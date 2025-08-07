杜如風《解風東京2》爆買失控！驚見4萬2絕版Chanel袋陷瘋狂 苦惱自爆：未諗到藉口同阿媽講！

「日本旅遊達人」杜如風（Helen）新一輯節目《解風東京 2》今晚（7日）播出第二集，購物狂本性再度大爆發！Helen在新宿一間二手名牌店內，驚見一款價值約42,500港元的罕有星星型Chanel袋，瞬間陷入瘋狂掙扎。鏡頭前見她焦慮得自言自語，痛苦表示「死梗喎呢個真係」，究竟她最終會否失守豪買，抑或能成功臨崖勒馬？