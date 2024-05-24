27歲TVB惹火小花連環派福利 自爆身體有樣嘢竟唔過18歲

現年27歲的杜穎珊（Sandy）曾拍攝過不少無綫電視綜藝節目，其中最為觀眾所熟知的便是於《#後生仔傾吓偈》中擔任主持人。其實Sandy童年曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後開始學習瑜伽，14歲起參加不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽且奪得冠軍。早已擁有瑜伽導師資格的她身材Fit爆！Sandy除了不時於社交平台分享瑜伽日常展現超高技巧之外，更會大派搶fo福利……

