杜拜王子「被耽誤的歌唱家」成熱話！表演片段再出土 仲識唱呢首歌！
杜拜王子歌聲了得 天籟之音表演片段再出土受熱議！
一位網民曾於2023年12月時在社交媒體上有表示「杜拜王子其實係一位心中有團火嘅90後」，大讚王子就算天生已是人生贏家，但仍舊沒有因此埋沒了才華，又指王子未來將在不同議題上與香港有著相當多的交流和合作機會。最後他又指出王子「歌唱技巧一流」，更懂得用普通話唱《月亮代表我的心》。
唱歌影片再出土！
而網上對於杜拜王子曾用「Alira」藝名出道的舊有歌唱片段，都再次被翻出並引起熱議。只要在YouTube上輸入「Alira」，就能找到關於他唱歌的不少影片，Alira的歌聲充滿穿透性以及魅力，高音歌《My Heart will Go on》亦能輕鬆唱到，絕對是「高音王子」。
&pp=ygUFQWxpcmE%3D
王子封Mariah Carey偶像！
Alira都在受訪時指自己最喜歡Mariah Carey，是Mariah Carey帶他進入音樂的世界。而Alira的歌聲更能高達六個八度的音域，曾有翻唱菲律賓女歌手的音樂。最後他說父母都是純正杜拜人，沒有菲律賓血統，但因為喜歡菲律賓人的善良和熱心，所以唱菲律賓歌曲。
AI技術揭露雙重身份！！
有媒體利用人面識別網站pimeyes進行調查，結果發現阿里王子與一名四年前在中東出道的歌手「Alira」有著100%的相似度。進一步分析「Alira」的訪問影片，發現兩人在講英文時的口音驚人地一致，從而確認了Alira實際上就是阿里王子的另一個身份。
2023年淡出歌壇
Alira闖歌壇的事業由2020年開始，當年在杜拜世界博覽會演唱過，更發行過專輯，接受過杜拜、菲律賓多間傳媒訪問，到2023年2月之後就「神隱」沒有再出現。目前關於「Alira」的IG、FB、TikTok等社交媒體都已無法再訪問。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！