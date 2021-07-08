杜琪峯與李澤楷合組國際影視公司 搵ViuTV魯庭暉擔任董事
在今年4月舉行的ViuTV五周台慶活動上，「杜Sir」杜琪峯曾宣布未來將與ViuTV有大型合作計劃，原來杜Sir 2019年與電訊盈科主席李澤楷合組了一間影視公司「銀河映像（國際）」，公司早前更獲加碼注資，現已有高達8千萬港元資金，而ViuTV董事及總經理魯庭暉亦加入了該公司，成為董事成員之一，相信雙方未來將會合作炮製更多影視作品。
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及新傳媒圖片庫
杜琪峯 李澤楷 合組國際影視公司
原本持有一間「銀河映像」公司的杜琪峯，原來早在2019年10月便與「Noble Castle Limited」合組了一間「銀河映像（國際）」公司，由杜琪峯和「Noble Castle Limited」各佔30%及70%股權，有指「Noble Castle Limited」屬李澤楷私人持有。
「銀河映像（國際）」於今年6月曾獲「Noble Castle Limited」額外注資1,000萬元，令該公司目前股本達到8千萬港元以及1萬美元。盈科拓展集團發言人亦已證實「銀河映像（國際）」是該集團旗下公司投資項目，但現階段未有具體業務內容可供透露。
「銀河映像（國際）」的董事成員名單包括有ViuTV董事及總經理魯庭暉，以及香港南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒（Jolli）等。同時「Noble Castle Limited」亦於今年2月份委任了魯庭暉加入李澤楷旗下新成立的「Noble Castle Asia (Talent) Limited」董事會，令該公司的董事人數增至3人，其餘2人為方人傑及盧恬兒。
曾宣布與ViuTV有大型合作
今年4月ViuTV於九龍灣舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動時，名導演杜琪峯曾現身撐場，並在台上宣布將與ViuTV有大型合作計劃，雖不透露合作詳情，但依舊妙語連珠，他表示見到ViuTV有那麼多生力軍，勾起自己當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，自己也不執輸要跟ViuTV合作。