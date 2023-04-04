杰寧公主自揭已離婚一年多「浴火重生」 網民爭補位：係咪可以開始排隊？

有「杰寧公主」之稱的潘杰寧（Kelena）入行16年，去年為ViuTV世界盃節目《90分鐘狂熱倒數》而人氣急升，獲網民大讚不但樣子甜美，而且熟識足球，獲球迷封為「杰寧世一」，而其真實年齡與外貌有天大差距，同時仲已成為人妻，亦曾引起網民熱議，不過杰寧公主今日忽然自揭已離婚一段日子！