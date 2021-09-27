杜汶澤患先天性心肌橋 忍痛放棄參加50歲健身比賽 網友出言安慰

杜汶澤早前移居到台灣，但依然心繫香港，留意著香港的動態，香港網友亦在他的社交網上與他交流。日前杜汶澤在其社交網上發出帖文，指自己因感到心跳胸悶所以尋求醫生診治，結果被驗出患有先天性心肌橋，日後不能再做劇烈運動，並要長期服藥，需忍痛放棄參加他計劃中的健身比賽，令他失望不已。

撰文：東方新地｜圖片來源：杜汶澤Facebook、連登｜部份內容：New Monday