杜汶澤不點名勉勵姜濤 分享對付Haters 心得金句獲姜糖貼堂廣傳
杜汶澤雪中送炭分享處世心得
今年叱咤樂壇頒獎禮的賽果以及頒獎禮上的表現，令姜濤受到不少壓力，有網民甚至撰寫三千字長文「 姜濤，其實你有冇諗過點解咁多人唔鍾意你」狂數姜濤8宗罪，文章獲過萬讚好的同時，難免有「打落水狗」式攻擊持續針對姜濤甚至MIRROR的表現，這個時間杜汶澤在社交平台分享了應對「Haters」的心得，雖然沒有點名回應姜濤事件，但其內容仿如雪中送炭，令到不少姜糖感釋懷！
「大人做大事 自然有好有壞」
杜汶澤的文章一開始直接斷言「一個人出來行走江湖，根本不需理會 haters 。」
人生總有對錯，你又不是聖人，善事、惡行，都有做過，大人做大事，辦事越多，自然有好有壞，不可能事事完美。但到最後，只要你利益過某些人，盡量給自己和家人過好日子，沒有立壞心腸，這樣就Ok啦！
杜汶澤：haters 只是剛巧路過你山腳的怨婦而已
杜汶澤又說到 haters 「無事生非」的特性 「至於haters ，回顧一生，你去問他們做過些什麼？他們會說：『我有在網上留過言。』這和沒有人生有什麼分別？所以，不要恨 haters，你要做的事還有很多，至於他們，只是剛巧路過你山腳的怨婦而已⋯⋯」
最後他又引用《正義迴廊》電影金句作結：
你憎我啦你憎我啦我無問題㗎！
健吾持續食花生
與此同時，一向對香港近年造星方式抱質疑的健吾持續關注攻擊姜濤的文章，轉發之餘亦加上自己的心聲
健吾嘲娛圈前輩跟紅頂白盲撐MIRROR
除了有網民開po插姜濤外，近日KOL健吾在社交網發文「看到一些自稱是資傳媒人的人，為了討好鏡粉而寫的Mirror baiting真的覺得這一行很難撈」，火速引起網民激烈討論大表認同，有網民留言「好多資深歌手都係咁啦」，健吾即回覆：「個個痴埋去話幫年輕人，有時我都會諗，你依家好紅好多嘢撈？哈哈哈」，又再留言「跟紅頂白，我明。」不少網民畀like。
「啲前輩仲衰過粉絲，係唔係都讚一餐」
又有網民寫道：「呢班所謂前輩仲衰過啲粉絲，係唔係都讚一餐，個個都讚到好似天才咁，又話佢地乖，又話佢哋勤力，又話佢哋捱得，乜呢啲唔係基本嘢嚟咩？重點係佢哋淨係選擇性幫ViuTV嘅年輕人，TVB夠大把年輕人啦，又唔見班資深前輩提攜下？」。不少網民和應：「果班所謂歌影視前輩真係好肉酸。」、「初初以為佢哋幫年輕人，但後來原來借人地人氣谷自己人氣，下下為讚而讚，搞到自己咩卡都無晒」、「成班女資深前輩仲恐怖，好似如狼似虎咁。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。