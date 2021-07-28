東京奧運｜23歲混血女飛魚何詩蓓200米自由泳破亞洲紀錄奪銀牌 必睇何詩蓓鮮為人知9件事
文：東方新地｜圖：何詩蓓[email protected]及ViuTV節目截圖
何詩蓓少為人知9件事
1. 家族背景顯赫
在香港長大和生活的何詩蓓是個混血兒，父親是愛爾蘭人，母親則是香港人，她的英文名字為「Siobhan Bernadette Haughey」，因姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母又與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓。此外何詩蓓是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，也是另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫，家族背景顯赫。
雖然是個混血兒，但何詩蓓由幼稚園到中學一直都就讀本地學校，包括聖保祿天主教小學及聖保祿中學，因此能講得一口流利粵語。
2. 姊妹都係女飛魚
何詩蓓家中還有一個比她大兩歲的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），姊妹二人同為游泳運動員，兩姊妹對上一次一同出戰的是在2017年台北世大運（台北世界大學運動會），當時兩人聯同譚凱琳及劉詩穎在4×100米混合泳接力初賽游出4分13秒79，總成績列第12名。
3. 有個運動員男友
何詩蓓有個混血男友Mokhtar Al-Yamani，據知兩人由2016年開始拍拖，何詩蓓更不時在IG放閃。Mokhtar Al-Yamani現年24歲，於紐約出世，媽媽是日本人，爸爸是也門人，自小在日本長大，與何詩蓓是美國密芝根大學同學。Mokhtar Al-Yamani在今次東京奧運中，也代表也門參加了男子100米自由式及男子200米自由式，惜無緣晉級。
4. 6個月大接觸游水
在何詩蓓6個月大時，便因寓所樓下有游泳池，而經常被父母抱著她和姊姊去泳池玩水，因此自小就與游泳結緣。到何詩蓓4歲大時，便開始在位於銅鑼灣的南華體育會參加游泳班，正式學習游水。
到何詩蓓6歲大時，更開始接受泳隊訓練，10歲已首次代表香港參加埠際游泳賽，她笑言小時候曾學過不少運動，包括欖球、網球等，但還是覺得游泳最好玩。
5. 左後肩有奧運紋身
何詩蓓左後肩上有個奧運五環紋身，代表著她在2015年代表香港出戰里約奧運，並創下首名香港女泳手晉身16強的歷史後，她便決定視東京奧運為目標的決心，因此在左後肩上紋了一個五環紋身，以鼓勵自己向著目標前進。此外她又請朋友特製了一隻五環戒指，戴在手指上。
6. 擁八級鋼琴（優異級）造詣
何詩蓓除了從小學游水外，原來也由4歲開始學彈琴，2014年考獲八級鋼琴（優異級），她自言彈琴是她在努力讀書和游水時的減壓良方，可以讓她放鬆心情，不過為了專注游水，現在何詩蓓已放棄了繼續深造琴藝。
7. 曾多次想放棄游水
何詩蓓在小時候原來覺得游泳訓練非常枯燥，只能重複又重複地在泳池裏游來游去，不能和好朋友傾偈，令她無數次想放棄，不過她漸漸發現其實要走的話好容易，可是堅持下去卻會有種征服困難的滿足感，而她亦好欣賞自己可以克服挑戰的意志力。
何詩蓓透露升中四時因為要應付文憑試，功課量增加了很多，當時再度想過放棄游泳專心讀書，卻不捨得辛苦了多年的成果，最後惟有犧牲自己睡眠的時間，要每天早上5時起床練水，有時更在凌晨3時已要起床做功課，練水後再到學校上課，放學後再匆匆趕到泳池訓練。最後何詩蓓成功在2015年的DSE取得7科35分的佳績，其中通識與英文分別考獲5**及5*，中文亦有Level 4。
8. 大學主修心理學
何詩蓓在美國密芝根大學主修心理學，2019年大學畢業後，曾在兒童中心實習，她表示希望在退役後成為兒童心理學家，能夠為兒童舒緩心理壓力。
在大學4年期間，何詩蓓成為泳隊主將，協助學校在Big Ten（美國中西部14間大學組成的聯賽）錦標及NCAA（美國大學游泳聯賽）取得歷史性成績，並獲學校提名登上賽會榮譽榜（Medal of Honor），是密芝根大學第3名獲得此殊榮的學生。
9. 花十多分鐘著戰衣
何詩蓓透露每次比賽前單是著上比賽用的泳衣都要花費十多分鐘，因為比賽用的泳衣非常緊身，目的是要將運動員的身體緊緊包裹住，一方面可增加其肌肉的爆發力，另一方面則可減少身體阻水的面積，以增加運動員的速度。此外何詩蓓又曾分享自己在比賽前最愛吃燕麥片、花生醬及香蕉做早餐。