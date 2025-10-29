全民造星6｜17號杜志遜 (阿O) IG個人資料起底！30歲自由工作者擁模仿神技撞樣葛民輝

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》強勢回歸，今屆賽事雲集各路好手，每位參賽者都身懷絕技，力求在舞台上發光發亮。在眾多面孔中，17號參賽者杜志遜（阿O）憑藉其獨特的才藝和親和的形象，成功吸引了不少觀眾的目光。現年30歲的阿O是一名自由工作者，他不僅擁有出色的歌唱實力，更掌握了模仿這項神技，目標是透過《全民造星》這個舞台，讓更多人認識自己，並實現以表演維生的夢想。本文將為你全面起底杜志遜（阿O）的個人資料、參賽經歷、才藝背景及未來發展潛力。