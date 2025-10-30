全民造星6｜24號杜言朗(朗朗)18歲星二代背景IG起底！原來爸爸係前亞視港男冠軍

杜言朗（朗朗）個人資料：

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》雲集了來自世界各地的潛力新星，其中來自加拿大的24號參賽者杜言朗（朗朗 Daniel To）憑藉其18歲的青春活力與獨特的音樂才華，在節目初期已備受矚目。這位年輕的追夢者不僅擁有出色的舞蹈底子，更對音樂創作抱有極大熱誠，其ENTJ「指揮官」的堅定性格，預示著他將在舞台上展現不容忽視的決心與領導力。本文將為你深入起底杜言朗（朗朗）的背景、才藝及參賽目標，讓你全面了解這位未來之星的魅力所在。