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東京奧運｜23歲混血女飛魚何詩蓓200米自由泳破亞洲紀錄奪銀牌 必睇何詩蓓鮮為人知9件事

東方新地 - 娛聞

港隊女飛魚何詩蓓（Siobhan）今早在東京奧運女子200米自由泳決賽中，以破亞洲紀錄的1分53秒92，為香港在奧運中奪得首面游泳項目銀牌，也是香港在東京奧運中的第2面獎牌！現年23歲的何詩蓓原來由6個月大時就開始接觸游水，之後卻為了學業，一度想過放棄！以下一齊來細數何詩蓓這位女飛魚少為人知的9件事！

文：東方新地｜圖：何詩蓓[email protected]及ViuTV節目截圖

何詩蓓在取得女子200米自由泳銀牌後表示：「最想多謝香港同美國教練和家人，希望和家朗兩塊獎牌可以推動香港運動員繼續努力加油！」（圖片來源：ViuTV）
何詩蓓在取得女子200米自由泳銀牌後表示：「最想多謝香港同美國教練和家人，希望和家朗兩塊獎牌可以推動香港運動員繼續努力加油！」（圖片來源：ViuTV）

何詩蓓少為人知9件事

1. 家族背景顯赫

在香港長大和生活的何詩蓓是個混血兒，父親是愛爾蘭人，母親則是香港人，她的英文名字為「Siobhan Bernadette Haughey」，因姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母又與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓。此外何詩蓓是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫，家族背景顯赫。

雖然可選擇代表愛爾蘭出戰，但在香港土生土長的何詩蓓表示為能代表香港而感到自豪。（圖片來源：何詩蓓IG）
雖然可選擇代表愛爾蘭出戰，但在香港土生土長的何詩蓓表示為能代表香港而感到自豪。（圖片來源：何詩蓓IG）

雖然是個混血兒，但何詩蓓由幼稚園到中學一直都就讀本地學校，包括聖保祿天主教小學及聖保祿中學，因此能講得一口流利粵語。

何詩蓓到中學為止一直就讀本地學校。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓到中學為止一直就讀本地學校。（圖片來源：何詩蓓IG）

2. 姊妹都係女飛魚

何詩蓓家中還有一個比她大兩歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），姊妹二人同為游泳運動員，兩姊妹對上一次一同出戰的是在2017年台北世大運（台北世界大學運動會），當時兩人聯同譚凱琳及劉詩穎在4×100米混合泳接力初賽游出4分13秒79，總成績列第12名。

何詩蓓與家姐何雅舒（左）對上一次一同出戰是在2017年台北世大運。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓與家姐何雅舒（左）對上一次一同出戰是在2017年台北世大運。（圖片來源：何詩蓓IG）

3. 有個運動員男友

何詩蓓有個混血男友Mokhtar Al-Yamani，據知兩人由2016年開始拍拖，何詩蓓更不時在IG放閃。Mokhtar Al-Yamani現年24歲，於紐約出世，媽媽是日本人，爸爸是也門人，自小在日本長大，與何詩蓓是美國密芝根大學同學。Mokhtar Al-Yamani在今次東京奧運中，也代表也門參加了男子100米自由式及男子200米自由式，惜無緣晉級。

何詩蓓有個拍拖約五年的混血男友Mokhtar Al-Yamani。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓有個拍拖約五年的混血男友Mokhtar Al-Yamani。（圖片來源：何詩蓓IG）

4. 6個月大接觸游水

在何詩蓓6個月大時，便因寓所樓下有游泳池，而經常被父母抱著她和姊姊去泳池玩水，因此自小就與游泳結緣。到何詩蓓4歲大時，便開始在位於銅鑼灣的南華體育會參加游泳班，正式學習游水。

何詩蓓在6個月大時便開始接觸游水。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓在6個月大時便開始接觸游水。（圖片來源：何詩蓓IG）

到何詩蓓6歲大時，更開始接受泳隊訓練，10歲已首次代表香港參加埠際游泳賽，她笑言小時候曾學過不少運動，包括欖球、網球等，但還是覺得游泳最好玩。

何詩蓓在10歲時已首次代表香港參加埠際游泳賽。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓在10歲時已首次代表香港參加埠際游泳賽。（圖片來源：何詩蓓IG）

5. 左後肩有奧運紋身

何詩蓓左後肩上有個奧運五環紋身，代表著她在2015年代表香港出戰里約奧運，並創下首名香港女泳手晉身16強的歷史後，她便決定視東京奧運為目標的決心，因此在左後肩上紋了一個五環紋身，以鼓勵自己向著目標前進。此外她又請朋友特製了一隻五環戒指，戴在手指上。

何詩蓓左後肩上有個奧運五環紋身（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓左後肩上有個奧運五環紋身（圖片來源：何詩蓓IG）
上屆里約奧運何詩蓓曾闖入200米自由泳奧運準決賽，最後總排名第13名。（圖片來源：何詩蓓IG）
上屆里約奧運何詩蓓曾闖入200米自由泳奧運準決賽，最後總排名第13名。（圖片來源：何詩蓓IG）

6. 擁八級鋼琴（優異級）造詣

何詩蓓除了從小學游水外，原來也由4歲開始學彈琴，2014年考獲八級鋼琴（優異級），她自言彈琴是她在努力讀書和游水時的減壓良方，可以讓她放鬆心情，不過為了專注游水，現在何詩蓓已放棄了繼續深造琴藝。

何詩蓓原來識彈鋼琴又識游水，認真多才多藝。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓原來識彈鋼琴又識游水，認真多才多藝。（圖片來源：何詩蓓IG）

7. 曾多次想放棄游水

何詩蓓在小時候原來覺得游泳訓練非常枯燥，只能重複又重複地在泳池裏游來游去，不能和好朋友傾偈，令她無數次想放棄，不過她漸漸發現其實要走的話好容易，可是堅持下去卻會有種征服困難的滿足感，而她亦好欣賞自己可以克服挑戰的意志力。

何詩蓓笑指在游泳時認識了不少志同道合的朋友，為她帶來了很多樂趣和動力。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓笑指在游泳時認識了不少志同道合的朋友，為她帶來了很多樂趣和動力。（圖片來源：何詩蓓IG）

何詩蓓透露升中四時因為要應付文憑試，功課量增加了很多，當時再度想過放棄游泳專心讀書，卻不捨得辛苦了多年的成果，最後惟有犧牲自己睡眠的時間，要每天早上5時起床練水，有時更在凌晨3時已要起床做功課，練水後再到學校上課，放學後再匆匆趕到泳池訓練。最後何詩蓓成功在2015年的DSE取得7科35分的佳績，其中通識與英文分別考獲5**及5*，中文亦有Level 4。

何詩蓓曾在2015年的DSE取得7科35分的佳績。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓曾在2015年的DSE取得7科35分的佳績。（圖片來源：何詩蓓IG）

8. 大學主修心理學

何詩蓓在美國密芝根大學主修心理學，2019年大學畢業後，曾在兒童中心實習，她表示希望在退役後成為兒童心理學家，能夠為兒童舒緩心理壓力。

何詩蓓2019年自美國密芝根大學畢業。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓2019年自美國密芝根大學畢業。（圖片來源：何詩蓓IG）

在大學4年期間，何詩蓓成為泳隊主將，協助學校在Big Ten（美國中西部14間大學組成的聯賽）錦標及NCAA（美國大學游泳聯賽）取得歷史性成績，並獲學校提名登上賽會榮譽榜（Medal of Honor），是密芝根大學第3名獲得此殊榮的學生。

何詩蓓因助學校在聯校泳賽中取得不少歷史性成績，因而獲學校提名登上賽會榮譽榜。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓因助學校在聯校泳賽中取得不少歷史性成績，因而獲學校提名登上賽會榮譽榜。（圖片來源：何詩蓓IG）

9. 花十多分鐘著戰衣

何詩蓓透露每次比賽前單是著上比賽用的泳衣都要花費十多分鐘，因為比賽用的泳衣非常緊身，目的是要將運動員的身體緊緊包裹住，一方面可增加其肌肉的爆發力，另一方面則可減少身體阻水的面積，以增加運動員的速度。此外何詩蓓又曾分享自己在比賽前最愛吃燕麥片、花生醬及香蕉做早餐。

何詩蓓透露每次比賽前單是著上比賽用的泳衣都要花費十多分鐘。（圖片來源：何詩蓓IG）
何詩蓓透露每次比賽前單是著上比賽用的泳衣都要花費十多分鐘。（圖片來源：何詩蓓IG）

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