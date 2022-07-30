杜汶澤「喱DAO女團」最後四強誕生 赴韓受訓突然4+1仲要再選拔？

杜汶澤近日推出的「喱DAO女團」選舉，終於選出了最後四強，這四位未來女團成員，將會在今年8月飛到韓國，接受韓國星級監製朴忠旻一連串的地獄式特訓，最後正式出道。但原來在飛到韓國前，杜汶澤與四名最高票數的準成員在7月29日晚的YouTube直播之中，杜汶澤竟然宣布韓國之旅將會加入第五名後備成員！