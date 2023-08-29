杭州限定旅團｜前J2女神梁凱晴展台妹大戰 孖方泳琳著比堅尼騷Quali
《杭州限定旅團》梁凱晴 著比堅尼介紹粉紅泳池
為迎接9月23日杭州亞運，前J2女神梁凱晴今次做團長，帶領籃球女神方泳琳（Jessie）和影壇新人陳紫萱（Summer）一齊玩盡杭州，第一集梁凱晴就與方泳琳參觀杭州熱爆的網紅酒店，並到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡。
去水療中心嘆室內溫泉
到第二集，梁凱晴又同方泳琳一齊去水療中心嘆spa，方泳琳細心安排了一間私人房孖梁凱晴浸室內溫泉。之後更有陳紫萱加入，三人當然少不了遊西湖，更會化身古裝女神打卡，及大玩水上樂園機動遊戲。
梁凱晴 夥拍《3日2夜》之父
主力走訪台灣拍攝旅遊節目的「J2女神」梁凱晴，憑著甜美笑容，加上1米7高䠷身形、43吋長腿及34D豐滿上圍，深受網民喜愛，離巢TVB後她選擇過檔HOY TV，並與有《3日2夜》之父之稱的金牌監製張志明再合作，拍攝旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇。
網民勁讚導彈式宣傳
梁凱晴曾在社交網為全節目宣傳：「來啦來啦讓各位久等，凱晴在香港的新節目出來啦，《亞視TOP TEN台灣篇》，冬天拍泳池依然笑得很開心」，配上多張穿上三點式相，補捉她在泳池上水一刻，高炒角度更有睇頭，網民興奮留言：「很久不見，來勢洶洶」、「嘩，以前都只露腳，現在導彈式宣傳」、「非常震撼﹗」、「不在TVB人都變開放了」。
梁凱晴不甘被冷待 宣布做「脫無者」
去年8月，梁凱晴忽然在社交網發千字文，宣布離開工作五年的無綫，她指過去一年很多粉絲都以為她失蹤，因為在J2看不到她的節目，暗示遭TVB冷待，終決定完約離巢：
「回首這五年來經歷各種開心、感動、期待、興奮 、傷心 、害怕 、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰 、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。當初還在念大學20歲凱晴就這樣進到完全未知的領域，拍了各種節目，去了很多不同的國家跟地方，也體驗了很多為了拍節目才會做的事情，這些回憶對我來說真的很珍貴，也很感謝TVB跟大家給我這個機會。」
梁凱晴從不掩飾好身材 福利常出現！
來自台灣的梁凱晴入行已有六年，主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，原來她父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，自幼在台灣出世長大，並在大學時主修阿拉伯文，因此她同時精通廣東話、普通話、英語和阿拉伯語，果然係美貌與智慧並重。
多才多藝曾做肚皮舞社社長
除了精通阿拉伯文，大學時期的梁凱晴更是肚皮舞社社長，曾在台北世界大學運動會開幕禮中表演過肚皮舞。擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長，為了更充實自己，最近她更考獲潛水牌，認真多才多藝。
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