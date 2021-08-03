東京奧運｜坤哥吳業坤唔想做陳約臨第二跪低認錯 網民：佢都係返去扮棋啦！
周奕瑋同吳業坤日前在東京奧運採訪區成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，但結果周奕瑋卻逼吳業坤問了洪詠甄一個與比賽無關的問題，令坤哥尷尬到想「搵窿捐」！之後兩人更被網民狠批「唔用腦」及「唔尊重運動員」，更將這次訪問同陳約臨對張家朗被指「花癡式」的訪問相提並論，狂轟兩人又再失禮香港人！事後坤哥亦知衰，在社交網寫長文為自己的失言公開道歉，並已親自私訊洪詠甄道歉。
文：東方新地｜圖：吳業坤FB、周奕瑋IG、洪詠甄IG及TVB影片截圖
坤哥為東京奧運失禮事件真誠道歉
就日前在東京奧運截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問時表現失禮，坤哥終於在社交網親自回應，他上載了一張全黑照片再加一大段道歉文，表示會接受大家的批評並會自我反省。
吳業坤：為我個人的不專業作出深切歉意
網民意見不一
對於坤哥的道歉，網民反應兩極，有人覺得他的道歉內容非常有誠意，不像陳約臨最初覺得自己冇錯，之後受壓才道歉，不過有網民覺得坤哥是本質有問題，犯錯後道歉亦於事無補。
網民：最緊要縮得要快唔死撐
網民：扮棋會適合你多啲﹗
洪詠甄收坤哥道歉後親自回覆
至於當事人洪詠甄知道坤哥因此事被全城炮轟後，亦在社交網表示收到坤哥的私訊，自己亦沒有特別在意，只是小事一樁，為坤哥講好說話求情。
周奕瑋、吳業坤 被插表現太輕佻
今屆東京奧運TVB派出了4位主持去日本東京當地作直擊採訪，但繼早前陳約臨對張家朗被轟「花癡式」訪問後，日前周奕瑋和吳業坤在採訪區成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，結果卻再度爆出採訪災難！
當日周奕瑋在採訪區主動截停港隊划艇選手洪詠甄，話想花費她10秒時間做個訪問，然後周奕瑋就叫坤哥提問，但坤哥這時竟說：「冇呀，你走啦、你走啦！」而當洪詠甄正想離開之際，周奕瑋就搶住開口說：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲定佢啲歌多啲？」
坤哥尷尬「搵窿捐」
雖然這個問題同比賽無關，但洪詠甄停了幾秒後都有尷尬笑答：「其實我冇聽中文歌！」聽到這個答案，令吳業坤亦尷尬非常，即時怪責周奕瑋說：「依家你咪得到呢個答案囉！你想我點？我想『搵窿捐』都搵唔到！」
這個採訪被TVB冠以「獨家專訪」之名在節目《東京五輪直送》第14集播出，但觀眾收看之後卻鬧爆周奕瑋和吳業坤表現太輕挑、唔用腦及唔尊重運動員等，惹來一面倒負評。