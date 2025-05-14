杜如風拍《解風東京2》豪購無上限 懶理地震預言 反而擔心另一樣嘢？

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的《解風》系列，登陸TVBPlus（82台），橫跨關東、關西及九州，成為該台王牌旅遊節目，更是收視保證。上周五Helen再度出走日本，懶理地震預言時間迫近，本住「我不入，誰入？」的精神，二刷《解風東京》，貫徹「拍到邊買到邊」風格，搜刮