杜如風豪擲740蚊浴袍扮G-DRAGON｜東京街頭食爆餡多士出醜？場面超尷尬

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）再次主持旅遊節目《解風東京 2》，最新一集她繼續帶觀眾「食玩買」，豈料在挑戰一間網紅爆餡多士店時，竟發生始料未及的意外，令向來玩得又大膽的她都罕有面露尷尬神色，究竟當時發生了甚麼事，令她當眾出醜？