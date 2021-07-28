東京奧運｜港女飛魚何詩蓓奧運摘銀牌 原來家族顯赫 孖前男友雙雙出戰奧運

在今屆東京奧運為香港摘下第二面獎牌的何詩蓓（Siobhan），原來家族背景顯赫，有個叔公係愛爾蘭前總理，而她在考入美國密芝根大學後，更識到志趣相投的前男友Mokhtar Al-Yamani，原來Mokhtar也有參戰今次東京奧運！

文：東方新地｜圖：何詩蓓[email protected]及ViuTV節目截圖