杜如風豪擲740蚊浴袍扮G-DRAGON｜東京街頭食爆餡多士出醜？場面超尷尬
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）再次主持旅遊節目《解風東京 2》，最新一集她繼續帶觀眾「食玩買」，豈料在挑戰一間網紅爆餡多士店時，竟發生始料未及的意外，令向來玩得又大膽的她都罕有面露尷尬神色，究竟當時發生了甚麼事，令她當眾出醜？
杜如風挑戰巨型多士 街頭出醜畫面曝光
在最新一集節目中，杜如風專程去到位於世田谷的一間網上爆紅多士店，並點了一款份量十足的「巨型鮮蝦漢堡扒多士磚」。正當她準備大快朵頤之際，意外突然發生，餡料豐富的多士似乎讓她難以駕馭，令平時面皮夠厚的杜如風，都不禁面露尷尬之色，場面一度非常狼狽。想知道她究竟如何「出事」，就要留意節目播出的足本畫面，相信定必充滿喜劇感。
杜如風原宿豪花近千元 變身G-DRAGON勁風騷
除了介紹美食，杜如風亦到訪一間在2024年底於原宿竹下通開業的韓國生活品牌店。樓高三層的店舖充滿打卡位，深受Gen Z世代歡迎。當中最吸引杜如風眼球的，是一款價值14,000日圓（約740港元）的浴袍，她更笑言穿上後可以化身G-DRAGON，即場表現風騷：「呢件浴袍14,000日圓（約740港元）都幾貴，G-DRAGON都係鍾意着浴袍，款式都係咁上下嘅嘢。」此外，她亦有介紹店內售價僅1,790日圓（約95港元）的生果圖案購物袋，大讚抵買又實用。
杜如風秋葉原試勻47縣牛奶 激讚天花板級牛乳
去到秋葉原JR車站，杜如風帶大家光顧一間開業70年的牛奶專門店，該店最大特色是售賣來自全日本47個縣的牛奶。她率先品嚐店內票選第一位的北海道4.0牛乳，大讚味道超乎想像：「嘩！真係好濃，好香、好滑、好smooth，平常都係飲3.6。出面最高級餐廳，都係用呢隻奶。」之後她再試一款白玫瑰水果牛奶，更是驚為天人，高呼：「鮮香嘅生果味，真係無得頂。」更興奮地將牛奶分享給全體工作人員，獲一致好評，可見其美味程度非同凡響。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期