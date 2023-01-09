杜汶澤不點名勉勵姜濤 分享對付Haters 心得金句獲姜糖貼堂廣傳

姜濤腳傷復出在叱咤上表演失準，三連霸奪得「我最喜愛的歌曲」的成績令他受到不少壓力，「打落水狗」式討論持續的同時，不少Haters仿如 「執到寶」大造文章 ，杜汶澤在這個時間不點名撰文，對姜濤的支持者甚有勉勵作用！