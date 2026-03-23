風林火山｜杜德偉64歲首奪男配角！凍齡外貌引熱議 台上向麥浚龍追數勁爆笑
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64歲的杜德偉憑《風林火山》中李文狄一角，入行41年來首次奪得香港電影導演會「最佳男配角」獎項！台上領獎時更上演溫馨一幕，原來導演麥浚龍JUNO一直在台下，當杜德偉感慨找不到導演想致謝時，JUNO突然衝上台擁抱祝賀，場面感人之餘，杜德偉更當眾「追數」要求導演「覆電話呀」，引來全場哄堂大笑。
杜德偉台上爆料導演玩失蹤 JUNO突然現身擁抱
杜德偉在台上接過曾志偉手中的獎座時，忍不住爆料拍攝《風林火山》期間與導演麥浚龍的互動：「拍戲嗰陣日日同導演傾電話，每日都有好多交流，但拍完戲佢就玩失蹤，好似喺我生命中消失咗一樣。」他更透露直至去年電影上映後，自己看過作品有很多想法想與導演分享，但一直找不到JUNO的蹤影。就在這個時候，台下有人提醒原來JUNO也在現場，導演立即跑上台與杜德偉來個熱情擁抱，杜德偉最後更肉緊地向JUNO拋下一句「覆電話呀」，令現場氣氛high爆。
網民熱議杜德偉凍齡神技 64歲仍然「型到XX」
除了得獎消息引起關注外，杜德偉的凍齡外貌更成為網民熱議焦點。有網民留言大讚：「呢條友都痴線，64歲都仲咁靚仔有型」、「保養一流」，更有人驚嘆「李文狄真係型到XX，點解可以咁型」。不少網民都認為杜德偉的外貌根本看不出已經64歲，與導演JUNO站在一起時年齡差距完全不明顯，有人更笑言「點睇得出大20年，最多大幾年(juno都唔老)」。
杜德偉64歲生日獲提名 形容係最好生日禮物
原來杜德偉憑《風林火山》獲得金像獎「最佳男配角」提名當天，正值他的64歲生日，他當時分享心情時表示：「非常興奮，因為人生去到呢個階段，都仲有呢個第一次，自己從無諗過。」他更形容這個提名是「好好生日禮物」，對現階段事業是「好大嘅鼓勵」。杜德偉透露當初演出李文狄一角時只是「盡咗力去做」，從沒想過會獲得如此殊榮。
新戲再見UFO飾演徐天佑父親 演技獲認同
除了《風林火山》外，杜德偉最近還有另一套都市傳說電影《再見UFO》上映，戲中飾演徐天佑的父親。入行多年來，杜德偉曾參演不少電影，多數擔任男配角或奸角，代表作包括1995年《流氓醫生》中飾演梁朝偉對手左自傑、2000年《神偷次世代》中飾演出賣黎明的蘇圖，以及《賭俠之人定勝天》中的司徒定一等角色。今次憑《風林火山》獲獎，證明他的演技實力終於得到業界認同。
圖片來源：FB@杜德偉 Alex To、fb相片、劇照資料或影片來源：原文刊於新假期