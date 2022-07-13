杜琪峯疑爆粗鬧速遞員被cap圖惹熱議 網民反應兩極掀罵戰

現年67歲的大導演杜琪峯（杜Sir）盛傳在片場性格好火爆，經常會爆粗鬧人，近日就有網民在討論區爆料，指杜Sir在樓梯間鬧爆一名速遞員，仲cap埋圖畀放上網公開熱烈討論！不過網民反應兩極，有人力撐杜Sir，指他一向對基層都好客氣，亦有人力撐該名速遞員，指責杜Sir！