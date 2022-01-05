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前「後生女」杜穎珊投資50萬 孖明慧老師開瑜伽中心 目標40歲退休

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撰文：東方新地

現年25歲的杜穎珊（Sandy）早前已簽約做無綫「親生女」，雖然現時無得再做節目《#後生仔傾吓偈》，但仍瓣數多多，繼先後參演劇集《香港愛情故事》和古裝新劇《痞子殿下》後，近日她又一擲多達50萬，夥拍YouTube頻道《冬OT》成員陳明慧（明慧老師）合伙開設瑜伽中心，並揚言目標是在40歲退休！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]

杜穎珊 曾奪4面國際比賽金牌

擁有甜美臉容的杜穎珊由6歲開始學習藝術體操，自細已入選香港體操總會藝術體操精英隊，筋骨柔軟，14歲開始練習瑜伽後，曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌，2017年她考獲瑜伽導師證書，同年又成為無綫旗下big big channel中的KOL藝人，並有份主持無綫節目《#後生仔傾吓偈》，而開始為觀眾所熟悉。

年僅25歲的杜穎珊不時會在節目中著校服演出，盡顯青春魅力。（圖片來源：IG@sandytooooo）
年僅25歲的杜穎珊不時會在節目中著校服演出，盡顯青春魅力。（圖片來源：[email protected]
這天杜穎珊放假難得去酒店staycation。
杜穎珊自小已熱愛運動，除了瑜伽外，2年前已考獲潛水及獨木舟牌。（圖片來源：[email protected]
曬得一身健康小麥膚色的杜穎珊，獲網民封為「瑜伽女神」。（圖片來源：IG@sandytooooo）
曬得一身健康小麥膚色的杜穎珊，獲網民封為「瑜伽女神」。（圖片來源：[email protected]

有份參演《痞子殿下》

自2018年在香港城市大學環保政策社會科學系畢業後，杜穎珊便開始演藝和瑜伽事業雙線發展，2021年4月，杜穎珊簽約成為無綫旗下的經理人合約藝人，同年10月，《#後生仔傾吓偈》停播，杜穎珊仍有參演劇集《香港愛情故事》和古裝新劇《痞子殿下》，並有份主持《安樂蝸》、《姊妹淘》和《周末集結》等節目。

sandy to 泳裝
杜穎珊指當年去TVB面試做KOL藝人時，曾被對方建議去選港姐，但她自知不夠高和不夠瘦，所以不敢去參選。（圖片來源：[email protected]
sandy to 泳裝
杜穎珊表示希望能藉著參加更多幕前的演出，讓更多人留意到她在運動方面的能力。（圖片來源：[email protected]
杜穎珊自言由中學開始做瑜伽同去唔同地方比賽，到依家已經有11年。（圖片來源：IG@sandytooooo）
杜穎珊自言由中學開始做瑜伽同去唔同地方比賽，到依家已經有11年。（圖片來源：[email protected]

靠拍廣告賺到第一桶金

本身一直有開班教授瑜伽的杜穎珊，日前開始自立門戶，一擲多達50萬，與YouTube頻道《冬OT》成員陳明慧（明慧老師）合伙開設了一個瑜伽中心，她受訪時直言收入全靠擔任《#後生仔傾吓偈》的主持後接拍了不少廣告，她將廣告酬勞扣除家用等開支後全部儲起，亦有投資基金，希望現在辛苦一些，將來40幾歲就可以退休歎世界。

除了希望40歲退休外，杜穎珊也曾表示希望30歲前結婚，夢想是做個賢妻良母。（圖片來源：IG@sandytooooo）
除了希望40歲退休外，杜穎珊也曾表示希望30歲前結婚，夢想是做個賢妻良母。（圖片來源：[email protected]
杜穎珊在擔任《後生仔傾吓偈》主持前，已經是潛水教練以及註冊瑜珈教練。（圖片來源：IG@sandytooooo）
杜穎珊在擔任《後生仔傾吓偈》主持前，已經是潛水教練以及註冊瑜珈教練。（圖片來源：[email protected]
本身都有開班教授各式瑜伽。（圖片來源：IG@sandytooooo）
本身都有開班教授各式瑜伽。（圖片來源：[email protected]

為慳錢有病唔敢睇醫生

杜穎珊又透露自己在初入行時，曾因壓力太大疑患上暴食症，體重由96磅增加到115磅，她憶述當時曾諗過去睇心理醫生，但因為醫藥費太貴，為慳錢她當時決定憑住做瑜伽及同朋友傾偈來醫好自己。杜穎珊又在社交網表示：「識我嘅人都知我好慳，因為以前要儲錢考瑜伽牌 RYT200 RYT300 空中瑜伽 等等，到畢業後儲錢除咗想買樓之外，就係想開Yoga Studio，用努力換取返嚟嘅結晶品，係特別開心嘅事！」

杜穎珊和明慧老師原來由BB仔已開始認識，到依家仲做埋partner。（圖片來源：IG@sandytooooo）
杜穎珊和明慧老師原來由BB仔已開始認識，到依家仲做埋partner。（圖片來源：[email protected]
杜穎珊笑指明慧老師個人雖然好慢，但和她的默契非常好！（圖片來源：IG@sandytooooo）
杜穎珊笑指明慧老師個人雖然好慢，但和她的默契非常好！（圖片來源：[email protected]
杜穎珊是高級瑜伽導師。（圖片來源：IG@yogagroundhongkong）
杜穎珊是高級瑜伽導師。（圖片來源：[email protected]
明慧老師由去年開始考獲瑜伽導師證書，負責教授空中瑜伽。（圖片來源：IG@yogagroundhongkong）
明慧老師由去年開始考獲瑜伽導師證書，負責教授空中瑜伽。（圖片來源：[email protected]
曾經著上性感和服表演空中瑜伽。（圖片來源：IG@mingwaiovo）
曾經著上性感和服表演空中瑜伽。（圖片來源：[email protected]
YOLO的練習曲 ViuTV新女團節目
擁有不少粉絲的《冬OT》Channel明慧老師，擅長做運動和瑜伽，形象健康又性感。（圖片來源：[email protected]
明慧老師曾在2020年主持過的港台節目《學界超星道》，並在節目中拍過不少教學類短片，因而被網民冠以「老師」之名。（圖片來源：IG@mingwaiovo）
明慧老師曾在2020年主持過的港台節目《學界超星道》，並在節目中拍過不少教學類短片，因而被網民冠以「老師」之名。（圖片來源：[email protected]
除了拍攝《冬OT》影片外，明慧老師早前仲有份參演ViuTV台慶別注劇《YOLO的練習曲》，飾演女團YOLO成員之一的Ming Wai。（圖片來源：IG@mingwaiovo）
除了拍攝《冬OT》影片外，明慧老師早前仲有份參演ViuTV台慶別注劇《YOLO的練習曲》，飾演女團YOLO成員之一的Ming Wai。（圖片來源：[email protected]
粉絲都大讚明慧老師性格天然呆，非常可愛！（圖片來源：IG@mingwaiovo）
粉絲都大讚明慧老師性格天然呆，非常可愛！（圖片來源：[email protected]

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