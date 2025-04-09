杜琪峯與Anson Lo新戲拍10日便停工原因曝光 強調《黑社會3》必於香港取景
廣告
著名電影導演杜琪峯在多哈電影學院「Qumra lab」大師班前接受《Screen》訪問時，公開表示支持美國總統特朗普的關稅政策，他認為美國有必要調整過往偏左的政策方向，雖然此舉正值港股大跌之際，但他認為加徵關稅背後自有其邏輯與戰略目標。
杜琪峯與Anson Lo新戲拍10日便停工原因曝光
此外，杜琪峯提到正拍攝由MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）主演的劇情長片，主題是「希望」，過去三年已累計完成10天的拍攝工作，其後停工，杜琪峯稱：「我完全沒有感覺，不知道如何拍下去，所以只好等一等。」；除了Anson Lo外，演員陣容還包括「一位資深女演員和一個年輕女孩」。
強調《黑社會3》必於香港取景
杜琪峯同時在籌備第二個項目，一部黑幫題材電影，他希望由梁朝偉主演，雙方已就此片進行討論，但尚未簽約。杜琪峯說：「我希望在他退休或我退休前，能合作完成一部電影。」他計劃在日本拍攝這部作品。
對於其經典作《黑社會》的第三部一直只聞樓梯響，杜琪峯表示保持樂觀態度，目前雖沒有完整劇本，但「已有很多想法」。但他強調，現在時機不佳，需待香港「情況改變」後才會製作；他又指《黑社會3》必須在香港拍攝，否則「毫無意義」。他也提到未來想在歐洲拍片，但「不是現在」。
圖片來源：ViuTV資料圖片、IG@ansonlht、電影圖片資料或影片來源：原文刊於新假期