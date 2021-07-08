杜琪峯與李澤楷合組國際影視公司 搵ViuTV魯庭暉擔任董事

在今年4月舉行的ViuTV五周台慶活動上，「杜Sir」杜琪峯曾宣布未來將與ViuTV有大型合作計劃，原來杜Sir 2019年與電訊盈科主席李澤楷合組了一間影視公司「銀河映像（國際）」，公司早前更獲加碼注資，現已有高達8千萬港元資金，而ViuTV董事及總經理魯庭暉亦加入了該公司，成為董事成員之一，相信雙方未來將會合作炮製更多影視作品。

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及新傳媒圖片庫