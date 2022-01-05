前「後生女」杜穎珊投資50萬 孖明慧老師開瑜伽中心 目標40歲退休

現年25歲的杜穎珊（Sandy）早前已簽約做無綫「親生女」，雖然現時無得再做節目《#後生仔傾吓偈》，但仍瓣數多多，繼先後參演劇集《香港愛情故事》和古裝新劇《痞子殿下》後，近日她又一擲多達50萬，夥拍YouTube頻道《冬OT》成員陳明慧（明慧老師）合伙開設瑜伽中心，並揚言目標是在40歲退休！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]
杜穎珊 曾奪4面國際比賽金牌
擁有甜美臉容的杜穎珊由6歲開始學習藝術體操，自細已入選香港體操總會藝術體操精英隊，筋骨柔軟，14歲開始練習瑜伽後，曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌，2017年她考獲瑜伽導師證書，同年又成為無綫旗下big big channel中的KOL藝人，並有份主持無綫節目《#後生仔傾吓偈》，而開始為觀眾所熟悉。
有份參演《痞子殿下》
自2018年在香港城市大學環保政策社會科學系畢業後，杜穎珊便開始演藝和瑜伽事業雙線發展，2021年4月，杜穎珊簽約成為無綫旗下的經理人合約藝人，同年10月，《#後生仔傾吓偈》停播，杜穎珊仍有參演劇集《香港愛情故事》和古裝新劇《痞子殿下》，並有份主持《安樂蝸》、《姊妹淘》和《周末集結》等節目。
靠拍廣告賺到第一桶金
本身一直有開班教授瑜伽的杜穎珊，日前開始自立門戶，一擲多達50萬，與YouTube頻道《冬OT》成員陳明慧（明慧老師）合伙開設了一個瑜伽中心，她受訪時直言收入全靠擔任《#後生仔傾吓偈》的主持後接拍了不少廣告，她將廣告酬勞扣除家用等開支後全部儲起，亦有投資基金，希望現在辛苦一些，將來40幾歲就可以退休歎世界。
為慳錢有病唔敢睇醫生
杜穎珊又透露自己在初入行時，曾因壓力太大疑患上暴食症，體重由96磅增加到115磅，她憶述當時曾諗過去睇心理醫生，但因為醫藥費太貴，為慳錢她當時決定憑住做瑜伽及同朋友傾偈來醫好自己。杜穎珊又在社交網表示：「識我嘅人都知我好慳，因為以前要儲錢考瑜伽牌 RYT200 RYT300 空中瑜伽 等等，到畢業後儲錢除咗想買樓之外，就係想開Yoga Studio，用努力換取返嚟嘅結晶品，係特別開心嘅事！」