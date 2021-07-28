東京奧運︱何詩蓓奪銀牌 大師兄方力申激動落淚 提出技術性問題獲網友激讚
撰文：東方新地｜圖片來源：TVB截圖、方力申IG、各名人藝人IG、Facebook｜原文：新Monday
何詩蓓東京奧運打破亞洲紀錄 為港爭光
東京奧運香港隊表現可謂愈戰愈勇，繼星期一晚（26/7）「少年劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽中，成功敗上屆冠軍意大利劍手格羅素，為港隊奪下金牌後，今日（28/7）何詩蓓在200米自由泳決賽中以1:53:92的佳績，為港隊奪得一面銀牌並打破亞洲紀錄，為港爭光。
方力申現場見證激動落淚
曾在2000年代表香港參加悉尼奧運的方力申，雖然當年並沒有奪得任何獎牌，但他在200米背泳及400米個人混合泳中卻打破香港記錄。而被無綫派出到日本任奧運當地記者的方力申，就在場內見證著何詩蓓為香港泳隊奪得歷史上首面游泳銀牌時，激動落淚，他更在其社交網的限時動態上，哽咽表示：「好激動，呢塊牌真係好難，游水真係好難。Siobhan作為一個土生土長嘅香港人，大部份時間訓練都喺香港，對我哋泳壇係一個好大嘅鼓勵！」他後來又再提及作為泳手的辛酸：「香港讀書壓力好大，好多人中間就會放棄，淨係游得好嗰幾個先會繼續游。」
方力申提出技術性問題獲網友激讚
何詩蓓賽後獲牌後即接受媒體訪問，作為大師兄的方力申就沒有問到她對獲牌後的感受，反而提出技術性問題，指何詩蓓游自由式慣常是以右邊吸氣，直至最後50米澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus）在何詩蓓左邊突然發力，若然看到對手超越的話，會否擔心影響到自己？何詩蓓聽後就表示其實哪一邊吸氣都沒有太大影響，因為知道自己是個短速的泳手，所以一開始就要游得快點，但她知今場有很多泳手都是游開200、400米，去到最後50米或100米時就會發力，游得快過自己，所以她都是專注自己較多。
網民讚發問恰當
之後，方力申又再問：「現時奪得銀牌後信心大增，稍後100米自由泳的目標是甚麼，是否都是以奪牌為主？」何詩蓓就表示：「依家好似仍有很多事情在做，稍後亦要繼續比賽，所以未有時間去好好享受這個銀牌。」方力申今次的表現顯出他的專業，受到不少網民稱讚。
群星出Post祝賀何詩蓓奪銀牌
當賽果出來後，香港游泳代表何詩蓓成功奪得銀牌，「劍神」張家朗、方力申、謝安琪、謝東閔、陳家樂、何超儀、丁子高、霍啟剛、鄭裕玲、洪永城、Donald、楊偲泳等一眾藝人與名人，即各自在其社交網上出Post祝賀。