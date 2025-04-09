杜琪峯與Anson Lo新戲拍10日便停工原因曝光 強調《黑社會3》必於香港取景

著名電影導演杜琪峯在多哈電影學院「Qumra lab」大師班前接受《Screen》訪問時，公開表示支持美國總統特朗普的關稅政策，他認為美國有必要調整過往偏左的政策方向，雖然此舉正值港股大跌之際，但他認為加徵關稅背後自有其邏輯與戰略目標。