劉青雲新作改編荃灣弒母殺妹案 海報、預告片公開 網民：睇到心噏
影帝劉青雲新作改編「荃灣享和街弒母殺妹案」
電影《爸爸》的劇本靈感來自於2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」，講述兇手15歲長子簡家良，在家中砍殺其母親藍連金及妹妹簡仲榆，兇手在犯案後逃到街上遊蕩並報警自首，最後被證實在犯案時處於精神分裂狀態，被判無限期醫院令。
今次電影由劉青雲飾演爸爸一角，而谷祖琳就飾演媽媽，至於兇手一角就由新人蘇文濤飾演。不少網民都認為組合新鮮，加上有演技超班的劉青雲坐鎮，為上映就已經感到非常期待：「期待劉青雲的劇情片」「劉青雲，值得支持」「Wow….不得了」「呢套要睇」等。
《爸爸》海報、預告片公開 網民：睇到心噏
《爸爸》電影的先導海報和預告片都在昨日（25日）先後公開，海報中飾演父親的劉青雲，鬢角花白，面容憔悴，愁眉深鎖，臉上的皺紋刻劃出深深的溝壑，沉鬱的雙眼徬彿充滿了唏噓。海報上方寫著「最疼的兒子，也是最痛的親人」，寄喻父子之間難以言喻的複雜情感，讓人不禁思考這段窒息的關係是否能迎來長夜的盡頭，成為彼此活著的救贖。
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導演翁子光親揭劇本意思
今次新作導演翁子光延續了《踏血尋梅》的風格，專注於描繪社會邊緣人的生活。導演翁子光曾在早前接受訪問時，親揭《爸爸》劇本的創作過程和背後意思：
「我下一個要拍的電影叫做《爸爸》，講一個爸爸的人生處境。那有可能是我寫過最短的劇本，也有可能是我講過最簡單的故事。」
「這個爸爸是個24小時茶餐廳的老闆，有一天半夜，有警察突然來找他，跟他說，他十六七歲的兒子把他的老婆、女兒殺死了。原來，他兒子患有思覺失調，有幻聽的。但是現在爸爸只剩下兒子這個唯一一個親人了，卻又成了殺了他老婆女兒最大的仇人，他要如何面對這個關系，怎麽繼續生活。」
電影《爸爸》故事主要大綱：
故事圍繞失去家人的阮永年(劉青雲飾)，他如常回到茶餐廳開店，企圖讓自己感覺一切依舊。他生活在回憶的日常裡，髮妻金燕(谷祖琳飾)準備早餐的廚房，兒子厚明(蘇文濤飾)玩網絡遊戲的電腦桌，女兒厚恩(熊諾頤飾)收養的三色貓「三花」，以及一家人共晉晚餐的快樂時光，徬彿那一夜從未將一切吞噬。失去至愛的永年既無法憎恨生者，也無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓他在迷茫的生活中找到一些真實感。即便與兒子一窗之隔，永年仍比以往更努力地活成一位「爸爸」。父子之間的窒息關係是否會迎來長夜的盡頭，成為彼此的救贖，令人期待。