杜琪峯疑爆粗鬧速遞員被cap圖惹熱議 網民反應兩極掀罵戰
杜琪峯 被指爆粗鬧速遞員撞崩樓梯
近日有網民在社交網上一個觀塘群組討論區中，貼出了一張杜琪峯與一名速遞員在大廈樓梯間中的照片，稱拍照地點是在杜Sir位於觀塘鴻圖道的甲級寫字樓，並指當時杜Sir因不滿該名速遞員推車仔送貨上樓，指其車仔會「撞崩佢啲樓梯」，因而爆粗鬧人，網民對這個post反應兩極，更為各撐一方而掀起罵戰！
網民鬧杜Sir：樓梯豆腐做咩，咁易撞崩！
有網民留言指杜Sir出名經常在片場爆粗鬧人：「連劉華都被佢鬧過，我信佢會去虎個速遞員囉！」，亦有網民指杜Sir過份緊張：「豆腐做咩？咁都撞得崩！唔通將部車仔托上膊咩，阿導演」、「人哋派件已經好辛苦」、「呢位師兄真好EQ，硬食冇出聲」、「送貨車仔會包膠唔會撞崩佢嘅樓梯嘅！」、「以後叫佢自己落樓攞件啦！」等，同時有網民焦點落在杜Sir冇戴口罩上，留言：「戴番口罩先啦杜Sir！」、「楝嘢係佢嘅當喺屋企所以唔戴啩，吹咩」、「可以鬧番佢冇戴口罩罰佢五千！」等等。
網民撐杜琪峯：看圖作文﹗杜Sir對基層好客氣
同時有不少網民力撐杜琪峯指「似係看圖作文」、「張圖杜Sir笑笑口喎」等，樓主即回覆反駁「我先冇咁得閒作嘢，或者我忽然間幻聽囉」，其後有網民指速遞員唔啱規矩：「樓梯唔係畀車仔用㗎喎！」、「唔好同我講咩辛苦嗰啲呀！」、「我之前都係做呢間速遞公司，係唔可以推部車仔上落樓梯喎！」，有網民即反駁：「成棟樓係杜Sir，業主係佢，但佢又當劏房咁租咗出去，叫人點逐次拎上去呀？」。有網民就撐杜Sir一向好人，指佢雖然有脾氣，但對基層好客氣！亦有網民指信杜Sir唔係咁嘅人，但就指杜Sir個仔先鍾意鬧人，仲出埋片以作證，亦有網民指有其父必有其子！各有支持者！仲有幾日就係電影金像獎頒獎禮，有網民話可能係宣傳技俩喎，唔知杜Sir會唔會回應吓呢單嘢呢？
杜琪峯成焦點：成日都講Mirror多咗啲！
杜琪峯在霬影圈一向有江湖地位，行內人人尊重，出名有性格又敢言，之前出席MakerVille發佈會，被主持谷德昭問到熟唔熟悉ViuTV男團Mirror時，杜琪峯即表示：「又嚟？好似多咗啲，成日都提佢哋！」其後講到現時電影圈問題時，杜琪峯還指現時戲院像「試映室」，返屋企睇仲好，錯口指「屋企食得煙」，谷德昭即幫手兜圓場說：「係錯嘅呢個行為」，即惹笑全埸。
杜Sir首拍廣告好好戲
杜Sir氣場勁，平時看來甚為嚴肅，但之前孖欣宜、盧瀚霆拍銀行廣告，表情誇張又搞笑，令大家都好驚喜，大讚杜Sir當年話晒都係讀藝訓班出身，演技完全冇生疏，演得活潑生鬼，相當搶鏡！
常見問題
杜琪峯因咩事爆粗鬧速遞員?
近日有網民在一個群組討論區中，貼出了一張杜琪峯與一名速遞員在大廈樓梯間中的照片，亦稱拍照地點就是……詳情請看
杜琪峯在相片中做緊咩事?
有不少網民力撐杜琪峯指「似係看圖作文」、「張圖杜Sir笑笑口喎」等……詳情請看
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