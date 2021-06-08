嫁杜汶澤16年 田蕊妮用麻辣鴨血形容婚姻：好刺激，中途想放棄

杜汶澤與田蕊妮的愛情故事，嚐盡甜酸苦辣，他們在99年還有亞視的年代拍拖，至05年結婚，至今結婚16年，多年來經歷過感情危機及杜汶澤患病後，患難見真情，攜手跨越障礙。今年的結婚週年，二人港、台分隔，只用視像慶祝，田蕊妮念夫心切，有感而發。

撰文：東方新地｜圖片來源：新傳媒圖庫、杜汶澤fb圖片、田蕊妮IG圖片