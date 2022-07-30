杜汶澤「喱DAO女團」最後四強誕生 赴韓受訓突然4+1仲要再選拔？
杜汶澤「喱DAO女團」公布勝出最後四強
「喱DAO女團」最後一輪投票已順利結束，最後勝出的四強人選分別是 1號 Hazelle、5號 Lokyiliu、8號 Summer Lui 及 48號 Natalie Law。目前四人中只有一位正身在香港，另外三人則分別有兩位身處英國、一位身處澳洲，到8月就會一齊飛到韓國，接受一連串艱苦訓練。不過杜汶澤表示因為監製朴忠旻要求部分女仔減肥，所以兩人簽好合約，四位未來女團成員去到機場時都需要過磅，杜汶澤直言：「行李過重罰錢，人過重唔俾上機！唔係同你玩！你哋自己執生。」他又補充指很多職業例如拳手、騎師等都有這樣的要求，因此他不會理會那些說特定行業物化人類的指責。
喱DAO女團4+1
在公布投票結果當晚，杜汶澤與最後勝出的四強人馬進行YouTube直播，除了是分享大家的心情以及提示有什麼需要準備之外，更意外地安排了第五名的GiGi同行！杜汶澤表示，韓國方面的Mr.Park 向他反影，表示生怕原本挑選的四位會有人有「頂唔順」的情況，所以要求杜汶澤多派一位「後備」作為替補，結果票數排第五的GiGi順利入圍，有機會以「後備」的形式赴韓國受瞓，但女團人數卻保持不變，所以到最後還是要殘酷5揀4！
Summer Lui被指申請離港被拒絕
據網民發現，最高票數的Summer Lui原來曾於2019年因為參與非法集結而被捕，有消息更指她申請離港遭拒。原名「廖樂兒」的Summer涉於2019年9月29日港島一帶有大型遊行示威，當時包括廖以外還有5人被捕，案件在近日於西九龍裁判法院，當中2人認罪，還押至8月12日判刑，男外4人則暫毋須答辯，押後至10月3日再訊，4人續准保釋。
睇埋韓國星級監製朴忠旻 點評喱DAO女團16強：
4+1位未來女團成員逐個睇：
1號 Hazelle 獲杜汶澤親自邀請參選
出生日期：31/12/2000
身高：167
IG：@hazelle.l
參賽者介紹：杜汶澤早前到訪英國時，在街上遇到有潛質的Hazelle（梁穎怡），便立即力邀對方拍片參加女團。現年21歲的Hazelle自小熱愛K－pop，不時分享其跳舞片大晒蠻腰。Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業，性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。Hazelle指自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。
5號 Lokyiliu 願意出席富豪飯局
出生日期：24/06/2003
身高：164
IG：@Watashiwa.lokyi
參賽者介紹：擅長跳舞的Lokyi亦係女團大熱人馬之一，有不少網友都話覺得佢好正！今年只得19歲的Lokyi話自己是一個開心樂觀的人，行藝術方面的路，是她由細到大的夢想，現在她正箍牙，她指約兩、三個月後就可以拆下。網友都大讚她身型好fit，跳舞亦好睇，仲有點「無厘頭」搞笑潛質，但她日前在和杜汶澤直播會面時，卻笑指自己在公司有需要的情況下，會願意出席富豪飯局，被不少網友指韓國娛樂圈好介意這類潛規則事件，認為她用這個話題來講笑，很容易會被人加以標籤。
8號 Summer Lui 被田蕊妮睇高一線
出生日期：24/06/2001
身高：156
IG：@luisummer
參賽者介紹：樣子甜美兼跳舞底子高的Summer最得田蕊妮同李捨壹歡心，網友亦力撐她可以勝任女團主舞擔當。Summer又叫SumSum，今年21歲，正在墨爾本大學修讀year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演，細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己在屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎禮後，會一五一十同細妹一齊表演返出來。Summer指K-pop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。
48號 Natalie Law
出生日期：18/05/2001
身高：156
IG：@Lsy_nataliee
參賽者介紹：21歲Natalie透露自己由5年前開始行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。Natalie形容自己是一個表面內向，但熟悉後就會講嘢講到停唔到嘅女仔，因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以她成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會畀人超越。值得一提是Natalie非常擅長利用社交網絡去吸人氣，在拉票期間不停po靚相和story，最終成功以兩票之差打入四強！
（後補）44號參賽者：Gigi
出生日期：10/09/2000
身高：163
IG：@gigibao / @singing_gb
參賽者介紹：今年21歲的Gigi剛剛大學畢業，自言平時好宅，鍾意宅在家中錄cover，又指錄cover是她最relax的時間。除了錄cover外，Gigi又話自己得閒鍾意做下運動煮下嘢食，音樂方面就特別鍾意Kpop同Cantopop。
重溫入圍16強名單：杜汶澤組「喱DAO女團」衝出韓國受訓 由「嘩嘩蛙」票選16強出爐
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