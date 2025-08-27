杜如風豪擲2萬蚊買Prada惡魔褸｜自嘲肥婆推介神級時裝店：鬼祟肉全部遮到晒！
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）在旅遊節目《解風東京 2》中再次大解放，在最新一集中，她先到豐洲市場食盡新鮮海產，更被捕捉到5款為食表情包，場面爆笑。其後她轉戰涉谷名店，睇中電影《穿 Prada 的惡魔》同款、價值近2萬港元的名牌褸，更罕有地自嘲是「肥婆」，全靠一間時裝神店拯救，究竟這間店有何秘密？
杜如風豐洲市場食相曝光 5款為食表情包放送
在節目中，杜如風首站便殺到豐洲市場，她介紹指市場自2018年由築地搬遷過來後，去年更新增設了新翼，讓遊客不用再「晨咁早」排隊也能品嚐最新鮮的魚生。新翼的美食區充滿江戶時代風格，杜如風亦不放過機會，先後試食了大過臉的海鮮煎餅、燒大吞拿魚串、生蠔、燒帶子以及她最愛的海膽，期間更被鏡頭捕捉到5款鬼馬的「為食表情包」，完全展現出她對美食的熱愛，相當貼地。
杜如風豪擲2萬蚊睇中Prada惡魔褸 驚見15萬天價Chanel袋
醫飽肚後，杜如風轉戰涉谷表參道一間她由細幫襯到大的二手名牌店。她興奮表示，這間店由一間小小的樓上舖，到2023年已擴展成三層高的大店。在地下一層的Chanel專區，她對兩款售價均超過15萬港元的透明設計手袋大表驚訝，更語帶遺憾地說：「呢兩個都無見過，唉！我嘅見識太少，應該買多啲學多啲咪好囉。」店內另一焦點，是一件與荷里活女星安妮夏菲維在電影《穿 Prada 的惡魔》中所穿的同款大褸，售價高達400,000日圓（約21,140港元），杜如風亦忍不住大讚：「連 Hathaway 本人都話最鍾意著呢件褸嘅 look 呀，又 rare 又搶手。」
杜如風自嘲肥婆獲拯救 推介南青山神級時裝店
除了名牌，杜如風亦強烈推介一間位於南青山的時裝店，她笑言已幫襯了20多年，見證自己由細碼穿到大碼。她更毫不忌諱地拿自己身材開玩笑，大讚店內的服裝是「肥婆救星」，她指著褲子說：「你睇啲衭襠位開到膝頭哥，即係幾肥都著得啦。」又拿起外套形容：「外套都係蓬蓬鬆鬆，啲拜拜肉、鬼祟肉全部遮到晒。將我呢啲肥婆係水深火熱之中拯救出嚟。」在節目預告中，她更客串擔任模特兒試衫，並表示有意外發現，令她沾沾自喜，為觀眾留下懸念。
