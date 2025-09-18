杜如風無上限喪買成GenZ偶像！全盛期10男爭埋單 慘遭一個標籤連累單身8年
有「世界級港女」之稱的杜如風，最近再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，節目中她繼續發揮其瘋狂購物的本色，其消費態度更被部分網民視為人生目標，引起網上熱烈討論。有網民更將她封為「公主教母」，認為她比一般的「公主病港女」更高層次，大讚她是「正宗香港公主」，身份地位超然。
4萬蚊名牌袋忍手唔買
在新一輯節目中，杜如風到訪一間二手名牌店，看中一個價值80萬日元（約4萬多港元）的迷你背囊，雖然心動不已，但最後竟然罕有地忍手沒有買下。回顧上一輯節目，她曾在同一店內介紹一個價值57萬日元（約3萬3千港元）的手袋，更笑言若將來破產，便會將所有名牌袋變賣套現。
網民激讚真正公主
杜如風的消費模式成為網民熱話，有人留言指「我人生嘅其中一個life goal係好似杜如風咁喪買嘢」。更有網民深入分析，指她並非「公主病」，而是「公主的教母」，因為「港女扮哂野要R返黎既野，係佢身上係無限咁有人比，唔洗R的」。該網民更爆料指杜如風全盛時期，只要說一句「好悶」，便會有十個男生駕車在樓下等她，魅力驚人。
自爆單身8年真相
雖然年輕時追求者眾，杜如風卻在早前的ViuTV節目《戀講嘢》中大呻，正因為「世界級港女」這個稱號，導致她形象過於鮮明，嚇怕了不少追求者，至今已單身長達8年。她當時亦澄清自己財政獨立，從不花費男友的金錢，希望外界不要對她有誤解。
曾為避狗仔隊匿車尾廂
杜如風的父親是80年代電影界的著名人士杜惠東，讓她自小就與圈中人稔熟。她曾大方承認與黃又南拍拖，更自爆昔日與某男藝人交往時，為了到謝霆鋒家中拜年而避開狗仔隊，不惜整個人匿藏在車尾廂之中，行徑相當大膽瘋狂。
豪使35萬阿媽剪卡反被KO
談到瘋狂，她不只在愛情上，購物方面更是誇張。杜如風曾試過一口氣花費35萬買衣服，結果激怒母親，將她所有信用卡剪掉。但道高一尺魔高一丈，她竟然致電銀行報失所有信用卡，並要求將新卡寄到大學宿舍，成功破解母親的封鎖，繼續盡情消費。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期