東京奧運｜坤哥吳業坤唔想做陳約臨第二跪低認錯 網民：佢都係返去扮棋啦！

周奕瑋同吳業坤日前在東京奧運採訪區成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，但結果周奕瑋卻逼吳業坤問了洪詠甄一個與比賽無關的問題，令坤哥尷尬到想「搵窿捐」！之後兩人更被網民狠批「唔用腦」及「唔尊重運動員」，更將這次訪問同陳約臨對張家朗被指「花癡式」的訪問相提並論，狂轟兩人又再失禮香港人！事後坤哥亦知衰，在社交網寫長文為自己的失言公開道歉，並已親自私訊洪詠甄道歉。

文：東方新地｜圖：吳業坤FB、周奕瑋IG、洪詠甄IG及TVB影片截圖