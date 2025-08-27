杜如風豪擲2萬蚊買Prada惡魔褸｜自嘲肥婆推介神級時裝店：鬼祟肉全部遮到晒！

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）在旅遊節目《解風東京 2》中再次大解放，在最新一集中，她先到豐洲市場食盡新鮮海產，更被捕捉到5款為食表情包，場面爆笑。其後她轉戰涉谷名店，睇中電影《穿 Prada 的惡魔》同款、價值近2萬港元的名牌褸，更罕有地自嘲是「肥婆」，全靠一間時裝神店拯救，究竟這間店有何秘密？