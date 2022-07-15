杜汶澤組「喱DAO女團」衝出韓國受訓 由「嘩嘩蛙」票選16強出爐

杜汶澤近月宣布推出「喱DAO女團」育成企劃，準備選出4位女團成員，在今年8月飛到韓國，接受韓國星級監製的地獄式特訓，最後正式出道，這個計劃由公開招募到首輸投票，至今已在177位參賽者中，初步選出了16強，並準備在這16強人選中，選出最後4位女團成員！