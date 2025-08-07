杜如風東京豪使失控？｜驚見4萬2罕見Chanel袋陷糾結 爆金句：「未諗到藉口同媽咪講！」

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）在旅遊節目《解風東京 2》再度發揮購物狂本色！今晚（7日）播出的最新一集中，Helen在新宿一間二手名牌店內，驚見一個極度罕有的星星型Chanel袋，標價高達80萬日圓（約42,500港元），令她瞬間陷入天人交戰。她對著鏡頭猛落嘴頭，更焦慮自爆：「死梗喎呢個真係，未諗到藉口同媽咪講……」究竟向來豪爽的Helen最終會否為心頭好一擲千金，還是會臨崖勒馬？場面極度糾結，引人追看！