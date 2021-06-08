嫁杜汶澤16年 田蕊妮用麻辣鴨血形容婚姻：好刺激，中途想放棄
撰文：東方新地｜圖片來源：新傳媒圖庫、杜汶澤fb圖片、田蕊妮IG圖片
杜汶澤著西裝視像晚餐
杜汶澤與田蕊妮於6月7日同時上載了二人透過手機視像共晉晚餐，慶祝結婚6週年，杜汶澤非常隆重其事，身穿黑色西裝，田蕊妮只薄施脂粉，二人臉上都掛著幸福的笑容。看見身在台灣的杜汶澤，田蕊妮有感而發，在社交網寫了一篇長文，更以自己當晚吃的麻辣鴨血來比喻她與杜汶澤的婚姻關係，坦言曾經想放棄。
杜汶澤和田蕊妮經歷多重巨浪相愛22年
杜汶澤早年曾在個人社交平台上，貼上一張他與田蕊妮於99年時拍下的照片，並留言表示：「仿佛是昨天，轉眼二十年，沒有什麼慶祝活動，在這個拍拖廿週年的日子，只想祝福大家平安健康！」
緣起於亞視年代
杜汶澤和田蕊妮可算是圈中數一數二，曾歷盡風雨的夫妻！在93年時，當年只有16歲的田蕊妮獲得亞視節目「末來偶像爭霸戰」金獎而入行，未幾偶遇杜汶澤，當時的阿澤已是爛賭成性，他曾自言：「我18歲已經賭錢，輸到要走路去台灣，之後返嚟香港，入咗亞視做藝員，諗住亞視少人睇，況且冇諗過自己可以紅，點知拍咗《我和殭屍有個約會》多咗人留意，俾貴利佬打去報館追數。」最後他被追債百萬的新聞成為娛樂頭條，焗住開始了賺錢為還債的生涯，阿田呢？有傳當時阿田已認識阿澤，老友力阻下仍三番四次借錢俾阿澤還錢，心地善良的她認為，應急是必需的！二人順理成章走在一起…
杜汶澤曾求婚30次
雖然如此，但阿澤整天嬉皮笑臉，又將求婚掛在嘴邊，臨瞓前、睡醒、吃飯時、朋友聚會間，總之無時無刻都將求婚二人掛在嘴邊，田蕊妮當時覺得太不靠譜，根本沒放在心上，而且當時年屆27歲的她，覺得女人30歲結婚最適當，還有三年不急吧！直至有次，杜汶澤去斯里蘭卡探訪災民，期間令他改變了人生觀，不但積極面對人生，還要珍惜眼前人；而留港的阿田就從新聞上看到當地仍有不少的餘震，擔心阿澤會一去不返，後悔當初為何對方求婚時都不答應，直至第31次求婚，阿田終於肯嫁。
05年杜田攜手步入教堂
05年，杜汶澤迎娶田蕊妮，二人在港舉行婚禮，當時的兄弟姊妹團陣容非常鼎盛，有劉德華、黃秋生、余文樂、王晶、吳君如及樂基兒等等，星光熠熠。
新婚翌年竟有小三出現
婚後田蕊妮做跟得太太，即使阿澤因愛賭而輸數百萬元，阿田也陪夫捱過債務，正當雙方都以為日子將會逐漸美好時，噩耗總是會隨之而來！06年阿田加入無綫，一劇接一劇，全天候只顧著工作，令她混雜太多負面情緒，間接影響夫妻關係，最後小三出現了，她曾謂：「我知道邊個係小三，當時想逃避唔去面對咪繼續去打牌，個人好迷失冇晒重心，唔知點處理夫妻之間嘅關係。」大部分做老婆的，發現小三的存在只有兩個方案，一是離婚一 是扮唔知啞忍，阿田亦有想過離開。或者是上天的安排，她想離開之際阿澤的事業急轉直下，身邊朋友走得就走。
田蕊妮選擇等
杜汶澤由有錢有名有利變到一無所有，重情重義的杜太竟可將小三問題暫且放埋一邊。「呢樣嘢真係整定，如果嗰時我走咗去真係好冇義氣。最心痛唔係有個女人出現，而係我好明白佢點解會咁，我好重視呢個人好愛佢先嫁俾佢。一個人冇端端由冇人理嘅茄哩啡，努力加埋運氣，名利財富一齊嚟。我知佢仲好愛我，但當時見佢乜都冇晒，咪同自己講等佢好番少少先走。」
患難見真情
小三事件發生後，阿田依舊守在阿澤身邊！直到杜汶澤 40歲時被診斷患上了一種罕見的米勒費雪症候群，此病嚴重的話會導致四肢癱瘓、甚至窒息致死，因病而急需暫停所有工作的阿澤就留在家中養病，而當時身在寧波工作的阿田得悉後即心急如焚，更在微博指：「當你病時，不能在你的身邊照顧你，還反過來要你安慰我！佩服當你遇到逆境時還能如此安然松坦的去面對！在你身上，我學習到很多！你是我心目中的巨人！」阿田回港後，不分日夜在醫院照顧老公，阿澤亦曾公開表示：「以前誤會以為成功就會得到女人，但原來得到一個好的女人就等如成功。」難怪阿澤經常都指自己欠太太的債一輩子也還不清。
終於修成正果
很多人說，兩人相處久了，熱情就會減退。但 杜汶澤跟田蕊妮 告訴你：就算日子平淡，只要肯花花心思，感情必定泛起漣漪！早在5年前兩人結婚11周年的那天，雖然各自忙於拍劇， 杜汶澤身在美國，但已事先準備好禮物。 田蕊妮在社交網站貼了一張卡和閃爆鑽戒，表示：「不止一次收到杜先生的禮物，但這是第一次收到他親手寫的卡，信及自家畫emoji。縱然不知道將來的路是怎樣，但我仍然相信是美好的。」兩人結婚多年依舊恩愛，簡直羨煞旁人！