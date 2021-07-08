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杜琪峯與李澤楷合組國際影視公司 搵ViuTV魯庭暉擔任董事

東方新地 - 娛聞

在今年4月舉行的ViuTV五周台慶活動上，「杜Sir」杜琪峯曾宣布未來將與ViuTV有大型合作計劃，原來杜Sir 2019年與電訊盈科主席李澤楷合組了一間影視公司「銀河映像（國際）」，公司早前更獲加碼注資，現已有高達8千萬港元資金，而ViuTV董事及總經理魯庭暉亦加入了該公司，成為董事成員之一，相信雙方未來將會合作炮製更多影視作品。

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及新傳媒圖片庫

杜琪峯 李澤楷 合組國際影視公司

原本持有一間「銀河映像」公司的杜琪峯，原來早在2019年10月便與「Noble Castle Limited」合組了一間「銀河映像（國際）」公司，由杜琪峯和「Noble Castle Limited」各佔30%及70%股權，有指「Noble Castle Limited」屬李澤楷私人持有。

今次輪到杜Sir追欣宜車，更瘋狂到拍車窗。
杜琪峯早前曾為電盈有份的虛擬銀行拍廣告。（圖片來源：廣告影片截圖）

「銀河映像（國際）」於今年6月曾獲「Noble Castle Limited」額外注資1,000萬元，令該公司目前股本達到8千萬港元以及1萬美元。盈科拓展集團發言人亦已證實「銀河映像（國際）」是該集團旗下公司投資項目，但現階段未有具體業務內容可供透露。

獲李澤楷開公司力捧 林宣妤經紫瓊牽線成為唯一藝人
除了李澤楷與杜琪峯合組影視公司外，有指李澤楷「頭馬」黃家傑（Daniel）早在2018年已入股澳門新媒體公司微辣文化集團，2020年更成為微辣的董事。（圖片來源：新傳媒圖片）

「銀河映像（國際）」的董事成員名單包括有ViuTV董事及總經理魯庭暉，以及香港南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒（Jolli）等。同時「Noble Castle Limited」亦於今年2月份委任了魯庭暉加入李澤楷旗下新成立的「Noble Castle Asia (Talent) Limited」董事會，令該公司的董事人數增至3人，其餘2人為方人傑及盧恬兒。

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魯庭暉日前出席活動時指ViuTV目前需要大量劇本，歡迎創作人員帶著劇本加入團隊。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
林宣妤IG
大馬女神林宣妤今年3月經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新開的經理人公司「Noble Castle Asia (Talent) Limited」旗下藝人，唔知未來會唔會同杜琪峯及ViuTV有合作？（圖片來源：林宣妤IG）

曾宣布與ViuTV有大型合作

今年4月ViuTV於九龍灣舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動時，名導演杜琪峯曾現身撐場，並在台上宣布將與ViuTV有大型合作計劃，雖不透露合作詳情，但依舊妙語連珠，他表示見到ViuTV有那麼多生力軍，勾起自己當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，自己也不執輸要跟ViuTV合作。

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導演杜琪峯在ViuTV台慶活動上隆重登場，公布與ViuTV來年合作計劃，更與ViuTV董事兼總經理魯庭暉先生、ViuTV全台藝員及嘉賓大合照。（圖片來源：ViuTV圖片）
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杜琪峯當時曾直言為了唔執輸，要即刻搵魯暉一齊合作搞啲嘢。（圖片來源：ViuTV圖片）

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