杜汶澤患先天性心肌橋 忍痛放棄參加50歲健身比賽 網友出言安慰
撰文：東方新地｜圖片來源：杜汶澤Facebook、連登｜部份內容：New Monday
杜汶澤宣布患先天性心肌橋
杜汶澤上周六（９月25日）在其社交網上發出一帖文，指自己因感到身體不適，為了健康而進行全身檢查，結果被驗出患有先天性心肌橋，以後不能再做劇烈運動，需要長期服藥：「話說數天前開始心跳胸悶，於是馬上就醫，結果被驗出患有先天性心肌橋，以後不能再做劇烈運動，需要長期服藥。先感謝台北永越健管中心各同仁的照料，你們是最好的！更感謝郭文楷院長！仁心仁術！」
感謝教練悉心教導
之後杜汶澤還在帖文中感謝他的教練─「香港腿王」沈浩峰先生多年來的悉心教導和支持，但他今次因身體問題，需要忍痛放棄50歲的健身比賽計劃：「原定50歲的健身比賽計劃，只能忍痛放棄了。感謝我的教練，「香港腿王」沈浩峰先生多年來的悉心教導和支持，未能代表 Hard body team 出賽，深感抱歉！我對健美運動無悔。」今年49歲的杜汶澤，原本計劃明年參加比賽，所以近年積極備戰。
在帖文末，他又講到自己現時會好好休養，不會放棄運動：「今後我不會放棄運動，現在先好好休養，之後會繼續上健身房，但只能量力而為，以健康為先。畢竟人身難得，世事無常，要走得更遠，一定要有強健體魄，不能外強中乾。祝大家身體健康！一定要長命⋯⋯」
健身教練「香港腿王」沈浩峰留言：你好好保重身體
杜汶澤發出帖文後不久，他的教練─「香港腿王」沈浩峰即在杜汶澤的帖文下留言：「bro 比賽交比我啦 你好好保重身體」，杜汶澤也有以經典動漫《龍珠》中的「龜仙人」來回覆。
網友安慰：無事先做到世界冠軍架嘛！
有不少網友看到杜汶澤的帖文後，都紛紛留下打氣說話，祝他身體健康，有部份更籲他要照顧好身體：「Take care man!!! 健康最緊要！」、「你冇嘢克服唔到嘅」、「好人有好報！」、「無事先做到世界冠軍架嘛」、「年記大開始血管硬同血脂高」、「運動對依家嘅佢嚟講應該係生活中幾重要嘅一部份」、「杜生少少事都好激動，祝你長命百歲！」
網友指杜汶澤與Mirror成員撞樣？！
在連登上，有網友留言指杜汶澤在《我和殭屍有個約會》中，所飾演的「金正中」與Mirror成員Stanley（邱士縉）撞樣，十分搞笑。