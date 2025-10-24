亞視港男杜挺豪兒子參加《造星6》｜回憶著T-back被公司照肺：佢哋玩你咋！
亞視港男杜挺豪憶述亞視著T-back宣傳糗事被照肺
杜挺豪回想起在亞視的日子時，提到一次為《香港一家人》宣傳時的爆笑經歷。當時林建明叫他著T-back，杜汶澤聽到後也表示贊成，認為趁青春留下美好回憶。結果杜挺豪真的在沙灘即場除褲露出T-back，豈料第二日返回亞視就被高層照肺，質問他為何這樣做，更直言「你係咪黐咗線？佢哋玩你咋！」這段往事至今仍讓他印象深刻，也反映出當年他的單純可愛性格。
杜挺豪被封末代港男 坦言拍劇困難曾在片場痛哭
由於當年中文不好，杜挺豪拍劇時最大困難就是唸對白。他回憶有次拍古裝劇飾演書生，需要「飛紙仔」即場派發劇本，結果由下午3點拍到凌晨3點。作為主角的他不斷記對白，工作人員又不停給他意見，最終在放飯時忍不住伏在桌上痛哭，哭完又繼續拍攝。杜挺豪表示雖然辛苦，但這樣的訓練提升了他的自信心。曾有導演因不滿他的表演而衝入錄影廠破口大罵，但他都一一捱過。
1999年從加拿大碩士退學赴港參選港男
現年52歲的杜挺豪原本在加拿大修讀大學碩士，1999年因參加第二屆香港男士競選而決定退學赴港發展。他最終勇奪冠軍並獲得「最具魅力男士大獎」，其後加入亞洲電視成為藝員。李婉華憶述當時的杜挺豪是小鮮肉，單純可愛，甚得亞視台前幕後的人愛錫。杜挺豪在亞視發展數年，雖然喜歡拍劇卻經常被安排做主持工作，最終在失望下於2011年38歲時離開亞視，返回加拿大發展。
現居多倫多經營地產生意太太黃璦瑤做姜糖
目前杜挺豪與太太黃璦瑤及18歲兒子杜言朗在多倫多長居，黃璦瑤在電台工作，而杜挺豪則打理家族地產生意，同時經營自己的YouTube頻道，兒子間中也會出鏡。兩夫婦積極參與社區活動，黃璦瑤更緊貼香港潮流，是男團MIRROR的粉絲，之前還拿著姜濤燈牌參加當地的應援活動。網民對於杜挺豪兒子杜言朗參加《全民造星6》都表示期待，「希望遺傳到爸爸的魅力」、「52歲仲咁後生真係凍齡」等留言不斷湧現。
全民造星6｜12位參賽者搶先睇！有位勁有來頭奪多個國際性獎項 最細選手只得16歲
全民造星6｜花姐爆粗批評節目淘汰殘酷 親自回應有否找到「新一代姜濤」
全民造星6｜翟俊威被起底係江湖猛人之子圈中多熟人 曾獲崩牙駒加持執導《時代》
全民造星6｜參賽者有人係COLLAR粉絲 有人係兩歲女之父 仲有人係ViuTV員工？！
全民造星6 名單｜99強參賽者曝光 最大年齡40歲陳頴業係陳葦璇男友
（圖片來源：新傳媒資料室）