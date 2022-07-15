杜汶澤組「喱DAO女團」衝出韓國受訓 由「嘩嘩蛙」票選16強出爐
杜汶澤「喱DAO女團」選舉 有嘩嘩蛙NFT先可以投票
杜汶澤這個「喱DAO女團」選舉，需要持有「嘩嘩蛙」NFT才可以參與投票，目前杜汶澤已售出了6千多個「嘩嘩蛙」NFT，他曾透露這個企劃將會招覽全球成員，組成不同地區女團，今次首個女團就在香港成員，因此要求參賽者必須為持有香港身份證的女生，並能操流利廣東話及英語，年齡限制在15至26歲，報名時需要上載一條不多於5分鐘的參賽影片，內容包括自我介紹、跳舞片段、唱歌示範等，以供「嘩嘩蛙」在投票時作為參考。
女團成員將接受知名監製朴忠旻特訓
「喱DAO女團」最吸引的賣點，相信就是包機票住宿飛到韓國接受地獄式特訓，這個特訓更是由韓國娛樂公司主理，由親手捧紅女團4MINUTE及男團BEAST的現任LIONHEART ENTERTAINMENT CEO朴忠旻做監製，更有前B.A.P男團成員鄭大賢負責排舞及訓練，並將由韓國團隊一手包辦歌曲創作及MV製作等，對嚮往加入K-pop女團的女生相常吸引。而在今次選出16強後，第二輪投票將於7月25日至30日進行，最終被選出的4位女團成員，將於8月飛韓國受訓。
16強候選成員逐個睇
1）1號參賽者：Hazelle
出生日期：31/12/2000
身高：167
IG：@hazelle.l
參賽者介紹：21歲的梁穎怡Hazelle由參選以來一直是大熱人馬，有網友更大讚她貌似BLACKPINK成員Jisoo。Hazelle正在英國University of Manchester修讀Linguistics and Sociology的Final Year，性格主動，興趣有行山、彈琴等等，但最有興趣同堅持得最耐的就係跳舞。Hazelle指自己在少女時代同Super Junior的年代已經有追K-Pop、跳K-Pop同拍Cover，這件事能幫到她增加自信，和令她更外向。
2）5號參賽者：Lokyiliu
出生日期：24/06/2003
身高：164
IG：@Watashiwa.lokyi
參賽者介紹：擅長跳舞Lokyi亦係女團大熱人馬之一，有不少網友都話覺得佢好正！今年只得19歲的Lokyi話自己是一個開心樂觀的人，行藝術方面的路，是她由細到大的夢想。
3）8號參賽者：Summer Lui
出生日期：24/06/2001
身高：156
IG：@luisummer
參賽者介紹：Summer又叫SumSum，今年21歲，正在墨爾本大學修讀year 2 Architecture，好鍾意跳舞同表演，細個已經會成日同阿妹排完隻舞自己在屋企跳，甚至在迪士尼睇完米奇老鼠頒獎禮後，會一五一十同細妹一齊表演返出來。Summer指K-pop可以話已經滲透晒她成個中學生涯，所以好明白所有idol都係經過漫長又嚴厲的訓練，先可以出道到。樣子甜美兼跳舞底子高的Summer最得田蕊妮歡心。
4）11號參賽者：蔣嘉敏
出生日期：19/12/2003
身高：163
IG：@_mn_ica
參賽者介紹：年僅18歲的蔣嘉敏，正在修讀電影及acting，興趣係唱歌和跳舞，她表示想把握機會同時間，去做自己想做的事。她更話特別希望可以完成一次女團舞台表演，因為她覺得可以在舞台上同其他都鍾意唱跳的女仔一齊表演，是一件好享受的事。
5）13號參賽者：Barbie / Chloe
出生日期：05/11/2000
身高：153
IG：@barbiechloe
參賽者介紹：Chloe同時又叫Barbie，今年21歲，正就讀大學護理系四年級。Chloe介紹自己最鍾意係唱歌同埋跳舞，跳開jazz funk同hip hop，亦參加過唔同嘅表演同比賽，例如showcase、大學Mass dance等。Chloe又話自己性格比較外向好動，同鍾意嘗試新事物。
6）16號參賽者：Amy（Kayong）
出生日期：23/02/2003
身高：165
IG：@daydreamy_03
參賽者介紹：Amy現年19歲，她透露從小接觸Kpop開始，已經萌生去韓國做女團的念頭。在快將畢業、決定前路的一刻，Amy發覺自己依舊很鍾愛在鎂光燈下熱舞、唱歌的感覺，於是下定決心gap year一年去追尋志向。Amy表示自己現時每晚都有上舞蹈課、練聲，甚至在香港舞團、個人的Youtube頻道翻跳各種舞蹈。
7）21號參賽者：小倬
出生日期 13/06/2001
身高 160
IG @Cherrr2_
參賽者介紹：大熱門之一的黃小倬Cherrie今年21歲，正在香港大學讀營養學，平時都會去做IG shop的model，或者幫手拍MV。小倬話自己由細細個起就已經好鐘意在人前表演，一路以來都好鐘意和享受唱歌同跳舞。中三時她更加入了一個香港本地的舞團Diamondzhk，並由那時開始跳cover到現在。小倬覺得舞團是一個令到她成長了好多的地方，無論是public的快閃，kpop cover比賽或者平時拍cover，都給了她好多面對鏡頭同表現自己的經驗。
8）24號參賽者：CoCo
出生日期：22/08/1996
身高：158
IG：@Coco.chm
參賽者介紹：下月將滿26歲的CoCo正式英文名叫Chloe，在香港出世，但由兩歲開始已隨家人移民到加拿大，現居於加拿大多倫多，能操利流廣東話、普通話和英文。CoCo介紹自己畢業自University of Calgary，現職是空姐，同時亦是一名KOL，以及鋼管舞導師。在IG分享過不少性感相的她，在票選中也是大熱人馬之一。
9）39號參賽者：Angel To
出生日期：31/10/1999
身高：165
IG：@aaangelllllllll
參賽者介紹：以一段性感跳舞片成功打入16強的Angel To，今年22歲，曾是城大生，擅長跳舞，自言愛貓愛睡和食泰國菜，被網友指貌似姚子羚。
10）44號參賽者：Gigi
出生日期：10/09/2000
身高：163
IG：@gigibao / @singing_gb
參賽者介紹：今年21歲的Gigi剛剛大學畢業，自言平時好宅，鍾意宅在家中錄cover，又指錄cover是她最relax的時間。除了錄cover外，Gigi又話自己得閒鍾意做下運動煮下嘢食，音樂方面就特別鍾意Kpop同Cantopop。
11）48號參賽者：Natalie Law
出生日期：18/05/2001
身高：156
IG：@Lsy_nataliee
參賽者介紹：21歲Natalie透露自己由5年前開始行出comfort zone，到英國追舞，主修jazz，但係同樣擅長跳ballet、hip hop、lyrical同contemporary。Natalie形容自己是一個表面內向，但熟悉後就會講嘢講到停唔到嘅女仔，因為知道表演藝術行業嘅殘酷， 所以她成日都會對自己好高要求好harsh，唔夠膽比自己休息，因為呢個世界所有人都好辛苦，所有人都好努力，所以佢一定要不斷進步先唔會俾人超越！
12）52號參賽者：Irene
出生日期：03/06/2001
身高：164
IG：@irene._zip
參賽者介紹：今年21歲的Irene由中三就開始跳kpop cover dance，現在是香港舞團其中一位成員，有網友大讚她是16強入面最有做女團潛質的一位。Irene自言是一個如果有機會就會好好把握的人，因此中學時就參加過有不同的跳舞比賽，更曾獲得過唱歌比賽第三名。Irene透露自己曾經去過英國留學，但因為最後都係想做幕前工作，所以決定回來香港，現在她正從事平面模特兒的工作。
13）60號參賽者：Painey
出生日期：24/05/1996
身高：162
IG：@paineylai
參賽者介紹：Painey名字是法文名，今年26歲，畢業於香港演藝學院舞蹈系，主修中國舞，平時最鍾意就係做運動，例如瑜伽、跳舞、行山，又鍾意唱歌同彈吉他，之前她更去印度一個月，考了一個瑜伽老師牌，好多網友都大讚Painey笑得好甜。
14）68號參賽者：Cherri,菁菁
出生日期：15/07/2001
身高：167
IG：@au.ching_
參賽者介紹：Cherri中文全名叫區舜菁，今年20歲，她介紹自己是一個好熱愛舞台同跳舞的女仔，成為女團是她由細到大的其中一個夢想。Cherri話希望可以將她的表演力同自信感染每一位觀眾！
15）169號參賽者：Hana
出生日期：23/10/2001
身高：162.5
IG：@hanaaaac
參賽者介紹：Hana介紹自己今年20歲，正任職於marketing公司。Hana透露自己平時鍾意跳舞、食bagel，以及有一隻行諧星路線的貓，叫米米。Hana指自己以前有少少安於現狀，現在就只想把握每一個機會，付出200%的努力，唔想令到第二日嘅自己後悔。
16）176號參賽者：李樂怡
出生日期：12/03/1997
身高：166
IG：@leelokyee_0312
參賽者介紹：李樂怡英文名係Samantha，今年25歲，她形容自己是一個唱歌幾好聽的女仔，在她的社交網中，亦見她cover過不少歌曲。
睇埋《杜氏閒情－女團初選開嚟見我！》：
聽到佢哋把聲都興奮！
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