東京奧運｜23歲混血女飛魚何詩蓓200米自由泳破亞洲紀錄奪銀牌 必睇何詩蓓鮮為人知9件事

港隊女飛魚何詩蓓（Siobhan）今早在東京奧運女子200米自由泳決賽中，以破亞洲紀錄的1分53秒92，為香港在奧運中奪得首面游泳項目銀牌，也是香港在東京奧運中的第2面獎牌！現年23歲的何詩蓓原來由6個月大時就開始接觸游水，之後卻為了學業，一度想過放棄！以下一齊來細數何詩蓓這位女飛魚少為人知的9件事！

文：東方新地｜圖：何詩蓓[email protected]及ViuTV節目截圖