劉青雲新作改編荃灣弒母殺妹案 海報、預告片公開 網民：睇到心噏

由高先電影有限公司亞洲發行的《爸爸》，由影帝劉青雲及谷祖琳領銜主演，翁子光執導。電影《爸爸》改編自曾經哄動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」，未上映已獲外界高度關注，更成功入圍「東京國際電影節」主競賽單元，成為時隔六年再次進入「東京國際電影節」主競賽單元的港產片。

