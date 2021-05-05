杜琪峯孖欣宜首拍廣告被讚有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 廣告預告有彩蛋

杜琪峯做導演四十多年，在鏡頭後拍慣人，最近與虛擬銀行合作化身演員，鏡頭前的杜Sir活潑生鬼，相當搶鏡，話晒當年藝訓班出身，杜Sir演技冇生疏，拍住欣宜，仲有彩蛋的 Anson Lo（盧瀚霆），被網民讚是近年最精彩的廣告。

文：東方新地｜圖：廣告截圖