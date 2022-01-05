前「後生女」杜穎珊投資50萬 孖明慧老師開瑜伽中心 目標40歲退休

現年25歲的杜穎珊（Sandy）早前已簽約做無綫「親生女」，雖然現時無得再做節目《#後生仔傾吓偈》，但仍瓣數多多，繼先後參演劇集《香港愛情故事》和古裝新劇《痞子殿下》後，近日她又一擲多達50萬，夥拍YouTube頻道《冬OT》成員陳明慧（明慧老師）合伙開設瑜伽中心，並揚言目標是在40歲退休！