2》中，帶觀眾掃街挑戰網上爆紅的爆餡多士店，豈料大啖巨型鮮蝦漢堡扒多士時竟當眾出醜，場面一度極為尷尬！向來以面皮厚見稱的她都罕有地面露窘色，究竟發生了甚麼事令她如此失儀，就要留意節目播出！
杜如風挑戰爆餡多士 街頭失儀勁尷尬
在最新一集節目中，杜如風專程去到世田谷一間網上爆紅的多士店朝聖，並點了一款招牌「巨型鮮蝦漢堡扒多士磚」。從畫面可見，多士磚份量驚人，餡料豐富得快要滿瀉出來。正當杜如風準備豪邁地張大口品嚐時，意外就在此刻發生，令她儀態盡失，場面尷尬。這個突發狀況讓一向玩得又大癲大肺的杜如風，都忍不住面露尷尬神色，與平時的豪放形象形成極大反差，到底她是如何「出醜」，成為今集節目最大懸念。
杜如風推介原宿潮店 豪言740蚊浴袍變G-DRAGON
除了介紹美食，杜如風亦不忘「食玩買」初心，帶大家到訪原宿竹下通一間去年底新開的韓國生活品牌店。該店樓高三層，深受 Gen Z 世代歡迎，店內充滿熊仔及兔仔等可愛角色，更有不少打卡位。雖然店內最暢銷的是一個售價 1,790 日圓（約 95 港元）的生果圖案購物袋，但杜如風卻被一件浴袍深深吸引，更笑言：「呢件浴袍 14,000 日圓（約 740 港元）都幾貴，G-DRAGON 都係鍾意着浴袍，款式都係咁上下嘅嘢。」似乎認為穿上後隨時可以變身 G-DRAGON，相當搞笑。
杜如風喪飲天花板級牛乳 激讚：最高級餐廳都用佢
鏡頭一轉，杜如風來到秋葉原 JR 車站內一間開業 70 年的牛奶專門店，該店售賣來自全日本 47 個縣的牛奶，非常專業。她率先品嚐店內票選第一位的北海道 4.0 牛乳，一試即大讚：「嘩！真係好濃，好香、好滑、好 smooth，平常都係飲 3.6。出面最高級餐廳，都係用呢隻奶。」之後她再試第二位的長野信州牛奶，同樣給予好評。不過，最令她驚喜的竟是一款白玫瑰水果牛奶，她喝後驚為天人，高呼：「鮮香嘅生果味，真係無得頂。」更立即與在場工作人員分享，獲一致好評。
