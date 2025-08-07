杜如風《解風東京2》爆買失控！驚見4萬2絕版Chanel袋陷瘋狂 苦惱自爆：未諗到藉口同阿媽講！
杜如風新宿睇中絕版袋 陷入天人交戰
今晚（7日）播出的《解風東京 2》中，杜如風重臨上輯曾介紹的二手名牌店，不過今次是光顧其位於新宿的新分店。豈料一入店內，購物狂Helen便火速「出事」，被一款極罕有的星星型Chanel袋深深吸引，她對著鏡頭興奮表示：「真係從來未見過，呢啲咪罕有，貴就貴在呢度囉，出面搵唔返！」然而，這個罕有的代價是盛惠80萬日圓（約42,500港元）。意猶未盡，她又發現另一款差不多價錢的迷你背囊，更連續三次高呼「好靚啊！」，完全曝露其失控狀態。面對兩大心頭好，Helen陷入極度糾結，在店內徘徊不定，更痛苦地自言自語：「死梗喎呢個真係，未諗到藉口同媽咪講……」究竟她會如何抉擇，成為今集最大懸念。
杜如風尋晚扮50路護士 預告爆買之旅
其實杜如風的購物慾早在昨晚（6日）首播集已初見端倪。當時她到訪一間90年代復古風名牌店，雖然一個只售7,000多港元的Gucci真皮手袋已相當吸引，但最令她心動的竟是一件價值1,000港元的Fendi恤衫。她一見到該件恤衫便抵死地說：「望落有啲似護士服，鹹濕醫生俏護士，買返去玩 cosplay 都得呀！」更即場拉著工作人員玩探熱遊戲，場面搞笑。除了購物，她亦到涉谷品嚐「痛風鍋」，更連環爆出爛gag，例如自稱「無痛風因為我叫杜如風」，又將鮟鱇魚肝的「腍身」說成沖涼的「淋身」，盡顯其鬼馬本色，為今次的瘋狂購物之旅揭開序幕。
杜如風神社為偶像祈福 親製御守贈梁朝偉
雖然杜如風看似沉迷物質享受，但節目中亦有溫情一面。在今晚的節目中，她到訪一間神秘的地下神社，更親手為偶像梁朝偉製作了一個祈求健康的御守。她一邊製作一邊向偶像隔空傳話：「朝偉你要身體健康呀，不過見你 60 幾歲仲拍緊戲咁 fit，應該唔使幫你求住嘅。」言談間流露出滿滿的粉絲心。除了偶像，能獲得同等待遇的還有她的愛犬，同樣獲贈健康御守一個，足見她在偶像與愛犬之間，同樣重視。這個舉動展現了她瘋狂購物以外的可愛一面，令其形象更加立體。