東京奧運｜網民清算嘉倩BB主持好唔掂 杜汶澤：陳嘉倩係香港電視史上最作狀嘅女人

東京奧運各電視台由開幕鬥到閉幕，ViuTV派出強尼、陳嘉倩、沈殷怡和陳安立坐陣，對戰無綫的人海戰，最後冇靚女做主打的開電視取勝。周日東京奧運閉幕，ViuTV兩大人氣偶像MIRROR同ERROR坐在直播室做布景板吸收視，網民睇得高興之餘，卻對陳嘉倩在整個東京奧運的表現進行數落，身在台灣的杜汶澤都要指名道姓指陳嘉倩好作狀﹗

文：東方新地｜圖：陳嘉倩IG、司徒夾帶facebook