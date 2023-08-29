杭州限定旅團｜前J2女神梁凱晴展台妹大戰 孖方泳琳著比堅尼騷Quali

現年27歲的台妹梁凱晴（Nina）曾是無綫J2台旅遊節目長駐台灣主持，去年她過檔HOY TV，先是拍攝了旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇，近日又孖方泳琳及陳紫萱主持新節目《杭州限定旅團》，更出動到性感比堅尼，大鬥對台TVB的兩大台妹林映暉同余思霆！