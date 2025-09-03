杜如風《解風東京2》豪食爆餡多士出事！當眾失儀面露尷尬 網民：發生咩事？

今晚（3日）「日本旅遊達人」杜如風（Helen）在旅遊節目《解風東京 2》中，帶觀眾掃街挑戰網上爆紅的爆餡多士店，豈料大啖巨型鮮蝦漢堡扒多士時竟當眾出醜，場面一度極為尷尬！向來以面皮厚見稱的她都罕有地面露窘色，究竟發生了甚麼事令她如此失儀，就要留意節目播出！