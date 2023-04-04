杰寧

杰寧公主自揭已離婚一年多「浴火重生」 網民爭補位：係咪可以開始排隊？

最新娛聞
東方新地

廣告

有「杰寧公主」之稱的潘杰寧（Kelena）入行16年，去年為ViuTV世界盃節目《90分鐘狂熱倒數》而人氣急升，獲網民大讚不但樣子甜美，而且熟識足球，獲球迷封為「杰寧世一」，而其真實年齡與外貌有天大差距，同時仲已成為人妻，亦曾引起網民熱議，不過杰寧公主今日忽然自揭已離婚一段日子！

杰寧公主 去年主持世界盃基間，杰寧公主被爆原來於2020年結婚！
杰寧公主有多年主持講波經驗，本身也是一名球迷！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

杰寧公主 真實年齡完全睇唔出

杰寧公主唔止有外表，而且本身是一名球迷，更是利物浦的忠實粉絲，曾遠赴外地支持愛隊及追星，故能同一班球迷吹水講波，而其甜美可人外表亦吸引不少粉絲，更以為她只有廿多歲，事實上原來她已經37歲，網民都驚訝表示完全睇唔出！網民翻查紀錄得知她和拍拖多年的男友已於2020年結婚。不過今日（4月4日）凌晨，杰寧忽然自爆離婚已有一段日子，引來眾多網民留言安慰！

杰寧公主 杰寧公主有多年主持講波經驗，本身也是一名球迷！
去年主持世界盃節目期間，杰寧公主被爆原來已於2020年結婚！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 杰寧公主社交網現時只剩與狗狗自拍照片！
杰寧公主社交網現時只剩與狗狗自拍照片！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

杰寧公主：已結束了婚姻生活有一段時間

杰寧公主深夜感性發文，自爆離婚消息，她指一直在想應該何時適合把離婚消息公開，認為現在應該是最佳時機，她表示過去半年不停被問及婚姻狀況，「由世界盃到訪談節目，大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。」她指可能大家會感到驚訝：「當時的我也一樣，但隨著時間過去，再驚訝再震驚再不能接受也都會過去。」暗指離婚是由另一半提出。

杰寧公主 杰寧公主參加「我要成名」比賽而加入有線，主持《活得很滋味》、《體育王》及《足球達人》時為人認識。
杰寧公主參加「我要成名」比賽而加入有線，主持《活得很滋味》、《體育王》及《足球達人》時為人認識。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧公主 日前分享在有線初出道時的照片，可愛又仙氣十足，被讚跟現在無分別！
日前她分享在有線初出道時的照片，可愛又仙氣十足，被讚跟現在無分別！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

暗示被離婚 婚姻僅維持一年！？

她又指除了要處理法律手續外，最重要是要處理情緒，所以一直沒有澄清自己的婚姻狀況，但認為現在是時候去面對：「我用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。」

杰寧公主 杰寧公主2021年6月左手上還戴著婚戒，之後無再戴，網民猜測前年中已辦離婚，婚姻維持僅一年！
杰寧公主2021年5月左手上還戴著婚戒，之後無再戴，網民猜測前年中已辦離婚，婚姻維持僅一年！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

網民感嘆：睇住佢同Ali大，兩個都感情落空！

杰寧公主指自己不是以一個公眾人物身份去交代，而是為一直支持她的粉絲去更新自己的生活狀況：「好讓大家不會再叫錯我人妻了」，又 p.s. ：「不會禁留言但也不會再說更多，想表達關心留一句 Bless you 就可以了」獲網民紛紛留言安慰，亦有網民驚訝表示：「完全睇唔出37歲，仲要係結咗婚」、「成陣少女味，睇唔出係人妻！」、「細細個睇佢有線大，當年佢同Ali最索」、「當年有線旅遊節目真係生產好多靚女」。

杰寧公主
杰寧公主在入行前已取得香港大學心理學榮譽學士學位，近年她更繼續進修，取得香港大學社會科學（輔導學）碩士學位，成為專業心理輔導師。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

網民爭住追女神：可以陪你搓波！

杰寧公主指自己花了超過一年時間去重整生活，而於2020年結婚的她，被眼利網民發現2021年6月後便沒有再戴婚戒，猜測她的人妻生活僅一年左右，紛紛留言感可惜並安慰她，「雖然婚姻短暫，記著快樂日子，抺走悲傷向前走」、「你可以找到更好的」、「難怪讀碩士又不停接工作」、「更好的正等著你，永遠支持杰寧公主」。亦有不少網民指公主再次上市：「機會來了！係咪可以開始排隊？」、留言問：「接唔接受姊弟戀？」、「我都係利物浦球迷，可以陪你搓波！」、「利記粉絲圍爐，我都識搓波㗎！」等等。

世界盃2022 潘杰寧 潘杰寧本身是足球狂熱分子。
網民大讚杰寧公主點睇都唔似37歲！（圖片來源：ViuTV截圖）
潘杰寧 潘杰寧熱愛足球，到球場感受現場氣氛。
潘杰寧熱愛足球，也愛到球場感受現場氣氛。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
潘杰寧 天生一副童顏，加上甜美笑容，令觀眾留下深刻印象。
天生一副童顏，加上甜美笑容，令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 杰寧公主因為講波有一堆球迷粉絲！
杰寧公主因為講波有一堆球迷粉絲！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 平日杰寧公主非常錫身，少有晒水著。
平日杰寧公主非常錫身，少有晒水著。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 杰寧公主修畢碩士課程，現時除了主持、司儀工作，還是一名專業心理輔導師。
杰寧公主修畢碩士課程，現時除了主持、司儀工作，還是一名專業心理輔導師。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 呢個係工作Mode。
呢個係工作Mode。（圖片來源：IG＠kelena.kitning）
杰寧 仲有旗袍Look！
仲有旗袍Look！（圖片來源：IG＠kelena.kitning）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠kelena.kitning、ViuTV截圖

讀者留言

熱門文章

 