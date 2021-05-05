杜琪峯孖欣宜首拍廣告被讚有喜感 網民：唔講粗口唔似杜Sir 廣告預告有彩蛋
杜琪峯做導演四十多年，在鏡頭後拍慣人，最近與虛擬銀行合作化身演員，鏡頭前的杜Sir活潑生鬼，相當搶鏡，話晒當年藝訓班出身，杜Sir演技冇生疏，拍住欣宜，仲有彩蛋的 Anson Lo（盧瀚霆），被網民讚是近年最精彩的廣告。
文：東方新地｜圖：廣告截圖
杜琪峯身為金像金馬導演，最近化身廣告主角，孖住欣宜拍虛擬銀行廣告，廣告主題是「只因世界每日在變」，並以短劇形式分五集播放。首集杜琪峯被欣宜死𦧲拍攝虛擬銀行廣告，杜琪峯卻對欣宜所講的虛擬銀行完全零概念。
杜琪峯用緊Nokia舊式電話
第二集廣告中杜琪峯半夜致電欣宜查詢虛擬銀行的資料，杜Sir被欣宜所講申請銀行戶口及信用卡優惠吸引，欣宜請佢即下載App便可取得所有資料，奈何杜Sir用緊部Nokia舊式電話。
杜Sir首拍廣告好好戲
欣宜幾經苦勸杜Sir轉用智能電話，更帶埋杜Sir去出電話，同時又追問杜Sir對接拍廣告一事決定成點？杜Sir卻遲遲未有答覆，最後又未肯換電話，廣告第三集結尾出現首個彩蛋，Anson Lo海報在杜Sir身後，而且更對欣宜單眼。
最後一集廣告，杜Sir終於決定去出部智能電話，更去搵欣宜曬命，但欣宜對佢愛理不理，令杜Sir相當掃興，同時發現欣宜新廣告已搵了Anson Lo合作，杜Sir谷氣又震驚。
大彩蛋Anson Lo現身
欣宜本來邀請杜Sir合作拍攝虛擬銀行廣告，但杜Sir卻遲遲未肯答應，最後搵了Anson Lo合作，廣告更在大型廣告熒幕出現。
網民激讚杜Sir、欣宜、Anson Lo組合有驚喜
廣告5月4日起一連五日播出五集以短劇形式播出，播出首集後，大家已猜測神秘彩蛋是Anson Lo(盧瀚霆) 。
杜Sir預告與ViuTV合作拍劇
杜琪峯在廣告中未有與Anson Lo一起拍攝，在記者會上首度三人碰頭，杜琪峰大讚今次與年輕人合作好輕鬆，若再有幕前演出機會一定會參與。杜Sir又直認現實生活中是用舊式Nokia電話，又指世界變自己都要改變。杜Sir之前曾大讚Mirror有活力，他透露將會與ViuTV合作拍劇。