風林火山｜杜德偉64歲首奪男配角！凍齡外貌引熱議 台上向麥浚龍追數勁爆笑

64歲的杜德偉憑《風林火山》中李文狄一角，入行41年來首次奪得香港電影導演會「最佳男配角」獎項！台上領獎時更上演溫馨一幕，原來導演麥浚龍JUNO一直在台下，當杜德偉感慨找不到導演想致謝時，JUNO突然衝上台擁抱祝賀，場面感人之餘，杜德偉更當眾「追數」要求導演「覆電話呀」，引來全場哄堂大笑。