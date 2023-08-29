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杭州限定旅團｜前J2女神梁凱晴展台妹大戰 孖方泳琳著比堅尼騷Quali

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現年27歲的台妹梁凱晴（Nina）曾是無綫J2台旅遊節目長駐台灣主持，去年她過檔HOY TV，先是拍攝了旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇，近日又孖方泳琳及陳紫萱主持新節目《杭州限定旅團》，更出動到性感比堅尼，大鬥對台TVB的兩大台妹林映暉同余思霆！

杭州限定旅團 梁凱晴孖方泳琳在節目中大曬水著Look。
梁凱晴孖方泳琳在節目中大曬水著Look。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
杭州限定旅團 兩人置身無邊際泳池，遠晀杭州著名的錢塘江。
兩人置身無邊際泳池，遠晀杭州著名的錢塘江。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）

《杭州限定旅團》梁凱晴 著比堅尼介紹粉紅泳池

為迎接9月23日杭州亞運，前J2女神梁凱晴今次做團長，帶領籃球女神方泳琳（Jessie）和影壇新人陳紫萱（Summer）一齊玩盡杭州，第一集梁凱晴就與方泳琳參觀杭州熱爆的網紅酒店，並到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡。

杭州限定旅團 為配襯粉紅色泳池，梁凱晴著上一身粉紅色比堅尼。
為配襯粉紅色泳池，梁凱晴著上一身粉紅色比堅尼。（圖片來源：HOY TV）
杭州限定旅團 梁凱晴與方泳琳兩位女神打孖上。
梁凱晴與方泳琳兩位女神打孖上。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
杭州限定旅團 仲多角度任睇。
仲多角度任睇。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
杭州限定旅團 一齊大派福利！
一齊大派福利！（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台e）

去水療中心嘆室內溫泉

到第二集，梁凱晴又同方泳琳一齊去水療中心嘆spa，方泳琳細心安排了一間私人房孖梁凱晴浸室內溫泉。之後更有陳紫萱加入，三人當然少不了遊西湖，更會化身古裝女神打卡，及大玩水上樂園機動遊戲。

杭州限定旅團 梁凱晴孖方泳琳一齊去水療中心嘆spa。
梁凱晴孖方泳琳一齊去水療中心嘆spa。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
杭州限定旅團 不過泳衣都係著返同一套。
不過泳衣都係著返同一套。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
杭州限定旅團 梁凱晴突特對鏡轉身曬玉背。
梁凱晴突特對鏡轉身曬玉背。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
杭州限定旅團 又曬埋正面事業線。
又曬埋正面事業線。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
杭州限定旅團 一向出名為食的梁凱晴之後帶方泳琳去「掃街」，邊行邊試盡當地特色小食。
一向出名為食的梁凱晴之後帶方泳琳去「掃街」，邊行邊試盡當地特色小食。（圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台）
杭州限定旅團 之後仲有陳紫萱加入！
之後仲有陳紫萱加入！（圖片來源：IG@kingon）

梁凱晴 夥拍《3日2夜》之父

主力走訪台灣拍攝旅遊節目的「J2女神」梁凱晴，憑著甜美笑容，加上1米7高䠷身形、43吋長腿及34D豐滿上圍，深受網民喜愛，離巢TVB後她選擇過檔HOY TV，並與有《3日2夜》之父之稱的金牌監製張志明再合作，拍攝旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇。

杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 梁凱晴透露換了5套泳衣，等大家集齊一套。
梁凱晴在節目中介紹台灣泳池。（圖片來源：IG＠ninaa0821）
杭州限定旅團 梁凱晴透露換了5套泳衣，等大家集齊一套。
梁凱晴透露換了5套泳衣，等大家集齊一套。（圖片來源：IG＠ninaa0821）

網民勁讚導彈式宣傳

梁凱晴曾在社交網為全節目宣傳：「來啦來啦讓各位久等，凱晴在香港的新節目出來啦，《亞視TOP TEN台灣篇》，冬天拍泳池依然笑得很開心」，配上多張穿上三點式相，補捉她在泳池上水一刻，高炒角度更有睇頭，網民興奮留言：「很久不見，來勢洶洶」、「嘩，以前都只露腳，現在導彈式宣傳」、「非常震撼﹗」、「不在TVB人都變開放了」。

杭州限定旅團 梁凱晴大晒不同角度，都係咁震撼！
梁凱晴大晒不同角度，都係咁震撼！（圖片來源：IG＠ninaa0821）
杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 網民指不能專心看風景！
網民指不能專心看風景！（圖片來源：IG＠ninaa0821）

梁凱晴不甘被冷待 宣布做「脫無者」

去年8月，梁凱晴忽然在社交網發千字文，宣布離開工作五年的無綫，她指過去一年很多粉絲都以為她失蹤，因為在J2看不到她的節目，暗示遭TVB冷待，終決定完約離巢：

「回首這五年來經歷各種開心、感動、期待、興奮 、傷心 、害怕 、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰 、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。當初還在念大學20歲凱晴就這樣進到完全未知的領域，拍了各種節目，去了很多不同的國家跟地方，也體驗了很多為了拍節目才會做的事情，這些回憶對我來說真的很珍貴，也很感謝TVB跟大家給我這個機會。」

杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 大晒玲瓏曲線！
大晒玲瓏曲線！（圖片來源：IG＠ninaa0821）
杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 梁凱晴在J2台時經常晒長腿。
梁凱晴在J2台時經常晒長腿。（圖片來源：IG＠ninaa0821）

梁凱晴從不掩飾好身材 福利常出現！

來自台灣的梁凱晴入行已有六年，主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，原來她父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，自幼在台灣出世長大，並在大學時主修阿拉伯文，因此她同時精通廣東話、普通話、英語和阿拉伯語，果然係美貌與智慧並重。

杭州限定旅團 離巢 聖誕裝
梁凱晴在台灣出世及長大。（圖片來源：IG@ninaa0821）
杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 大晒深長事業線！
梁凱晴不時在大派福利！（圖片來源：IG＠ninaa0821）

多才多藝曾做肚皮舞社社長

除了精通阿拉伯文，大學時期的梁凱晴更是肚皮舞社社長，曾在台北世界大學運動會開幕禮中表演過肚皮舞。擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長，為了更充實自己，最近她更考獲潛水牌，認真多才多藝。

杭州限定旅團 擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長。
（圖片來源：新傳媒資料庫）
杭州限定旅團 擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長，為了更充 實自己，最近她更考獲潛水牌，認真多才多藝。
（圖片來源：新傳媒資料庫）
杭州限定旅團 梁凱晴 離巢無綫 梁凱晴 梁凱晴大晒不同角度，都係咁震撼！
（圖片來源：IG＠ninaa0821）
杭州限定旅團
（圖片來源：IG@ninaa0821）
杭州限定旅團 梁凱晴 梁凱晴Nina）踏入8月喺Instagram宣布離巢，大派福利答謝粉絲。
（圖片來源：IG@ninaa0821）
杭州限定旅團 現年25歲的梁凱晴送暖給網民，於社交網上載多張火辣噴血三點式相派福利。
（圖片來源：IG@ninaa0821）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@HOY 免費電視77台及78台、HOY TV、IG@lamlamjessie、 IG@kingon、IG＠ninaa0821、新傳媒資料庫

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