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杜汶澤「喱DAO女團」最後四強誕生 赴韓受訓突然4+1仲要再選拔？

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杜汶澤近日推出的「喱DAO女團」選舉，終於選出了最後四強，這四位未來女團成員，將會在今年8月飛到韓國，接受韓國星級監製朴忠旻一連串的地獄式特訓，最後正式出道。但原來在飛到韓國前，杜汶澤與四名最高票數的準成員在7月29日晚的YouTube直播之中，杜汶澤竟然宣布韓國之旅將會加入第五名後備成員！

杜汶澤「喱DAO女團」公布勝出最後四強

「喱DAO女團」最後一輪投票已順利結束，最後勝出的四強人選分別是 1號 Hazelle、5號 Lokyiliu、8號 Summer Lui 及 48號 Natalie Law。目前四人中只有一位正身在香港，另外三人則分別有兩位身處英國、一位身處澳洲，到8月就會一齊飛到韓國，接受一連串艱苦訓練。不過杜汶澤表示因為監製朴忠旻要求部分女仔減肥，所以兩人簽好合約，四位未來女團成員去到機場時都需要過磅，杜汶澤直言：「行李過重罰錢，人過重唔俾上機！唔係同你玩！你哋自己執生。」他又補充指很多職業例如拳手、騎師等都有這樣的要求，因此他不會理會那些說特定行業物化人類的指責。

杜汶澤 最後勝出的四強分別是Hazelle、Lokyiliu、Summer及Natalie。
最後勝出的四強分別是Hazelle、Lokyiliu、Summer及Natalie。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 四人同排行第五位的Gigi票數非常相近，可說是險勝。
四人同排行第五位的Gigi票數非常相近，可說是險勝。（圖片來源：[email protected]杜汶澤）
杜汶澤 杜汶澤要求女團成員要減磅，但Natalie到投票截止日磅數仍未達標。
杜汶澤要求女團成員要減磅，但Natalie到投票截止日磅數仍未達標。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 Summer亦晒出一個月以來的減肥成果。
Summer亦晒出一個月以來的減肥成果。（圖片來源：[email protected]

喱DAO女團4+1

在公布投票結果當晚，杜汶澤與最後勝出的四強人馬進行YouTube直播，除了是分享大家的心情以及提示有什麼需要準備之外，更意外地安排了第五名的GiGi同行！杜汶澤表示，韓國方面的Mr.Park 向他反影，表示生怕原本挑選的四位會有人有「頂唔順」的情況，所以要求杜汶澤多派一位「後備」作為替補，結果票數排第五的GiGi順利入圍，有機會以「後備」的形式赴韓國受瞓，但女團人數卻保持不變，所以到最後還是要殘酷5揀4！

杜汶澤 Gigi僅以2票之差排名第五，不過好在都有份一齊去韓國受訓！
Gigi僅以2票之差排名第五，不過好在都有份一齊去韓國受訓！（圖片來源：[email protected]

Summer Lui被指申請離港被拒絕

據網民發現，最高票數的Summer Lui原來曾於2019年因為參與非法集結而被捕，有消息更指她申請離港遭拒。原名「廖樂兒」的Summer涉於2019年9月29日港島一帶有大型遊行示威，當時包括廖以外還有5人被捕，案件在近日於西九龍裁判法院，當中2人認罪，還押至8月12日判刑，男外4人則暫毋須答辯，押後至10月3日再訊，4人續准保釋。

杜汶澤
（圖片來源：[email protected]

睇埋韓國星級監製朴忠旻 點評喱DAO女團16強：

4+1位未來女團成員逐個睇：

1號 Hazelle 獲杜汶澤親自邀請參選

出生日期：31/12/2000
身高：167
IG：@hazelle.l

參賽者介紹：杜汶澤早前到訪英國時，在街上遇到有潛質的Hazelle（梁穎怡），便立即力邀對方拍片參加女團。現年21歲的Hazelle自小熱愛K－pop，不時分享其跳舞片大晒蠻腰。Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業，性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。Hazelle指自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。

杜汶澤 喱DAO女團
Hazelle話自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 喱DAO女團
Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 喱DAO女團 在英國讀書﹗
Hazelle剛自英國University of Manchester的Linguistics and Sociology課程畢業。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 Hazelle性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。
Hazelle性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。（圖片來源：[email protected]

5號 Lokyiliu 願意出席富豪飯局

出生日期：24/06/2003
身高：164
IG：@Watashiwa.lokyi

參賽者介紹：擅長跳舞的Lokyi亦係女團大熱人馬之一，有不少網友都話覺得佢好正！今年只得19歲的Lokyi話自己是一個開心樂觀的人，行藝術方面的路，是她由細到大的夢想，現在她正箍牙，她指約兩、三個月後就可以拆下。網友都大讚她身型好fit，跳舞亦好睇，仲有點「無厘頭」搞笑潛質，但她日前在和杜汶澤直播會面時，卻笑指自己在公司有需要的情況下，會願意出席富豪飯局，被不少網友指韓國娛樂圈好介意這類潛規則事件，認為她用這個話題來講笑，很容易會被人加以標籤。

杜汶澤 有網友指Lokyi應該改改個髮型，不要再留齊蔭頭會更加好看。
有網友指Lokyi應該改改個髮型，不要再留齊蔭頭會更加好看。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 行藝術方面的路，是Lokyi由細到大嘅夢想。
行藝術方面的路，是Lokyi由細到大嘅夢想。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 Lokyi擅長跳舞，有網友大讚覺得佢好正！
Lokyi擅長跳舞，有網友大讚覺得佢好正！（圖片來源：[email protected]

8號 Summer Lui 被田蕊妮睇高一線

出生日期：24/06/2001
身高：156
IG：@luisummer

參賽者介紹：樣子甜美兼跳舞底子高的Summer最得田蕊妮同李捨壹歡心，網友亦力撐她可以勝任女團主舞擔當。Summer又叫SumSum，今年21歲，正在墨爾本大學修讀year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演，細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己在屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎禮後，會一五一十同細妹一齊表演返出來。Summer指K-pop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。

杜汶澤 Summer正在墨爾本大學讀緊year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演。
Summer正在墨爾本大學讀緊year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 Summer細細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己係屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎典禮會一五一十同細妹一齊表演返出嚟。
Summer細細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己係屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎典禮會一五一十同細妹一齊表演返出嚟。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 Summer指kpop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。
Summer指kpop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 喱DAO女團 Summer入圍16強，即出感謝文﹗
Summer入圍16強，即出感謝文﹗（圖片來源：IG＠@luisummer）

48號 Natalie Law

出生日期：18/05/2001
身高：156
IG：@Lsy_nataliee

參賽者介紹：21歲Natalie透露自己由5年前開始行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。Natalie形容自己是一個表面內向，但熟悉後就會講嘢講到停唔到嘅女仔，因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以她成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會畀人超越。值得一提是Natalie非常擅長利用社交網絡去吸人氣，在拉票期間不停po靚相和story，最終成功以兩票之差打入四強！

杜汶澤 參選期間Natalie不停po靚相！
參選期間Natalie不停po靚相！（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 網友都大讚佢可以成為喱DAO女團的門面擔當！
網友都大讚佢可以成為喱DAO女團的門面擔當！（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 又學Collar連童年相都出埋。
又學Collar連童年相都出埋。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 最後拉票時候，仲出埋千字文！
最後拉票時候，仲出埋千字文！（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 Natalie透露自己由5年前行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。
Natalie透露自己由5年前行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 Natalie形容自己係一個表面內向，但係熟咗之後就會講嘢講到停唔到嘅女仔。
Natalie形容自己係一個表面內向，但係熟咗之後就會講嘢講到停唔到嘅女仔。（圖片來源：[email protected]_nataliee）
杜汶澤 Natalie話因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會俾人超越！
Natalie話因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會俾人超越！（圖片來源：[email protected]_nataliee）

（後補）44號參賽者：Gigi

出生日期：10/09/2000
身高：163
IG：@gigibao / @singing_gb

參賽者介紹：今年21歲的Gigi剛剛大學畢業，自言平時好宅，鍾意宅在家中錄cover，又指錄cover是她最relax的時間。除了錄cover外，Gigi又話自己得閒鍾意做下運動煮下嘢食，音樂方面就特別鍾意Kpop同Cantopop。

重溫入圍16強名單：杜汶澤組「喱DAO女團」衝出韓國受訓 由「嘩嘩蛙」票選16強出爐

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]antoslateshow、[email protected][email protected]杜汶澤、[email protected][email protected][email protected][email protected]_nataliee資料或影片來源：[email protected]杜汶澤喱騷

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