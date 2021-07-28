東京奧運︱何詩蓓奪銀牌 大師兄方力申激動落淚 提出技術性問題獲網友激讚

何詩蓓在28/7東京奧運200米自由泳決賽中以1:53:92的佳績，為港隊奪得一面銀牌並打破亞洲紀錄，而曾在2000年代表香港參加悉尼奧運的方力申，今日亦在會場內見證，旋即激動落淚；當何詩蓓完成賽事後，一眾名人藝人也有在各自的社交網上出Post祝賀，而方力申亦以大師兄身份現在提問獲網民激讚。

撰文：東方新地｜圖片來源：TVB截圖、方力申IG、各名人藝人IG、Facebook｜原文：新Monday