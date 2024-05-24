27歲TVB惹火小花連環派福利 自爆身體有樣嘢竟唔過18歲
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現年27歲的杜穎珊（Sandy）曾拍攝過不少無綫電視綜藝節目，其中最為觀眾所熟知的便是於《#後生仔傾吓偈》中擔任主持人。其實Sandy童年曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後開始學習瑜伽，14歲起參加不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽且奪得冠軍。早已擁有瑜伽導師資格的她身材Fit爆！Sandy除了不時於社交平台分享瑜伽日常展現超高技巧之外，更會大派搶fo福利……
杜穎珊趁後生急派比堅尼相
日前（18日）Sandy在IG上大曬性感水著靚相，並留言寫道：「突然之間醒起，自己五年前仲覺得post bikini 係too much.隨住年紀漸大。。。真係有種諗法係：依家唔post幾時post，加上每日都做瑜伽，繼續好好keep fit！」隨後她還自爆自己的身體年齡未過18歲：「btw 題外話，最後一圖，唔知係咪真係日日做瑜伽，Body Age冇超過過18歲(個磅磅其他人係正常ga hahhaa」。
杜穎珊惹火福利獲網民激讚
相中見她穿惹火比堅尼，即使跪坐在沙灘上，身材曲線依然完美，有腰有臀！立即吸引大批粉絲留言大讚：「索，靚，正」、「嘩嘩…好殘眼…殺死人咩！但真心好正！好吸引！」、「健康膚色」、「Keep住咁fit 70歲都可以post bikini相啦！」不過亦有不少人對於她的基礎代謝數值（正常值1500左右）表示擔心：「個基礎代謝得1060咁少？」Sandy則以三字幽默回應：「我矮咗」，認真搞笑！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@sandytooooo