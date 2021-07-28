東京奧運｜港女飛魚何詩蓓奧運摘銀牌 原來家族顯赫 孖前男友雙雙出戰奧運
在今屆東京奧運為香港摘下第二面獎牌的何詩蓓（Siobhan），原來家族背景顯赫，有個叔公係愛爾蘭前總理，而她在考入美國密芝根大學後，更識到志趣相投的前男友Mokhtar Al-Yamani，原來Mokhtar也有參戰今次東京奧運！
文：東方新地｜圖：何詩蓓[email protected]及ViuTV節目截圖
何詩蓓 家族背景顯赫
在香港長大的何詩蓓是個混血兒，父親是愛爾蘭人，母親則是香港人，她的英文名字為「Siobhan Bernadette Haughey」，因姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母又與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓，據知在愛爾蘭文中，Siobhan的意思是「上帝是仁慈的」。此外何詩蓓原來是愛爾蘭前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯（Seán Lemass）的曾外甥孫，家族背景顯赫。
何詩蓓家中還有一個比她大兩歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），兩人都從小習泳，長大後都成為了游泳運動員，兩姊妹對上一次一同出戰的是在2017年台北世大運（台北世界大學運動會），當時兩人聯同譚凱琳及劉詩穎在4×100米混合泳接力初賽游出4分13秒79，總成績列第12名。
有個運動員前男友
現年23歲的何詩蓓有個混血前男友Mokhtar Al-Yamani，有指兩人由2016年開始拍拖，到去年分手，兩人拍拖期間何詩蓓曾不時在IG放閃。Mokhtar Al-Yamani現年24歲，於紐約出世，媽媽是日本人，爸爸是也門人，自小在日本長大，現居於美國，與何詩蓓是美國密芝根大學同學。
何詩蓓與Mokhtar在大學期間一直表現親密，在2019年更曾同遊香港，一齊備戰東京奧運。
Mokhtar Al-Yamani在今次東京奧運中，代表了也門參加男子100米自由式及男子200米自由式泳賽，惜最終無緣晉級。近日在參加奧運比賽期間，兩人也曾以密芝根大學泳隊成員的身份於東京聚首，一齊影大合照。