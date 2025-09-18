杜如風無上限喪買成GenZ偶像！全盛期10男爭埋單 慘遭一個標籤連累單身8年

有「世界級港女」之稱的杜如風，最近再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，節目中她繼續發揮其瘋狂購物的本色，其消費態度更被部分網民視為人生目標，引起網上熱烈討論。有網民更將她封為「公主教母」，認為她比一般的「公主病港女」更高層次，大讚她是「正宗香港公主」，身份地位超然。