杰寧公主自揭已離婚一年多「浴火重生」 網民爭補位：係咪可以開始排隊？
杰寧公主 真實年齡完全睇唔出
杰寧公主唔止有外表，而且本身是一名球迷，更是利物浦的忠實粉絲，曾遠赴外地支持愛隊及追星，故能同一班球迷吹水講波，而其甜美可人外表亦吸引不少粉絲，更以為她只有廿多歲，事實上原來她已經37歲，網民都驚訝表示完全睇唔出！網民翻查紀錄得知她和拍拖多年的男友已於2020年結婚。不過今日（4月4日）凌晨，杰寧忽然自爆離婚已有一段日子，引來眾多網民留言安慰！
杰寧公主：已結束了婚姻生活有一段時間
杰寧公主深夜感性發文，自爆離婚消息，她指一直在想應該何時適合把離婚消息公開，認為現在應該是最佳時機，她表示過去半年不停被問及婚姻狀況，「由世界盃到訪談節目，大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。」她指可能大家會感到驚訝：「當時的我也一樣，但隨著時間過去，再驚訝再震驚再不能接受也都會過去。」暗指離婚是由另一半提出。
暗示被離婚 婚姻僅維持一年！？
她又指除了要處理法律手續外，最重要是要處理情緒，所以一直沒有澄清自己的婚姻狀況，但認為現在是時候去面對：「我用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。」
網民感嘆：睇住佢同Ali大，兩個都感情落空！
杰寧公主指自己不是以一個公眾人物身份去交代，而是為一直支持她的粉絲去更新自己的生活狀況：「好讓大家不會再叫錯我人妻了」，又 p.s. ：「不會禁留言但也不會再說更多，想表達關心留一句 Bless you 就可以了」獲網民紛紛留言安慰，亦有網民驚訝表示：「完全睇唔出37歲，仲要係結咗婚」、「成陣少女味，睇唔出係人妻！」、「細細個睇佢有線大，當年佢同Ali最索」、「當年有線旅遊節目真係生產好多靚女」。
網民爭住追女神：可以陪你搓波！
杰寧公主指自己花了超過一年時間去重整生活，而於2020年結婚的她，被眼利網民發現2021年6月後便沒有再戴婚戒，猜測她的人妻生活僅一年左右，紛紛留言感可惜並安慰她，「雖然婚姻短暫，記著快樂日子，抺走悲傷向前走」、「你可以找到更好的」、「難怪讀碩士又不停接工作」、「更好的正等著你，永遠支持杰寧公主」。亦有不少網民指公主再次上市：「機會來了！係咪可以開始排隊？」、留言問：「接唔接受姊弟戀？」、「我都係利物浦球迷，可以陪你搓波！」、「利記粉絲圍爐，我都識搓波㗎！」等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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