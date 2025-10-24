亞視港男杜挺豪兒子參加《造星6》｜回憶著T-back被公司照肺：佢哋玩你咋！

52歲前亞視港男冠軍杜挺豪近日因為18歲兒子杜言朗（朗朗）參加《全民造星6》而再次成為焦點，這位當年勇奪第二屆香港男士競選冠軍的凍齡小生，如今已移居加拿大多倫多與太太黃璦瑤過著低調生活。不過最令人印象深刻的，竟然是他當年在亞視拍劇時的一段「著T-back宣傳」糗事，究竟這位昔日小鮮肉經歷了甚麼尷尬時刻？