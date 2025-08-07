杜如風東京豪使失控？｜驚見4萬2罕見Chanel袋陷糾結 爆金句：「未諗到藉口同媽咪講！」
杜如風新宿睇中兩款Chanel袋 80萬日圓天價陷兩難
今晚（7日）Helen重臨第一輯時曾介紹的二手名牌店，不過今次是光顧其位於新宿的新分店，豈料一入內就「出事」！她火速發現一款極罕見的星星型Chanel手袋，即時心動不已，但看到價錢牌標示為80萬日圓（約42,500港元）後，令她卻步。她對鏡頭自我催眠說：「真係從來未見過，呢啲咪罕有，貴就貴在呢度囉，出面搵唔返。我次次都係咁同阿媽講。」正當她猶豫不決之際，又發現另一款差不多價錢的迷你背囊，更讓她愛不釋手，連續高呼三次「好靚啊！」。面對兩大絕世荀貨，Helen陷入極度糾結的情緒，在「買」與「不買」之間徘徊，身心俱疲的模樣相當真實。
杜如風首集喪食痛風鍋 豪言：我叫杜如風無痛風
其實在昨晚（6日）首播的第一集中，杜如風已盡顯其玩得又食得的本色。她率先帶觀眾到涉谷品嚐一款海鮮控絕對不能錯過的「痛風鍋」，鍋內盡是鮟鱇魚肝、生蠔等高級海鮮，她笑言：「痛風病友真係唔好食，因為全部都係海鮮甲殼類。」雖然美食當前，但Helen不忘大搞爛gag，先是食字gag話自己「無痛風因為我叫杜如風」，又在形容鮟鱇魚肝時說「淡淡地唔係腍身……唔係沖涼嗰啲『淋身』」，冷笑話連發讓現場氣溫驟降，貫徹其無厘頭風格。
杜如風化身50路俏護士 豪花千元買Fendi玩Cosplay
除了喪食，購物環節更是節目的重點。在昨晚的節目中，Helen到訪一間90年代復古風名牌店，發現一個只售7,000多港元的Gucci真皮大手袋，性價比極高。不過，最吸引她眼球的，是一件價值約1,000港元的Fendi恤衫，因款式有點像護士服，Helen即時抵死地說：「鹹濕醫生俏護士，買返去玩cosplay都得呀！」她更意猶未盡，即場拉著身旁的工作人員玩探熱遊戲，場面搞笑，完全將購物變成一場表演，娛樂性十足。
杜如風心繫偶像梁朝偉 親製御守祈求身體健康
在今晚的節目中，除了瘋狂購物，Helen亦有感性一面。她到訪一間神秘的地下神社，更親手為自己的偶像梁朝偉製作了一個祈求健康的御守。她一邊製作一邊向偶像隔空傳話：「朝偉你要身體健康呀，不過見你60幾歲仲拍緊戲咁fit，應該唔使幫你求住嘅。」盡顯小粉絲心態。除了偶像，與梁朝偉獲得同等待遇的還有她的愛犬，同樣獲贈健康御守保平安，可見她在玩樂之餘，心中亦時刻掛念著自己的「最愛」。