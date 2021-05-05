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杜琪峯孖欣宜首拍廣告被讚有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 廣告預告有彩蛋

東方新地 - 娛聞

杜琪峯做導演四十多年，在鏡頭後拍慣人，最近與虛擬銀行合作化身演員，鏡頭前的杜Sir活潑生鬼，相當搶鏡，話晒當年藝訓班出身，杜Sir演技冇生疏，拍住欣宜，仲有彩蛋的 Anson Lo（盧瀚霆），被網民讚是近年最精彩的廣告。

文：東方新地｜圖：廣告截圖

欣宜追車，杜Sir以為是fans請她上車，欣宜卻邀請杜Sir合作拍攝虛擬銀行廣告，杜Sir一臉不屑。
在首集廣告中欣宜追車，杜Sir以為是fans請她上車，欣宜卻邀請杜Sir合作拍攝虛擬銀行廣告，杜Sir一臉嚴肅。

杜琪峯身為金像金馬導演，最近化身廣告主角，孖住欣宜拍虛擬銀行廣告，廣告主題是「只因世界每日在變」，並以短劇形式分五集播放。首集杜琪峯被欣宜死𦧲拍攝虛擬銀行廣告，杜琪峯卻對欣宜所講的虛擬銀行完全零概念。

杜Sir又對欣宜所講的虛擬銀行完全零認識，露出錯愕表情。
杜Sir對欣宜所講的虛擬銀行完全零認識，露出錯愕表情，待續…

杜琪峯用緊Nokia舊式電話

第二集廣告中杜琪峯半夜致電欣宜查詢虛擬銀行的資料，杜Sir被欣宜所講申請銀行戶口及信用卡優惠吸引，欣宜請佢即下載App便可取得所有資料，奈何杜Sir用緊部Nokia舊式電話。

杜Sir致電欣宜打聽銀行優惠時，如探聽秘密情報，神情嚴肅。
杜Sir致電欣宜打聽銀行優惠時，如探聽秘密情報，神情嚴肅。
但當聽到極抵優惠，立即變臉，好搞笑﹗
但當聽到極抵優惠，立即變臉，演技有層次，好搞笑﹗
不過因為杜Sir還在用Nokia舊式電話，未能上網查詢所要的資料。
可惜因為杜Sir還在用Nokia舊式電話，未能上網查詢所要的資料。

杜Sir首拍廣告好好戲

欣宜幾經苦勸杜Sir轉用智能電話，更帶埋杜Sir去出電話，同時又追問杜Sir對接拍廣告一事決定成點？杜Sir卻遲遲未有答覆，最後又未肯換電話，廣告第三集結尾出現首個彩蛋，Anson Lo海報在杜Sir身後，而且更對欣宜單眼。

欣宜帶杜Sir去換電話，杜Sir拎起智能電話時，後方出現彩蛋-Anson Lo海報。
欣宜帶杜Sir去換電話，杜Sir後方出現彩蛋Anson Lo海報。
杜Sir對欣宜所講銀行及信用卡優惠感興趣，表情趣怪﹗
杜Sir對欣宜所講銀行及信用卡優惠感興趣，表情趣怪﹗

最後一集廣告，杜Sir終於決定去出部智能電話，更去搵欣宜曬命，但欣宜對佢愛理不理，令杜Sir相當掃興，同時發現欣宜新廣告已搵了Anson Lo合作，杜Sir谷氣又震驚。

今次輪到杜Sir追欣宜車，更瘋狂到拍車窗。
今次輪到杜Sir追欣宜車，更瘋狂到拍車窗，表情好肉緊。
當杜Sir決定接拍廣告，點知發現欣宜已搵來Anson Lo合作，勁谷氣﹗
當杜Sir決定接拍廣告，點知發現欣宜已搵來Anson Lo合作，勁谷氣﹗

大彩蛋Anson Lo現身

欣宜本來邀請杜Sir合作拍攝虛擬銀行廣告，但杜Sir卻遲遲未肯答應，最後搵了Anson Lo合作，廣告更在大型廣告熒幕出現。

杜琪峯
欣宜同Anson Lo在廣告中鬥舞。
杜琪峯
Anson Lo孖欣宜拍廣告，令本來的人選杜Sir好谷氣。
杜琪峯
Anson Lo人氣勁，廣告接唔停﹗

網民激讚杜Sir、欣宜、Anson Lo組合有驚喜

廣告5月4日起一連五日播出五集以短劇形式播出，播出首集後，大家已猜測神秘彩蛋是Anson Lo(盧瀚霆) 。

周二（4日）廣告首集出街，網民都表示好期待呢三個人的合作。
周二（4日）廣告首集出街，網民都表示好期待呢三個人的合作。

杜Sir預告與ViuTV合作拍劇

杜琪峯在廣告中未有與Anson Lo一起拍攝，在記者會上首度三人碰頭，杜琪峰大讚今次與年輕人合作好輕鬆，若再有幕前演出機會一定會參與。杜Sir又直認現實生活中是用舊式Nokia電話，又指世界變自己都要改變。杜Sir之前曾大讚Mirror有活力，他透露將會與ViuTV合作拍劇。

昨日記者會上，杜琪峯、欣宜和Anson Lo一同出席。
昨日記者會上，杜琪峯、欣宜和Anson Lo一同出席。

網民熱議杜Sir轉做演員會被導演粗口問候

有網民在討論區發帖「杜琪峰若改做演員，大家最期待同邊個導演合作？」，在網上引起熱議，網民指杜Sir若在片場換轉身份，會被導演粗口鬧爆：

杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋
行內盛傳杜Sir出名在片場鬧人，更會粗口問候。

杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋

杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋 杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋

杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋
杜Sir在記者會又鼓勵年輕人，指不要受目前問題困擾，要放眼未來。
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欣宜指杜Sir原來好可愛。
杜琪峯孖欣宜拍廣告 鬼馬表情有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 預告廣告有彩蛋
Anson Lo近日因聲帶發炎，怕影響即將的演唱會演出，杜Sir笑指MIRROR有十多人，可以兄弟互頂，又指可能會去捧場，但自認冇耐性坐足全場。

 

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