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東京奧運｜坤哥吳業坤唔想做陳約臨第二跪低認錯 網民：佢都係返去扮棋啦！

東方新地 - 娛聞

周奕瑋同吳業坤日前在東京奧運採訪區成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，但結果周奕瑋卻逼吳業坤問了洪詠甄一個與比賽無關的問題，令坤哥尷尬到想「搵窿捐」！之後兩人更被網民狠批「唔用腦」及「唔尊重運動員」，更將這次訪問同陳約臨對張家朗被指「花癡式」的訪問相提並論，狂轟兩人又再失禮香港人！事後坤哥亦知衰，在社交網寫長文為自己的失言公開道歉，並已親自私訊洪詠甄道歉。

文：東方新地｜圖：吳業坤FB、周奕瑋IG、洪詠甄IG及TVB影片截圖

坤哥為東京奧運失禮事件真誠道歉

就日前在東京奧運截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問時表現失禮，坤哥終於在社交網親自回應，他上載了一張全黑照片再加一大段道歉文，表示會接受大家的批評並會自我反省。

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吳業坤為日前失禮言行作出道歉。（圖片來源：坤哥FB圖片）

吳業坤：為我個人的不專業作出深切歉意

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坤哥長文作出道歉，承認自己處理不當及不專業。（圖片來源：坤哥FB圖片）

網民意見不一

對於坤哥的道歉，網民反應兩極，有人覺得他的道歉內容非常有誠意，不像陳約臨最初覺得自己冇錯，之後受壓才道歉，不過有網民覺得坤哥是本質有問題，犯錯後道歉亦於事無補。

網民：最緊要縮得要快唔死撐

東京奧運｜坤哥吳業坤跪低認錯有讚有彈 唔硬撐值得原諒 網民：佢都係返去扮棋啦！

網民：扮棋會適合你多啲﹗

東京奧運｜坤哥吳業坤跪低認錯有讚有彈 唔硬撐值得原諒 網民：佢都係返去扮棋啦！

東京奧運｜坤哥吳業坤跪低認錯有讚有彈 唔硬撐值得原諒 網民：佢都係返去扮棋啦！

網民：本身無教養，道歉只係門面形式

東京奧運｜坤哥吳業坤跪低認錯有讚有彈 唔硬撐值得原諒 網民：佢都係返去扮棋啦！

洪詠甄收坤哥道歉後親自回覆

至於當事人洪詠甄知道坤哥因此事被全城炮轟後，亦在社交網表示收到坤哥的私訊，自己亦沒有特別在意，只是小事一樁，為坤哥講好說話求情。

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（圖片來源：洪詠甄IG圖片）

周奕瑋、吳業坤 被插表現太輕佻

今屆東京奧運TVB派出了4位主持去日本東京當地作直擊採訪，但繼早前陳約臨對張家朗被轟「花癡式」訪問後，日前周奕瑋和吳業坤在採訪區成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，結果卻再度爆出採訪災難！

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周奕瑋和吳業坤都是無綫東京奧運採訪大軍的一員。（圖片來源：吳業坤FB）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
吳業坤笑言要與周奕坤組成男子組合「大坤周」去採訪東奧。（圖片來源：周奕瑋IG）

當日周奕瑋在採訪區主動截停港隊划艇選手洪詠甄，話想花費她10秒時間做個訪問，然後周奕瑋就叫坤哥提問，但坤哥這時竟說：「冇呀，你走啦、你走啦！」而當洪詠甄正想離開之際，周奕瑋就搶住開口說：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲定佢啲歌多啲？」

周奕瑋和吳業坤當日跟著方力申進入採訪區，以自拍伸縮棍「扑咪」做訪問。（圖片來源：TVB影片截圖）
周奕瑋和吳業坤當日跟著方力申進入採訪區，以自拍伸縮棍「扑咪」做訪問。（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
當港隊划艇選手洪詠甄經過時，周奕瑋向她揮手，更稱呼她為「阿甄」，話想花費她10秒時間做個訪問。（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
但坤哥這時竟然話：「冇呀，你走啦、你走啦！」（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
周奕瑋就搶住開口話：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲定佢啲歌多啲？」（圖片來源：TVB影片截圖）

坤哥尷尬「搵窿捐」

雖然這個問題同比賽無關，但洪詠甄停了幾秒後都有尷尬笑答：「其實我冇聽中文歌！」聽到這個答案，令吳業坤亦尷尬非常，即時怪責周奕瑋說：「依家你咪得到呢個答案囉！你想我點？我想『搵窿捐』都搵唔到！」

東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
洪詠甄停了幾秒後都忍唔住笑咗，跟住答：「其實我冇聽中文歌！」（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
坤哥尷尬話得到呢個答案，令佢想「搵窿捐」。（圖片來源：TVB影片截圖）
周奕瑋亦有責怪吳業坤自己唔夠膽問，要由佢代問。（圖片來源：TVB影片截圖）
周奕瑋亦有責怪吳業坤自己唔夠膽問，要由佢代問。（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
現年22歲的洪詠甄（Winne）日前以總排名第23名，完成今屆奧運的女子單人雙槳項目比賽。（圖片來源：洪詠甄IG）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
本身是輕量級艇手的洪詠甄，今次首度參戰奧運，越級挑戰單人艇項目的公開級別比賽，最終以第23名完成賽事。（圖片來源：洪詠甄IG）

這個採訪被TVB冠以「獨家專訪」之名在節目《東京五輪直送》第14集播出，但觀眾收看之後卻鬧爆周奕瑋和吳業坤表現太輕挑、唔用腦及唔尊重運動員等，惹來一面倒負評。

東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
TVB以「獨家專訪」之名形容今次周奕瑋和吳業坤對洪詠甄的採訪。（圖片來源：TVB影片截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
在完成採訪後，周奕瑋和吳業坤曾與方力申在奧運划艇的比賽場地海之森水上競技場合照留影。（圖片來源：周奕瑋IG）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
網民紛紛湧到周奕瑋和吳業坤的社交網上留言鬧爆兩人唔專業及唔尊重運動員。（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源： 網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）
東京奧運｜周奕瑋逼吳業坤追訪洪詠甄一個問題 令坤哥尷尬搵窿捐 被狠批失禮香港人
（圖片來源：網民留言截圖）

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