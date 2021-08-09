東京奧運｜網民清算嘉倩BB主持好唔掂 杜汶澤：陳嘉倩係香港電視史上最作狀嘅女人
文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG、司徒夾帶facebook
東京奧運成為各台收視爭奪戰，近來口啤勝無綫的ViuTV派出陳嘉倩及沈殷怡拍檔Keyman、強尼及陳安立坐陣，以對撼無綫的大堆頭人海戰﹗無綫派到東京採訪的陳約臨及吳業坤先後因採訪香港運動員唔專業而備受批評﹗ViuTV原來都唔好得幾多，網民對陳嘉倩主持東京奧運最有意見，指她毫無建樹，又翻舊帳指她車品人品俱差，女神地位笈笈可危﹗
東京奧運｜陳嘉倩又吸嬲
東京奧運周日（8) 閉幕，ViuTV派出MIRROR及ERROR坐陣，並邀請到香港羽毛球混雙組合謝影雪、陳俊文任嘉賓，令直播室好熱鬧，不過卻有網民對前新聞主播陳嘉倩好有意見，指她在十多天的東京奧運毫無作為，只懂賣笑資料搜集不足，直指她「一個奧運令她見底」，在網上引起熱議，再次吸嬲﹗
東京奧運閉幕上，司徒夾帶都是收看ViuTV，更將神陳嘉倩與坐在旁的保錡cap圖出post，並留言「彈開啦你﹗夠膽搶我陳小姐鏡，仲黐到咁埋，想死」點知網民卻留言：「最憎陳小姐」、「有佢即刻睇番TVB」、「東京奧運有碰碰車項目咩？」
杜汶澤將合照裁走陳嘉倩：咁樣順眼好多﹗
連身在台灣的杜汶澤現身並裁走陳嘉倩只剩保錡並留言「咁順眼好多」繼而留言：「至少無咁作狀」之後杜汶澤再留言「陳嘉倩真係香港電視史上最作狀嘅女人。」火速近五百人畀like﹗
網民負評狠批陳嘉倩
杜汶澤點名指陳嘉倩好作狀，更令陳嘉倩的負評不斷，網民一一數落陳嘉倩主持奧運表現差，更紛紛重提她主持ViuTV節目《學神出沒注意》中的驚人表現，令被封公路炸彈後的陳嘉倩，本來刻意滅少曝光，有望在東京奧運洗底，不過明顯無甚作用，女神地位似乎不保﹗
網民：陳嘉倩完全add唔到value畀個節目
陳嘉倩分享感受惹負評
陳嘉倩被封公路炸彈 強尼：希望佢以後唔好再揸車﹗
《學神出沒注意》4月播出後，P牌仔陳嘉倩的駕車技術及態度被網民洗版鬧爆兼大數六宗罪。其中一集，ViuTV最強主持強尼被安排坐陳嘉倩車，強尼全程緊張睇實路面情況兼雙手捉緊兩旁，裝作輕鬆但身體最誠實，最後強尼出言相勸：「希望佢以後唔好再揸車﹗」道出馬路之友心聲﹗
強尼陪陳嘉倩出車提醒安全至上
P牌仔陳嘉倩在《學神出沒注意》其中一集，節目組安排強尼陪嘉倩BB出車，由觀塘開車到屯門，強尼一直狀甚輕鬆，但未停過溫馨提示：「慢唔緊要﹗揸車最緊要安全﹗」陳嘉倩反駁：「Alex成日叫我開快啲㗎喎﹗」強尼耐心解釋：「Alex呢啲老手，已經忘記咗揸車嘅初心，就係最婜要安全﹗」
陳嘉倩開車期間，強尼表現輕鬆希望令司機陳嘉倩唔好緊張，不過強尼卻被自己的肢體動作出賣，全程強尼緊張望實窗外的路面情況，不停提醒嘉倩BB要小心，要安全至上，而強尼就算同陳嘉倩傾偈，但雙眼都是望到實路面情況，絕不鬆懈。
陳嘉倩想砵車 強尼大力勸阻
陳嘉倩對被後車司機響咹頗為不滿，即問強尼：「佢係咪砵我呀？咁我可唔可以砵番佢？」強尼即阻止：「千祈唔好﹗冤冤相報何時了？揸車至忌心浮氣躁﹗」陳嘉倩被網民大數其中一宗罪是駕駛常識欠奉，期間一度無知問強尼：「點解我唔可以cut線過對面？」強尼即話：「因為中間係有路𡒊﹗唔係你話想過就直接駛過去！」
陳嘉倩這次挑戰成功，安全到達屯門，強尼如釋重負笑言可以經營一門新生意，提供所有唔敢獨自開車的太太們陪出車服務，陳嘉倩即大讚強尼：「你真係好有鼓勵性，咁多次呢次揸得最好都係靠你﹗」強尼笑言可以時鐘計算為嘉倩BB服務，嘉倩BB笑問：「可唔可以收平啲？」點知強尼語重心長話：「希望佢以後唔好再揸車﹗」嘉倩BB即反眼話：「原來講咁多嘢，呢句先係重點﹗」其實強尼只係代表馬路之友講出心聲啫﹗
強尼要陳嘉倩學換車軚
強尼坐完陳嘉倩車仲有後續，不過今次唔使再坐嘉倩BB車，強尼明顯輕鬆，更要嘉倩BB學換車軚，嘉倩BB在強尼威迫下，唯有順從，踎地又搞到雙手黑晒都唔敢出半句聲，強尼果然有辦法﹗
P牌陳嘉倩被網民冠「公路炸彈」兼狠批六宗罪
陳嘉倩近日在ViuTV真人騷《學神出沒注意》接受駕駛大挑戰，成功考獲車牌半年的陳嘉倩不諱言實際行車經驗僅三次，《學神出沒注意》安排她接連串大考驗，包括荃灣駛去屯門、深水灣赤柱遊車河、戶外戶內泊車，期間險象環生，不但在停車場內撞欄、彎路險撞巴士、在公路左搖右擺等，最後不但要搵師傅補鐘，更被網民洗版鬧爆「公路炸彈」，大數陳嘉倩六大宗罪，包括態度差、無行車常識等，更呼籲吊銷其牌照﹗
《學神出沒注意》陳嘉倩被插公路炸彈險象環生
陳嘉倩在節目《學神出沒注意》中透露取得駕駛牌照後，只揸過三次車，而且未曾上過公路，絕對是初哥，在節目中嘉倩BB接受多個大考驗，包括由荃灣到屯門、港島多彎路的山路遊車河，以及在戶外及在停車場泊車，行車經驗尚淺的嘉倩BB，期間險象環生，發生不少驚險事件，睇到網民又驚又嬲 ，節目出街後成功吸嬲，洗版留言鬧爆嘉倩BB罔顧道路安全，揸車態度好有問題﹗
第一宗罪：公路上左搖右擺
嘉倩BB接受第一個考驗是由荃灣到屯門，並安排了專業駕駛拍檔Alex在旁指導，Alex一上車問嘉倩BB的基本常識，嘉倩BB自信爆棚答：「梗係識﹗」點知指揮燈掣卻錯開了水潑。正式道路測試，上到公路，Alex不斷提醒，但嘉倩BB還是左搖右擺，更妙問：「上咗公路喇？」駕駛常識欠奉。
第二宗罪：行車態度差唔聽指令
陳嘉倩在公路上的車速一直維持時速三十多，嘉倩BB還一臉得意問：「點解啲車不停都回頭望嘅？」坐後座的同事笑指因為見到靚女，嘉倩BB天真嬌開心笑了出來，Alex更正指她車速太慢，嘉倩BB唔服氣：「吓？慢，我開到七十喇喎﹗」Alex指她只有一下試過七十時速，嘉倩BB即晦氣話：「咁我加速囉﹗我要加油囉﹗」又不自量力指好想試吓爬人車頭﹗
第三宗罪：唔專心搞到撞欄仲姓賴
嘉倩BB完成公路及戶外泊車考驗後，被安排到闊落的室內停車場泊車，陳嘉倩表現信心滿滿，Alex落車讓她獨力接受挑戰，但Alex不放心一直在旁跟車睇實，嘉倩BB見Alex一直跟住自己㗎車，忘形興奮大叫：「嘩Alex追星呀，嘩瘋狂粉絲追星呀﹗」事後撞欄仍然唔知錯更怪責節目組安排這個考驗。
嘉倩BB只顧望住左面Alex追車，最後撞向右邊的鐵欄，闖禍後的陳嘉倩在車上一臉惘然：「咩事呀？做咩呀？乜事呀？冇事㗎麻﹗」Alex及工作人員好頭痛，唯獨嘉倩BB還抵賴指睇唔到右邊欄杆，是因望住Alex追車。
第四宗罪：補鐘只顧電師傅
陳嘉倩最後被安排搵教車師傅補鐘，一見師傅即拉住人隻手問師傅有冇信心「我得得唔得？」然後又九唔搭八話：「師傅，我專登著條短裙嚟﹗」師傅答：「呢樣冇乜幫助﹗」師傅先在駕駛學院內熱身並示意在需要時會使用他的手掣協助，問嘉倩BB會否介意？嘉倩BB：「我諗用唔到吓話？」師傅解釋在場外才有機會用到，嘉倩BB還不服氣：「場外都唔想用到啦﹗」
嘉倩BB對住師傅話：「我今日專登著咗條短裙嚟﹗」搞到師傅一頭霧水答：「呢樣對改善駕駛技巧冇乜幫助﹗」
第五宗罪：不滿要讓車龍
陳嘉倩補鐘後，再接受Alex的挑戰，今次到多彎路的淺水灣、深水灣、赤柱遊車河，陳嘉倩一上司機位再次自信爆棚，駛到迴旋處並冇留意路面情況直接駛出去，當場被Alex指：「家庭觀眾唔好學，呢啲係老司機先敢咁做﹗大家千祈唔好學，係錯誤示範﹗」陳嘉倩反駁自己唔知道﹗期間由於行車太慢形成後面一大條車龍，Alex請嘉倩BB先到避車處，先讓車龍超前，嘉倩BB最初話：「我唔會望㗎﹗」其後Alex堅持她先到避車處，她寸嘴反問：「咁其實一條龍冇咗，都有另一條龍㗎啦﹗」似不滿要讓車龍﹗
第六宗：險撞巴士仲唔知衰
Alex不停提點嘉倩BB之外，為了令她心情輕鬆親自餵她食朱古力，嘉倩BB立即分心大叫：「我充滿力量﹗」就在這時由於駛得太接近對面迎面的車輛，對面的巴士瘋狂響咹，嚇得Alex出手為嘉倩BB扭軚，並不停大叫「嚇死寶寶」，嘉倩BB反問：「冇事㗎嘛？我見後面三個電單車停咗喺度望，不過冇事㗎呵？」扮無辜想過骨！
陳嘉倩事後認衰
被網民大數六宗罪後，陳嘉倩亦唔敢與網民為敵，在IG即時動態回覆討論區對她的指摘，認低威指「揸二、三次車就出石澳真係好驚，仲要拍攝宜金人竹女火要揸好多個鐘，你叫我依家再揸出去都唔敢」 之後多謝節目組及師傅Alex等。
踩入各討論區親回：「以後會更加謹慎」
事件經過大半日發酵，負評愈來愈多，陳嘉倩留意各大討論區網民對她的指控，不但在IG即時動態回覆，更現身親自認衰。
被網民質疑駕照「姣返嚟」 陳嘉倩回應「可能天資有限」
嘉倩BB認錯：「以後會更加謹慎」
虛心回覆：「會認真檢討駕駛技術同心態」
「𠝹波安全帶」騷quali
陳嘉倩早前喺IG上載2張配帶「𠝹波安全帶」嘅相片騷quali，原來當日正在拍攝ViuTV真人騷《學神出沒注意》。